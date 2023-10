Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Explosion in Mehrfamilienhaus am 13.10.2023 –

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Explosion in Mehrfamilienhaus am 13.10.2023 – Vorläufiges Ermittlungsergebnis

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am 13.10.2023 meldeten Anwohner

eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße. Damals

übernahm die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg in enger Zusammenarbeit mit den

Spezialisten des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen. Diese ergaben,

dass es sich bei der vermeintlichen Explosion um eine Verpuffung gehandelt

hatte. Die Ermittler gehen nach derzeitigem Stand davon aus, dass ein

27-Jähriger sich am Abend in die Wohnung des fraglichen Mehrfamilienhauses in

der Theodor-Heuss-Straße begab. Diese betrat er mit Zustimmung der 65-jährigen

Wohnungsinhaberin. Im Badezimmer wusch der Mann mitgebrachte Kleidung mit

Waschbenzin. Dabei entwickelte sich ein reaktives Benzin-Sauerstoff-Gemisch,

welches sich durch die Nutzung eines Elektrogeräts umsetzte und zu einer

heftigen Verpuffung führte. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist von einem

unbeabsichtigten Unfallgeschehen auszugehen. Der Mann erlitt schwere

Verbrennungen und befindet sich noch in medizinischer Behandlung.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rund 40.000 Euro Schaden nach Unfall

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagnachmittag um 15:45 Uhr verlor ein

45-jähriger Daimler-Benz-Fahrer auf der BAB 6, zwischen der Anschlussstelle

Sinsheim und der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg, nach auftretendem

Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam daraufhin nach links von

der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der Fahrer mit einer Betonleitwand, wurde

von dieser abgewiesen und prallte gegen die rechte Schutzplanke. Das Fahrzeug

rutschte erneut auf die Fahrbahn und kam zwischen dem rechten und dem mittleren

Fahrsteifen zum Stehen. Der Fahrer sowie sein 7-jähriger, seine 16-jährige,

45-jährige sowie 21-jährige Beifahrer und Beifahrerinnen blieben unverletzt. Das

Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste durch ein Abschleppunternehmen

abtransportiert werden. Für die Unfallaufnahme sowie die Reinigungs- und

Bergungsarbeiten wurde der mittlere und rechte Fahrstreifen gesperrt.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug überschlägt sich und kommt im Grünstreifen zum Stehen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aufgrund der Witterungsverhältnisse und

nicht angepasster Geschwindigkeit verlor am Sonntagvormittag ein 18-jähriger

Fiat-Fahrer auf der L 550, zwischen Sinsheim und Weiler, gegen 09:30 Uhr in

einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Zunächst

geriet der 18-Jährige in den Gegenverkehr und anschließend in den Grünstreifen,

wobei sich das Fahrzeug überschlug und schließlich auf der Beifahrerseite zum

Stehen kommt. Der 18-Jährige blieb hierbei unverletzt. Seine ebenfalls

18-jährige Begleitung hingegen zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch

einen Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Fiat war nicht

mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf einen

mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Bammental / Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehr als 10.000 Euro Schaden

Bammental (ots) – Am Sonntagnachmittag gegen 16:15 Uhr kollidierten im

Kreuzungsbereich Hauptstraße/Gaiberger Straße ein 89-jähriger BMW-Fahrer mit

einer 74-jährigen Citroen-Fahrerin und verursachte einen Sachschaden in Höhe von

mehr als 10.000 Euro. Der 89-Jährige missachtete ersten Ermittlungen zufolge im

Kreuzungsbereich die Vorfahrt der Unfallgegnerin. Verletzt wurde bei dem

Zusammenstoß glücklicherweise niemand.

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat aufgebrochen

Brühl (ots) – Am frühen Montagmorgen gegen 02:20 Uhr hebelten derzeit noch

unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Schwetzinger Straße auf. Ein

aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat und verständigte die Polizei. Die

Unbekannten entwendeten aus dem geöffneten Automaten eine noch ungeklärte Anzahl

an Zigarettenschachteln und flüchteten im Anschluss. Sie werden wie folgt

beschrieben: Beide Täter waren männlich, hatten ein jugendliches

Erscheinungsbild und waren zwischen 170 cm und 180 cm groß. Ein Täter trug eine

weiße Jacke, der Andere schwarze Oberbekleidung mit weißer Aufschrift. Das

Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern

geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu

melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Falschfahrerin verursacht auf B 39 Beinaheunfall – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag fuhr eine 20-Jährige mit ihrem

Auto auf die B 292 und später auf die B 39 von Waibstadt in Richtung der

Autobahnauffahrt auf die BAB 6 in Sinsheim. Gegen 11 Uhr passierte sie die

Abfahrt Sinsheim-Hoffenheim. Kurz danach bemerkte sie einen dunklen SUV, der

sich ihr schnell von vorne näherte. Alsbald realisierte sie, dass der Wagen ihr

als Falschfahrer auf den baulich getrennten Fahrbahnen entgegenkam. Sie bremste

ab und versuchte auf die rechte der beiden Spuren zu wechseln, was

verkehrsbedingt aber nicht möglich war. Der SUV machte keinerlei Anstalten die

Geschwindigkeit zu verringern oder auszuweichen und fuhr unbeirrt in Richtung

Waibstadt weiter. Nur durch Zufall kam es nicht zu einem Frontalzusammenstoß der

beiden Fahrzeuge. Die 20-Jährige kam mit einem Schrecken davon. Die

Falschfahrerin beschrieb sie als ältere Frau mit Brille, welche braune,

kinnlange Haare trug.

Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt nun wegen einer Gefährdung des

Straßenverkehrs.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261-690-0 zu melden.

