Diebstahl von Altkleidern – Täter gefasst

Frankenthal (ots) – Am Samstag gegen 23 Uhr, entwendeten 3 Personen in der Eisenbahnstraße Altkleider aus einem Altkleidercontainer. Die beiden Männer und eine Frau im Alter zwischen 20 und 34 Jahren, wurden durch die Beamten bei der Tat beobachtet.

Bei Erblicken des Streifenwagens flüchteten die Männer und die Frau mit zwei Säcken voller Altkleider, konnten jedoch von dem Beamten eingeholt werden. Die Personalien der Täter wurden festgestellt. Gegen sie wird nun wegen des Verdachtes des Diebstahls ermittelt.

Täterfestnahme nach Diebstahl auf Wertstoffhof

Frankenthal (ots) – Am Freitag gegen 19:30 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Zeugen Taschenlampenschein auf dem Wertstoffhof in Frankenthal gemeldet. Bei Erblicken des Streifenwagens flüchteten zwei Personen. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte ein in der Nähe geparktes Auto mit ausländischer Länderkennung festgestellt werden.

Im Kofferraum und neben dem Auto befand sich die Tatbeute. Ein Täter, ein 21-Jähriger, konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgestellt und festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Auto mit Gartenmauer kollidiert – Fahrer leicht verletzt

Frankenthal (ots) – Am Freitag gegen 11:00 Uhr, kam es im Friedensring in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger kollidierte mit seinem Auto beim Linksabbiegen aus bislang ungeklärter Ursache zunächst mit einem geparkten Auto und sodann mit einer Gartenmauer. Sowohl am Auto als auch an der Gartenmauer entstand Sachschaden.

Die drei Mitfahrer blieben unverletzt. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.