Landau: Die Polizei-News

Geldbörsen entwendet – Zeugen gesucht

Landau/Herxheim (ots) – Gleich zwei Diebstähle von Geldbörsen wurden der PI Landau gemeldet. Im ersten Fall wollte eine 83-Jährige am 08.11.2023 gegen 11:00 Uhr in Herxheim in der Industriestraße in einem Supermarkt einkaufen. Hierbei legte sie ihre Einkaufstasche samt Geldbörse in den vorderen Bereich ihres Einkaufswagens. An der Kasse musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse durch unbekannte Täter entwendet wurde. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300 Euro.

Im zweiten Fall befand sich am 09.11.2023 zwischen 13:45-15 Uhr eine 45-Jährige in einem Restaurant in der Johannes-Kopp-Straße in Landau. Hierbei ließ sie für einen kurzen Moment ihren Rucksack samt Geldbörse unbeaufsichtigt auf einem Tisch stehen. Im Nachgang musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse durch unbekannte Täter entwendet wurde. Hier beträft die Schadenshöhe 250 Euro.

In beiden Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter Tel: 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Präventionshinweise:

Taschen und Wertsachen niemals unbeaufsichtigt lassen.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Debitkarten wie nötig zum Einkaufen mit.

Weitere Präventionshinweise zu dieser Thematik können hier eingesehen werden: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/achten-sie-auch-beim-einkaufen-auf-ihre-wertsachen/

Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Landau (ots) – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Landau vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich falscher Polizeibeamter handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.Landauland

Wenden Sie sich an die örtliche Polizeiinspektion. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Tel: 06341-287-0 oder06341-287-2010.