Wiesbaden: Die Polizei-News

Betrüger erbeuten Zehntausende,

Wiesbaden, Kostheim, Freitag, 03.11.2023

(jn)Bereits am Freitag haben Kriminelle bei einem Wiesbadener mehrere

Zehntausend Euro erbeutet. Dabei gaben sich die Betrüger telefonisch als

Mitarbeiter einer Bank aus. Durch eine geschickte Gesprächsführung brachten sie

den Angerufenen dazu, ihnen Zugang zu seinem Computer zu gewähren. Anschließend

setzten die vermeintlichen Bankmitarbeiter ihre Manipulationen fort und ließen

den Geschädigten mehrere Überweisungen ausführen. Insgesamt entstand ein Schaden

im mittleren fünfstelligen Bereich.

Regelmäßig versuchen Kriminelle Sie am Telefon zu manipulieren, wobei diese sich

als Mitarbeiter von Banken, Sicherheitsbehörden oder als Familienmitglieder

ausgeben. Letztlich immer mit der Absicht, an Ihr Erspartes zu gelangen. Die

Polizei empfiehlt deshalb immer argwöhnisch zu sein, wenn sie von Fremden

kontaktiert werden oder von vermeintlichen Familienangehörigen nach hohen

Geldsummen gefragt werden. Bleiben Sie stets skeptisch und vergewissern Sie

sich, ob es sich bei der Person am Telefon tatsächlich um diejenige handelt, als

die sie sich ausgibt.

Dach aufgeschlitzt, Fahrzeug durchwühlt, Wiesbaden, Alexandrastraße, Montag,

06.11.2023, 23:00 Uhr bis Dienstag, 07.11.2023, 07:00 Uhr

(jn)Erneut haben Gauner versucht, in einem Cabriolet in Wiesbaden Beute zu

machen. Durch ihr gewaltsames Vorgehen entstand ein Sachschaden in Höhe von

3.500 Euro. Den Angaben des Geschädigten folgend parkte sein BMW zwischen

Montagabend, 23:00 Uhr und Dienstagmorgen, 07:00 Uhr in der Alexandrastraße, als

das Cabrio von den Tätern entdeckt wurde. Sie schlitzten das Dach auf und

durchsuchten den Innenraum, bevor sie ersten Erkenntnissen nach ohne Beute

flüchteten.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611

/ 345 – 0.

Einbruch mit Zielrichtung Sanitäranlagen, Wiesbaden-Nordenstadt,

Rotkehlchenweg, Samstag, 04.11.2023, 12:00 Uhr bis Montag, 06.11.2023, 07:00 Uhr

(fh)Am Wochenende hatten es Diebe im Wiesbadener Ortsteil Nordenstadt auf frisch

verbaute Sanitäranlagen eines Rohbaus abgesehen. Zwischen Samstagmittag und

Montagfrüh hatten die Täter den umzäunten Rohbau im Rotkehlchenweg betreten und

aus dem mehrstöckigen Gebäude Dutzende WC- und Waschtischträger abmontiert. Im

Anschluss war ihnen mit der Beute unbemerkt die Flucht gelungen. Aufgrund des

Umfangs des Diebesguts müssen die Täter für den Transport ein entsprechendes

Fahrzeug genutzt haben. Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers nimmt

Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer (0611) 2340 entgegen.

In Cafeteria eingebrochen,

Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße, Samstag, 03.11.2023, 17:30 Uhr bis Montag,

06.11.2023, 13:10 Uhr

(fh)Zwischen Samstag- und Montagnachmittag sind Einbrecher in die Cafeteria

eines Wiesbadener Krankenhauses eingestiegen und haben einen Tresor mitgehen

lassen. Im genannten Zeitraum betraten die Täter unbemerkt einen Büroraum der am

Krankenhaus angesiedelten Cafeteria in der Ludwig-Erhard-Straße und brachen dort

einen Tresor auf. Aus diesem nahmen sie Bargeld an sich und flüchteten

anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in

Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Mutmaßliche Schockanrufer – Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Wiesbaden (ots) – (pl)Anlässlich eines Ermittlungsverfahrens im Zusammenhang mit

einem vollendeten Schockanruf, bittet die Wiesbadener Kriminalpolizei mit

Lichtbildern dreier mutmaßlicher Schockanrufer um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Im Januar 2023 kam es in Wiesbaden zu einem Schockanruf mit anschließender

Geldübergabe. Die Kriminellen gaukelten der Angerufenen vor, ihr Ehemann habe

einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, befinde sich aufgrund dessen in

Untersuchungshaft und komme nur gegen die Zahlung einer hohen Kaution wieder auf

freien Fuß. Nach Bekanntwerden des Sachverhaltes leitete die Kriminalpolizei

umfangreiche Ermittlungen ein, wobei im weiteren Verlauf zwei Personen aus dem

Rhein-Main-Gebiet und ein bislang noch unbekannter Mann in den Fokus gerieten.

Im Rahmen diverser Auswertungen wurde bekannt, dass sich die drei verdächtigen

Personen in der Nacht von Donnerstag, dem 27.07.2023 auf Freitag, dem 28.07.2023

zwischen 01.27 Uhr und 02.55 Uhr im Bereich Pforzheim aufgehalten haben. In

diesem Zusammenhang wendet sich nun die Wiesbadener Kriminalpolizei mit

folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer kann Hinweise zu dem noch unbekannten Mann geben? Das Foto

des Unbekannten wurde in der fraglichen Nacht in der Lothausstraße in

Pforzheim aufgenommen.

Wer erhielt am Donnerstag, dem 27.07.2023 und im weiteren

Verlauf der Nacht einen Schockanruf oder ist durch falsche

Polizeibeamte kontaktiert worden?

Wer hat aufgrund der Vorgehensweise Geld oder andere

Wertgegenstände wie Gold, Münzen oder Schmuck an eine unbekannte

Person übergeben?

Wem sind in der Nacht zum Freitag, dem 28.07.2023 Fahrzeuge im

Bereich „Im Altgefäll“ in Pforzheim aufgefallen, die nicht aus dem

Bereich Pforzheim stammen und deren Insassen sich auffällig verhalten

haben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums

Westhessen unter der Telefonnummer (0611) 345- 0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Tiefgarage betreten und Pkw gestohlen, Schlangenbad,

Rheingauer Straße, Montag, 06.11.2023, 20:00 Uhr bis Dienstag, 07:11.2023, 06:45

Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag haben Diebe einen VW Touran aus einer Tiefgarage

in Schlangenbad gestohlen und zuvor ein weiteres Fahrzeug aufgebrochen. Am

Dienstagmorgen musste ein Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis feststellen, dass

sein schwarzer VW Touran mit dem Kennzeichen „WÜ-NA 25“ über Nacht aus der

Tiefgarage eines Wohnhauses in der Rheingauer Straße gestohlen worden war.

Spuren am Tatort deuten darauf hin, dass die Diebe die offenstehende Tiefgarage

betreten und vor der Tat eine Seitenscheibe des Pkw eingeschlagen hatten. Bei

einem ebenfalls in der Tiefgarage abgestellten Opel Corsa wurde eine

Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug unter anderem Bargeld und eine

Brille gestohlen.

Die Polizeistation Bad Schwalbach ermittelt und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen. Wer hat in der vergangenen Nacht in

Schlangenbad einen schwarzen VW Touran mit eingeschlagener Seitenscheibe

bemerkt?

Wohnmobil beschädigt,

Taunusstein-Wehen, Dresdener Straße, Sonntag, 05.11.2023, 15:00 Uhr bis Montag,

06.11.2023, 07:10 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen beschädigten Unbekannte in

Taunusstein-Wehen ein Wohnmobil und verursachten dadurch einen Sachschaden in

Höhe von mehreren Tausend Euro. Am Montagmorgen stellte der Besitzer des

Fahrzeugs der Marke Mercedes fest, dass die beiden Reifen der Fahrerseite

zerstört worden waren. Offenbar hatte ein unbekannter Täter diese mit einem

Werkzeug aufgebohrt. Der Sachschaden wird auf etwa 3.200 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

Fahrerin kollidiert mit mehreren Leitplanken und verletzt sich, Bundesstraße

42, Höhe Kiedrich, Montag, 06.11.2023, 08:00 Uhr

(fh)Am Montagvormittag verlor eine Autofahrerin auf der B 42 bei Kiedrich die

Kontrolle über ihr Fahrzeug und verunfallte. Gegen 08:00 Uhr befuhr eine 30

Jahre alte Mainzerin mit ihrem Ford Ka die Bundesstraße 42 aus Richtung

Wiesbaden kommend in Fahrtrichtung Rüdesheim am Rhein. In Höhe der Abfahrt

Kiedrich kam die Frau, ersten Ermittlungen zufolge, nach rechts von der Fahrbahn

ab, befuhr kurzzeitig den dortigen Grünstreifen, verlor hierdurch die Kontrolle

über das Fahrzeug, sodass sie ins Schleudern geriet und über beide Fahrstreifen

hinweg mit der Mittelleitplanke kollidierte. Nachfolgend kollidiert sie mit

rechten Schutzplanke und kam dort zum Stillstand. Die 30-Jährige verletzte sich

hierbei leicht und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht

werden. Ihr Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den

Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere Hundert Euro.

Mehrere Verletzte nach Vorfahrtsverstoß, Idstein, Danziger Straße / Am

Bahnhof, Montag, 06.11.2023, 13:50 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag ereignete sich in einem Kreuzungsbereich in Idstein ein

Verkehrsunfall, bei dem mehrere Insassen verletzt wurden. Gegen 13:50 Uhr fuhr

ein 22-jähriger Idsteiner mit seinem VW Polo in den Kreuzungsbereich der

Danziger Straße / Am Bahnhof aus Richtung „In der Eisenbach“ kommend ein und

übersah dabei einen von rechts in die Kreuzung einfahrenden und

vorfahrtsberechtigten Audi A4 einer 19-Jährigen. In der Kreuzung kam es zum

Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem die 19-Jährige, der 22-Jährige und dessen

20-jährige Beifahrerin verletzt wurden. Alle drei kamen zur weiteren Behandlung

in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.