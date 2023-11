Diebstähle auf Baustelle

Vorderweidenthal (ots) – In der Nacht von 08./09.11.23 wurde ein Baucontainer an einer Baustelle an der Landstraße 490 aufgebrochen. Hierbei wurde ein hochwertiges Werkzeug entwendet. Außerdem kam es an der Baustelle in der Nacht zuvor zu einem Diebstahl von Kupferkabeln.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 6.800 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die PI Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Geschwindigkeitsmessung

Roschbach (ots) – Am 10.11.2023 zwischen 11-12 Uhr wurde die Einhaltung der Geschwindigkeit in der 70er-Zone auf der L516 zwischen Edesheim und Walsheim überprüft. An der dortigen Kreuzung zur K54 kam es innerhalb von einer Stunde zu 22 Verstößen, wobei der schnellste Autofahrer nun mit einer Geldbuße von 150EUR und einem Punkt in Flensburg rechnen muss.

Weiterhin konnte ein LKW-Fahrer nach dem Toleranzabzug mit einer Geschwindigkeit von 86 km/h gemessen werden, weshalb er nun 140EUR und ebenfalls einen Punkt erwarten kann.

Unter Drogeneinfluss gefahren

Edesheim (ots) – Ein 42-jähriger PKW-Fahrer wurde Mittwoch 08.11.2023, 18.15 Uhr, in der Staatsstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da der Termin der Hauptuntersuchung abgelaufen war. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum, was motorische Tests bestätigten.

Zudem wurden weiße Anhaftungen an den Karten im Geldbeutel festgestellt, die positiv auf einen Drogentest reagierten. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrskontrollen im Stadtbereich

Annweiler (ots) – Bereits am Mittwoch kontrollierten Annweilerer Polizisten im Bereich der Stadt Annweiler den Verkehr. Hierbei wurden 15 Gurtverstöße, 1 Lkw mit mangelhafter Ladungssicherung, 6 Mängel an Fahrzeugen und ein Handyverstoß festgestellt.

Probefahrt nicht bestanden

Albersweiler (ots) – Auf einer Probefahrt ging am heutigen Freitag gegen 09:40h ein Hyundai Kleinwagen an der Einmündung L505/L506 in Flammen auf. Verletzt wurde niemand.

Der von der B10 kommende Verkehr in Richtung Eußerthal musste bis 10:25 Uhr gesperrt werden. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr mit 12 Einsatzkräften vor Ort.