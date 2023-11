Unerlaubtes Filmen von Personen – Rassistische Hintergründe?

Mainz (ots) – Am Freitag 03.11.2023 wird gegen 20:00 Uhr, die Polizei darüber informiert, dass ein junger Mann auf dem Neubrunnenplatz herumbrüllt und andere Personen beleidigt. Die Einsatzkräfte treffen eine junge Frau an, welche durch den Beschuldigten aufgrund ihrer Herkunft aus Afghanistan erheblich beleidigt und sexuell belästigt wurde.

Dabei hätte er zur Verdeutlichung seiner Aussage auch seine Hose heruntergezogen. Die gesamte Situation sowie die Kontrolle durch die Polizei, streamte der Beschuldigte live auf einer Socialmedia-Plattform und kommentierte dies in arabischer Sprache.

Der 23-jährige, aus Iran stammende Beschuldigte, wurde durchsucht und sein Handy beschlagnahmt. Die Beschlagnahme wurde richterlich angeordnet.

Gegen den Beschuldigten wird ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, sexueller Belästigung und wegen eines Verstoßes nach dem Kunsturhebergesetz, wegen der Veröffentlichung der Bilder der

24-jährigen Geschädigten, eingeleitet.

Verbreitung von Kinderpornografie stoppen – LKA bietet Webinar an

Mainz (ots) – Ob im Internet oder durch Social Media und Messenger-Dienste: Kinder und Jugendliche werden immer häufiger mit kinderpornografischen Bildern und Videos konfrontiert, die leichtfertig geteilt werden. Die Wenigsten sind sich bewusst, dass nicht nur das Herstellen, der Erwerb und der Besitz von

Kinder- und Jugendpornografie, sondern auch das Weiterleiten und die damit verbundene Verbreitung, strafbar ist.

Deshalb berät das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz im Rahmen einer Onlineveranstaltung am 22.11.2023, ab 17 Uhr sowie am 11.12.2023, ab 16 Uhr, zum Thema „Sexueller Missbrauch an Kindern im digitalen Raum“. Zielgruppe sind insbesondere Eltern, Pädagogische Fachkräfte an Schulen, Behörden und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Personen die sich im Bereich „Bildung und Erziehung“ in Ausbildung bzw. im Studium befinden.

„Es ist uns ein großes Anliegen, dass Fachkräfte und Eltern in der herausfordernden Thematik Unterstützung erfahren, sagt LKA-Präventionsexpertin Carina Kneip, die zusammen mit Michael Krausch das Webseminar leiten wird.

„Insbesondere im Umgang mit Kinderpornografie möchten wir Fachkräfte und Eltern davor bewahren, sich aus Unwissenheit selbst strafbar zu machen“, sagt Kneip.

Schwerpunkt der Onlineveranstaltung wird das digitale und analoge Informations- und Beratungsangebot der Polizei zum Thema „Kinder- und Jugendpornografie“ sein.

Eine kostenlose Anmeldung zum Webseminar ist über folgenden Link möglich: https:

//next.edudip.com/de/webinar/sexueller-missbrauch-an-kindern-im-digitalen-raum/1 880570

Quelle: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Gedenkveranstaltung an Mainzer Synagoge

Mainz-Neustadt (ots) – Die Gedenkveranstaltung zum 85. Jahrestag der Pogromnacht in der Mainzer Synagoge wurde durch eine Vielzahl von Gästen störungsfrei besucht. Die Polizei war mit einer angepassten Kräfteanzahl vor Ort, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten.

Während der Veranstaltung konnte durch die Einsatzkräfte ein 31-Jahre alter und stark alkoholisierter Mann angetroffen und kontrolliert werden, welcher zuvor einen Silvesterböller auf die Straße hinter der Synagoge warf und hierbei „free Palästina“ rief.

Der polizeibekannte und wohnsitzlose Deutsche muss mit einer OWI-Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz zu rechnen. Zudem wurde ihm ein Platzverweis erteilt.

Weitere 14 PKW-Aufbrüche im Stadtgebiet

Mainz (ots) – Neben den bereits in der Nacht zum Donnerstag bekannt gewordenen PKW-Aufbrüchen in den Parkhäusern der Innenstadt, wurden im Laufe des Vormittags 14 weitere Taten im Ortsteil Mainz-Bretzenheim bekannt. Auch hier wurde jeweils die Seitenscheibe an einer der Fronttüren eingeschlagen und teilweise die Fahrzeuge durchwühlt.

Es könnte sich folglich um mobile Täter gehandelt haben, die zuvor in der Innenstadt ihr Unwesen trieben. Da nicht alle Fahrzeughalter vor Ort waren, können zum Stehlgut derzeit keine verlässlichen Angaben gemacht werden.

Zeugen, die eventuell auch in den frühen Morgenstunden in Bretzenheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Mainz unter Tel: 06131/ 65-3633, zu melden.

Mehrere PKW-Aufbrüche in Parkhäusern der Innenstadt

Mainz (ots) – In insgesamt drei Parkhäusern rund um die große Bleiche kam es in

der Nacht zum Donnerstag zu PKW-Aufbrüchen. Bei insgesamt sechs dort abgestellten Fahrzeugen wurden die Seitenscheiben von Fahrer- oder Beifahrertür eingeschlagen und teilweise die Fahrzeuge durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch in keinem Fahrzeug etwas entwendet.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Kreis Mainz-Bingen

Unfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Oppenheim (ots) – Am Donnerstag 09.11.2023 gegen 14:39 Uhr, im Kreuzungsbereich der Straßen Am Stadtbad/Im Kläuerchen, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 15-jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer stürzte bei dem Unfall und verletzte sich leicht an den Händen.

Der unfallbeteiligte PKW, vermutlich ein schwarzer Passat ist flüchtig.

Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Diese melden sich bitte bei der Polizei Oppenheim unter 06133-9330.

Verkehrsunfallflucht Im Mittelpfad in 55411 Bingen

Bingen (ots) – Zwischen Mittwoch 08.11.2023 um 19:00 Uhr und Donnerstag 09.11.2023 gegen 07:30 Uhr, kam es Im Mittelpfad im Bereich des Parkplatzes der Berufsbildenden Schule, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bingen unter der Telefonnummer 06721/9050 zu melden.