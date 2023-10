Heidelberg: Polizei bringt Kätzchen und Besitzerin wieder zusammen

Heidelberg (ots) – Am Samstagabend meldete eine Frau der Polizei, dass sie vor

ihrer Haustüre in der Oberfeldstraße einen jungen schwarzen Kater vorgefunden

hatte, der im Regen sitzend, herzerweichend miaute. Eine Streife des

Polizeireviers Heidelberg-Süd nahm sich des Ausreißers an und konnte über den

implantierten Chip die Besitzerin ausfindig machen. So konnte die Besitzerin

ihren Kater glücklich wieder in die Arme schließen.

Heidelberg: Autos auf Parkplatz aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen

Samstagabend und Sonntagmittag brach eine bislang unbekannte Täterschaft zwei

Fahrzeuge auf. Beide Autos, ein Skoda und ein Ford, waren auf dem P+R-Parkplatz

am Bahnhof Pfaffengrund-Wieblingen abgestellt. Es zeigte sich, dass in beiden

Fällen die Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Den Skoda versuchte die

Täterschaft kurzzuschließen, was aber misslang. Dadurch entstand ein Schaden an

der Elektronik, so dass sich das Fahrzeug auch durch die Besitzerin nicht mehr

starten ließ. Aus dem Ford wurde Kleingeld entwendet. Wie hoch der Schaden ist,

muss noch ermittelt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und

des versuchten Diebstahls eines Kraftfahrzeugs.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221-3418-0 zu melden.

Heidelberg: Unangepasste Fahrweise endet an Laterne

Heidelberg (ots) – Am Sonntag bog um kurz nach 1 Uhr eine 30-Jährige mit einem

stark modifizierten BMW von der Haberstraße in die Straße „Im Breitspiel“ ab.

Nach ersten Erkenntnissen war die Frau trotz einer regennassen Fahrbahn viel zu

schnell unterwegs und verlor deshalb in der Kurve die Kontrolle über das

Fahrzeug. Der BMW prallte seitlich gegen eine Straßenlaterne und wurde durch die

Wucht der Kollision so schwer beschädigt, dass ein Totalschaden entstand. Das

Auto musste abgeschleppt werden. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Die

Fahrerin verletzte sich durch den Unfall leicht.

Ob allein die nicht angepasste Geschwindigkeit für den Unfall verantwortlich war

oder ob auch die zahlreichen Modifikationen am Fahrzeug eine Rolle spielten, ist

Gegenstand der aktuellen Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Süd.

Heidelberg: Vandalismus in der Bahnstadt – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Ein bislang unbekannter Täter lief in der Nacht von Samstag

auf Sonntag um kurz nach zwei Uhr die Kumamotostraße entlang und trat die

Außenspiegel an dort geparkten Autos ab. Diesen Akt des Vandalismus bemerkte

eine Anwohnerin, welche die Polizei verständigte. Eine Streife des

Polizeireviers Heidelberg-Mitte konnte den Mann nicht mehr antreffen, aber vier

beschädigte Fahrzeuge feststellen. An diesen wurden jeweils die linken

Außenspiegel abgetreten. Der genaue Schaden ist bis dato nicht bekannt.

Der Täter wird als 170 cm groß, schlank und mit schwarzen Haaren beschrieben. Er

trug eine schwarze Lederjacke und eine blaue Jeans. Vom Erscheinungsbild war der

Mann nordafrikanischen Phänotyps.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221-1857-0 zu melden.