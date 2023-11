Zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) – Im Zeitraum von Samstag bis Sonntag konnten durch die Polizei Speyer zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss festgestellt werden. Am Samstag gegen 11:25 Uhr, verursachte ein 50-jähriger Mann Im Erlich mit seinem Pkw beim rückwärts Ausparken einen Verkehrsunfall. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten 1,09 Promille beim Verursacher festgestellt werden.

In der Nacht zum Sonntag wurde in der Wormser Landstraße eine Kontrollstelle eingerichtet. Hierbei wurde um 01:56 Uhr eine 49-jährige Pkw-Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei eine Atemalkoholkonzentration von 1,36 Promille festgestellt werden konnte.

Beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen und der jeweilige Führerschein sichergestellt. Außerdem wird gegen beide Personen ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Verantwortlicher gesucht: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots) Am Samstag gegen 06 Uhr, kam es in der Kurt-Schumacher-Straße in Speyer zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Der 19-jährige Fußgänger querte auf Höhe der Straße Im Erlich die Fahrbahn und übersah hierbei den von links kommenden Pkw, sodass es zur Kollision kam. Der 19-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Der männliche Fahrer des weißen Kleinwagens stieg aus und erkundigte sich noch nach dem Wohlbefinden des 19-Jährigen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Der Pkw soll nach den Angaben des 19-Jährigen nur mit geringer Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Er ließ seine leichten Verletzungen vorsorglich in einem Krankenhaus behandeln.

Da die Personalien des Pkw-Fahrers nicht bekannt sind, werden Zeugen und der verantwortliche Fahrzeugführer gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel: 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Speyer (ots) – Am Freitag gegen 19:04 Uhr, kam es in Speyer zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 28-jährige Verkehrsunfallverursacher wollte von der Theodor-Heuss-Straße nach links in die Heinrich-Heine-Straße abbiegen und übersah den 22-jährigen entgegenkommenden Unfallgegner, welcher die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Dudenhofener Straße befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und anschließend medizinisch betreut. Die Unfallörtlichkeit wurde mit Unterstützung der Feuerwehr Speyer bis zum Abschleppen der Fahrzeuge abgesichert. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von schätzungsweise 45.000 Euro.