Bergstrasse

Heppenheim: Zwei Autos im Visier/Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – In der Nacht zum Dienstag (07.11.) kam es in der Straße der

Heimkehrer und in der Friedrich-Hebbel-Straße jeweils zu einem Diebstahl aus

einem abgestellten Auto. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die

Täter Zugang zu einem VW und einem Mercedes und entwendeten eine Geldbörse samt

Dokumenten sowie einen geringen Geldbetrag aus der Mittelkonsole des Mercedes.

Um Ihr Fahrzeug bestmöglich vor Diebstahl zu schützen, gibt die Polizei folgende

Verhaltenstipps:

Auto in abschließbarer Garage oder an belebten, gut beleuchteten

Orten abstellen

Orten abstellen Verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten

Zündschlüssel immer abziehen, auch bei kurzer Abwesenheit

Alle Öffnungen (Türen, Fenster, Kofferraum) schließen

Aktivieren Sie vorhandene Sicherheitsfeatures wie

Diebstahlwarnanlage

Diebstahlwarnanlage Achten Sie auf optische Signale beim Verriegeln des Autos

Ersatzschlüssel nicht im oder am Auto verstecken

Die Polizei in Heppenheim ermittelt in beiden Fällen und nimmt sachdienliche

Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt: Festnahmen nach Geldautomatensprengung

Pfungstadt (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft

Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Südhessen:

In der Nacht von Montag, den 6. November 2023 auf Dienstag, den 7. November 2023

kam es gegen 00.30 Uhr zu einer Geldautomatensprengung in Pfungstadt (Landkreis

Darmstadt-Dieburg). Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen nahmen im Zuge der

umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen drei Tatverdächtige fest.

Bei einem Beschuldigten handelt es sich um einen 20-Jährigen niederländischen

Staatsangehörigen. Die Ermittlungen zur Feststellung der Identität der beiden

weiteren Beschuldigten in Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden

dauern an. Die Beschuldigten stehen im Verdacht, einen Geldautomaten in einem

Supermarkt-Komplex in Pfungstadt mittels Sprengstoff gesprengt, einen

fünfstelligen Geldbetrag aus den Geldautomaten erbeutet zu haben und

anschließend vom Tatort geflüchtet zu sein. Bei der Geldautomatensprengung wurde

niemand verletzt. Am Gebäude entstand ein Sachschaden im mindestens

fünfstelligen Bereich. Entschärfer des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA)

beseitigten im Zuge der Tatortarbeit Reste des Sprengstoffs.

Aufgrund des schnellen Hinweises eines aufmerksamen Zeugen konnten im Rahmen des

Einsatz- und Fahndungskonzeptes der hessischen Polizei mit Hilfe einer

eingeleiteten Großfahndung des Polizeipräsidiums Südhessen, bei der auch ein

Polizeihubschrauber zum Einsatz kam sowie eines zügigen Eintreffens der

Einsatzkräfte am Tatort, die Täter an der Flucht mit einem hierfür vorgesehenen

hochmotorisierten Fahrzeug gehindert werden. Sie versuchten zu Fuß zu flüchteten

und verloren hierbei einen Teil der erbeuteten Geldscheine. Etwa 300 Meter vom

Tatort entfernt konnten die Einsatzkräfte die Tatverdächtigen gegen 1.30 Uhr

festnehmen und im Rahmen der Festnahme Teile des erbeuteten Geldbetrags sowie

die Schlüssel des Fluchtfahrzeugs sicherstellen.

Die festgenommenen Beschuldigten werden am Mittwoch einem Haftrichter am

Amtsgericht Frankfurt am Main vorgeführt.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und/oder den Tätern geben

können, werden gebeten, sich bei dem Polizeipräsidium Südhessen unter der

Rufnummer 06151-969-0 zu melden, oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle

in Verbindung zu setzen.

Dieburg: Nach Diebstahl per Haftbefehl ins Gefängnis

Dieburg (ots) – Der Diebstahl einer Umhängetasche am Montagmittag (6.11.) wurde

einem 41-jährigen Tatverdächtigen zum Verhängnis, als er kurze Zeit später von

einer Polizeistreife wegen eines offenen Haftbefehls in eine

Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Im Rahmen eines Marktes hatte ein Schausteller seinen weißen Ford in der

Eulengasse abgestellt. Nach derzeitigem Kenntnisstand näherte sich der 41 Jahre

alte Tatverdächtige gegen 12.45 Uhr dem Wagen und entwendete hieraus eine

Umhängetasche. Als der Wagenbesitzer sah, wie der Mann auf einem Rad mit seiner

Tasche flüchtete, versuchte er den Flüchtigen zu stoppen. Erfolgreich konnte er,

bis zum Eintreffen der Polizei, den Tatverdächtigen festhalten.

Wie sich im Rahmen der Kontrolle herausstellte, lag gegen den 41-Jährigen ein

Haftbefehl wegen Diebstahls mit dem Ziel der Strafvollstreckung vor. Er wurde im

Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Pfungstadt: Kriminelle erbeuten Schmuck / Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots) – Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus am Montag (6.11.) haben

bislang unbekannte Kriminelle Schmuck erbeutet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die ungebetenen Gäste in der Zeit

zwischen 17 und 18.45 Uhr unter Anwendung von Gewalt ins Innere des Hauses. Im

Anschluss hielten sie in den Wohnräumen Ausschau nach Beute und entwendeten

schließlich diverse Schmuckstücke, unter anderem Ringe. Insgesamt werden die

Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Gross-Gerau

Kelsterbach: „Blitz for Kids“ – Polizei überwacht Geschwindigkeit auf Schulweg

Im Bereich der Bürgermeister-Hardt-Grundschule, in Höhe Mainstraße/Höllenstraße, führten Beamte der Polizeistation Kelsterbach am Montagmorgen (06.11.), von 7.30 bis 9.30 Uhr, Geschwindigkeitsmessungen unter dem Motto „Blitz for Kids“ durch.

Festgestellt wurden von den Ordnungshütern bei der zweistündigen Kontrolle 10 Geschwindigkeitsverstöße. 38 Fahrzeuge wurden insgesamt gemessen. Darüber hinaus stellten die Ordnungshüter drei Verstöße gegen die Gurtpflicht bei Autoinsassen fest. Die Kontrollierten erwarten nun Verwarnungsgelder.