Main-Taunus: Die Polizei-News

Falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin, Kelkheim (Taunus), Hornau, Hölderlinstraße, Montag, 06.11.2023, 18:30 Uhr bis 20:10 Uhr

(jn)Am Montagabend gaben sich Betrüger in Kelkheim telefonisch als Polizeibeamte aus und führten eine ältere Seniorin hinters Licht. Die Kriminellen erbeuteten Wertgegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro. In den Abendstunden hatte sich ein Täter bei der Frau aus der Hölderlinstraße im Ortsteil Hornau gemeldet und als Polizist aus Wiesbaden ausgegeben. Unter dem vermittelten Eindruck aktueller Einbrüche in der Nachbarschaft erkundigte sich der Unbekannte nach den Vermögensverhältnissen der Angerufenen. Letztlich wurde sie derartig manipuliert, dass sie zum angeblichen Schutz ihres Vermögens die in der Wohnung gelagerten Wertgegenstände an einen Abholer übergab. Dieser erschien gegen 20:00 Uhr an der Wohnanschrift der Seniorin, dokumentierte Schmuck, Uhren und Bargeld noch fotografisch in der Wohnung, bevor er mit der Beute verschwand. Später wurde die Geschädigte skeptisch und alarmierte die Polizei. Sie beschrieb den Abholer als unauffälligen mitteleuropäischen Mann mit dunkler Jacke und dunkler Jeans.

Seien Sie stets sensibel, wenn sich Sie von Fremden angerufen werden – auch wenn diese angeblich von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft sind. Gerade die Gutgläubigkeit älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und auf keinen Fall zu übereilten Geldübergaben überreden. Legen Sie den Hörer auf und verständigen Sie die 110. Ein gewisses Misstrauen am Telefon ist keine Unhöflichkeit. Ein Berechtigter wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

Nach Auffahrunfall geflüchtet – Ermittlungen laufen, Sulzbach (Taunus), Bundesstraße 8, Montag, 06.11.2023, 18:23 Uhr

(jn)Am Montagabend flüchtete ein Unfallverursacher, nachdem er bei Sulzbach einen Auffahrunfall verursacht hatte. Um 18:23 Uhr befuhr der Mann in einem weißen Kia die B 8 in Fahrtrichtung Frankfurt, als er im Bereich von Sulzbach auf einen vorausfahrenden BMW auffuhr, an dessen Steuer ein 63-jähriger Bad Sodener saß. Infolgedessen kam der Kia von der Fahrbahn ab und landete im Feld. Hier stieg der als ca. 55 bis 60 Jahre alt beschriebene Unfallverursacher kurz aus und flüchtete im Anschluss mit seinem Pkw von der Unfallstelle. Da sich das amtliche Kennzeichen während des Unfalles gelöst hatte und von der Polizei aufgefunden und sichergestellt wurde, wurden täterorientierte Ermittlungen sowie eine zielgerichtete Fahndung aufgenommen. Dabei konnte der Tatverdächtige jedoch noch nicht angetroffen werden. Allein der Schaden an dem BMW beläuft sich auf circa 6.000 Euro. Der Fahrer des BWM wurde nicht verletzt.

Frontalzusammenstoß im Kreuzungsbereich, Kelkheim (Taunus), Fischbach, Langstraße, Bundesstraße 455, Montag, 06.11.2023, 06:46 Uhr

(jn)Bei einen schweren Verkehrsunfall am Montagmorgen ist ein 59-Jähriger verletzt worden und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gekommen. Der Unfallaufnahme zufolge befuhr ein 18-jähriger Fiat-Fahrer aus Kelkheim um 06:46 Uhr die B 455 von Königstein in Fahrtrichtung Eppstein und beabsichtigte, an der Kreuzung Fischbach nach links in Richtung Kelkheimer Straße abzubiegen. Hierbei übersah der Fahranfänger den entgegenkommenden 59-Jährigen, der am Steuer eines Honda saß. Es kam zu einer Frontalkollision, bei der der Ältere Verletzungen erlitt, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Unfallverursacher konnte nach einer ambulanten Behandlung an der Unfallstelle wieder entlassen werden. Beide Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Lamborghini bei Unfallflucht beschädigt, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Samstag, 28.10.2023, 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr

(jn)Zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Lamborghini beschädigt wurde, kam es am Samstagvormittag in Bad Soden. Das später beschädigte Fahrzeug parkte zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr in der Königsteiner Straße. In diesem Zeitraum wurde das gelbe Fahrzeug an der Fahrertür beschädigt, ohne dass sich der Unfallverursacher zu dem Schaden bekannte. Von ihm oder ihr fehlt jede Spur. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 06196 / 9695 – 0.

Citroen angefahren und geflüchtet,

Kelkheim (Taunus), Mainblick, Samstag, 04.11.2023, 16:30 Uhr bis Sonntag, 05.11.2023, 11:00 Uhr

(jn)Zwischen Samstag und Sonntag ist in Kelkheim ein Citroen von einer unbekannten Autofahrerin oder einem unbekannten Autofahrer angefahren worden. Anschließend flüchtete die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Der weiße Citroen parkte ab 16:30 Uhr bis 11:00 Uhr in der Straße „Mainblick“ auf Höhe der Hausnummer 47, als es zu der Unfallflucht kam. Der Citroen wurde an der Beifahrerseite beschädigt, die Reparatur dürfte ca. 3.500 Euro kosten.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und erbittet unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 um sachdienliche Hinweise.