Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Römerberg (ots) – Am Freitag um 22:07 Uhr, befuhr eine 30-jährige Frau mit ihrem Pkw die Berghäuser Straße in Römerberg. Hierbei verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, sodass dieser wiederrum auf einen weiteren Pkw aufgeschoben wurde.

Bei der 30-Jährigen konnte im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im niedrigen 5-stelligen Bereich. Der Führerschein der Fahrerin wurde sichergestellt, zudem wird gegen sie ein Strafverfahren wegen einer Verkehrsgefährdung eingeleitet.

Trunkenheitsfahrten und Verkehrskontrollen

Dienstgebiet Schifferstadt (ots) – Am Abend des 04.11.2023 führten Polizeibeamte der Polizei Schifferstadt Schwerpunktkontrollen in Hinblick auf die Fahrtüchtigkeit von Kraftfahrzeugführern durch:

In Mutterstadt wurde eine 56-jähriger Mofafahrer kontrolliert. Dieser stand eigenen Angaben nach unter dem Einfluss von Amphetamin, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem wurden geringe Mengen mitgeführter Betäubungsmittel sichergestellt.

Ebenfalls in Mutterstadt wurde ein 23-jähriger PKW-Fahrer kontrolliert. Hier stellte sich heraus, dass kein gültiger Versicherungsschutz für den PKW bestand, weshalb die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige erfasst wurde.

In Altrip wurde ein 36-jähriger PKW-Fahrer kontrolliert. Auch dieser stand unter dem Einfluss von Betäubungsmittel, ein durchgeführter Schnelltest belegte den Konsum von Kokain. Zur endgültigen Beweisführung wurde eine Blutprobe entnommen.

Kurz zuvor wurde ebenfalls in Altrip ein 38-jähriger PKW-Fahrer kontrolliert. Bei dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass der PKW nicht zugelassen oder versichert war und zudem Kennzeichen angebracht waren, welche nicht zu dem kontrollierten Fahrzeug gehörten. Der Fahrer war deutlich alkoholisiert und stand unter dem Einfluss von Amphetamin. Eine mitgeführte geringe Menge Amphetamin wurde im Rahmen der Durchsuchung des PKW aufgefunden und sichergestellt.

Zu guter Letzt stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, diese war ihm bereits vor Jahren wegen des Konsums von Betäubungsmitteln entzogen worden.

Den 38-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

PKW-Aufbrüche mit hohem Schaden

Neuhofen (ots) – In der Nacht vom 03.11. auf den 04.11. brachen unbekannte Täter sowohl in der Ring- als auch in der Buschstraße jeweils einen dort abgestellten PKW auf und bauten fachmännisch Bedienelemente und Bordelektronik aus den Fahrzeugen aus. Es entstand hierdurch Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Hinweise bitte telefonisch unter 06235-495-0 oder per E-Mail(pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Brand einer Dachterrasse eines Rohbaugebäudes

Beindersheim (ots) – In der Danziger Straße kam es aus bislang ungeklärter Ursache am 05.11.2023 gegen 03 Uhr, zum Brand einer Dachterrasse eines unbewohnten Rohbaus. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 100.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen dauern weiter an.