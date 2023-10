Zugbegleiter angegriffen

Mannheim (ots) – Am späten Abend des Samstags (28. Oktober) wurde ein

Zugbegleiter der Deutschen Bahn AG während seiner Tätigkeit von einem

25-Jährigen körperlich attackiert. Zeugen schritten ein. Der Tatverdächtige

wurde festgenommen.

Gegen 21:40 Uhr nutzte der 25-jährige marokkanische Staatsangehörige den ICE 590

von Stuttgart nach Mannheim ohne im Besitz eines gültigen Fahrausweises zu sein.

Bei der Ticketkontrolle durch den Zugbegleiter zeigte sich der Tatverdächtige

aggressiv und bedrängte den 21-jährigen Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG. Beim

Halt im Mannheim stieß er den Geschädigten schließlich gegen die geschlossene

Zugtür.

Ein weiterer Mitarbeiter sowie zwei Zeugen wurden auf den Sachverhalt aufmerksam

und schritten dem 21-Jährigen zu Hilfe.

Eine Streife der Bundespolizei nahm den Tatverdächtigen schließlich am

Mannheimer Hauptbahnhof vorläufig fest. Auch bei den polizeilichen Maßnahmen

zeigte sich der marokkanische Staatsangehörige äußerst aggressiv.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und

Leistungserschleichung.

Mannheim: Vier Einbrüche an einem Tag – Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Gartenstadt kam es am Sonntagabend in dem Zeitraum von

17:30 Uhr bis 20:10 Uhr zu drei Einbrüchen. Hierbei verschaffte sich die bislang

unbekannte Täterschaft gewaltsam durch Aufhebeln eines Fensters beziehungsweise

der Terrassentür Zutritt zu zwei Anwesen in der Waldstraße sowie der Moosgasse.

Auch in der Straße Langer Schlag versuchten die Täter eine Terrassentür eines

Wohnhauses aufzuhebeln, scheiterten aber aus bislang unbekannten Gründen und

flüchteten von der Örtlichkeit. In Käfertal kam es am Sonntagmittag zwischen

10:00 Uhr und 12:00 Uhr in der Morgenröte ebenfalls zu einem Einbruch in ein

Anwesen. Auch hier hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und gelangten so in

das Innere des Hauses.

Da die Tatörtlichkeiten in unmittelbarer Nachbarschaft liegen, ist ein

Tatzusammenhang nicht auszuschließen und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Höhe des Sachschadens sowie des Diebstahlschadens kann bislang nicht

beziffert werden.

Die Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen und die Spuren derzeit

kriminaltechnisch ausgewertet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das

kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Tel.: 0621/174-4444 zu wenden.

Mannheim: 18-Jähriger bedroht – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Nach bisherigen Erkenntnissen soll am Sonntagmorgen gegen 05:15

Uhr ein 18-Jähriger in der Theodor-Heuss-Anlage von bislang zwei unbekannten

Tätern mit einem Messer und einem Teleskopschlag bedroht worden sein. Die

Unbekannten forderten von dem 18-Jährigen Bargeld und sein Handy. Nachdem dieser

der Aufforderung nachkam, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Das Handy

konnte in unmittelbarer Nähe wieder aufgefunden werden. Der Wert des Raubgutes

beträgt 100 Euro. Über die zwei Täter ist lediglich bekannt, dass einer 170 cm

groß und zwischen 18 und 20 Jahren alt sein soll. Er soll eine dunkle Jacke

getragen haben. Der zweite soll ca. 180 cm groß sein, zwischen 18 – 20 Jahre alt

und mit einer hellen Jacke bekleidet gewesen sein. Beide sollen ein

südeuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim/ Lampertheim: 61-Jähriger rast mit Auto durch Mannheim

Mannheim (ots) – Gegen 20 Uhr beobachtete am Samstag eine Streife der

Polizeistation Lampertheim den Fahrer eines Opels, wie er während der Fahrt

telefonierte. Als die Streife den Mann kontrollieren wollte, raste der Fahrer

von Lampertheim in Richtung Mannheim davon. Bei seiner halsbrecherischen Fahrt

fuhr er im Mannheimer Stadtgebiet stellenweise mit über 100 km/h. Auch ein

Zusammenstoß mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer in der Carl-Zuckmayer-Straße

hielt den Mann nicht auf. Kurzzeitig verloren die Polizisten den Raser aus den

Augen. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt konnte dann aber den

grünen Opel in der Straße „Am Brunnengarten“ auffinden und den mutmaßlichen

Fahrer vorläufig festnehmen. Es stellte sich heraus, das der 61-jährige Fahrer

nach eigenen Angaben keinen Führerschein besaß und nach ersten Erkenntnissen

unter Drogen stand. Zudem bestand für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz.

Der Mann muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen

Fahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht und Gefährdung des

Straßenverkehrs unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Personen, welche durch die

Fahrweise des Beschuldigten gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621-3301-0 zu

melden.

Mannheim: Hungriger 21-Jähriger beleidigt Tankstellenmitarbeiter und schlägt zu

Mannheim (ots) – Am Sonntagmorgen um 05:15 Uhr, besuchte ein hungriger

21-Jähriger eine Tankstelle in der Hafenstraße und nahm sich aus der

Selbstbedienungstheke eine Backware. Er begab sich zur Kasse und gab dem

Angestellten gegenüber an, dass er nicht bezahlen werde und biss daraufhin

demonstrativ in das Gebäck. Der Kassierer erklärte ihm, dass die Ware zu

bezahlen ist, was den 21-Jährigen veranlasste, zunächst mit Beleidigungen zu

kontern. Der Kassierer wollte den 21-Jährigen daraufhin des Ladens verweisen,

was dieser jedoch nicht einsah und mit einem Faustschlag quittierte. Der

Kassierer wehrte sich jedoch und verpasste dem 21-Jährigen daraufhin ebenfalls

einen Faustschlag. Dies hatte zur Folge, dass beide Männer leicht verletzt

wurden und die Polizei verständigten. Ein Rettungswagen war für beide Männer

nicht nötig. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen

eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Vorfall machen können,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Tel.-Nr.:

0621/1258-0, zu melden.

Mannheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Mannheim (ots) – Aus noch bislang nicht geklärter Unfallursache kam am

Samstagabend, kurz vor Mitternacht, in der Inselstraße zu einem Verkehrsunfall.

Ein 54-jähriger Mercedesfahrer verlor auf der Industriestraße die Kontrolle über

sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Werbeschild eines in

der Industriestraße ansässigen Autohändlers stoppte den Mercedes. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich.

Der Mercedesfahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Zu

Verkehrsbeeinträchtigungen kam es ebenfalls nicht. Der Mercedes des 54-Jährigen

musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die

Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

Mannheim: Unbekannte in Lebensmittellager eingebrochen

Mannheim (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntagmorgen gegen 2.45

Uhr zunächst Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der

Soironstraße. Von hier aus gelangten sie an eine Durchgangstür zum

Lebensmittellager eines angrenzenden Restaurants. Diese öffneten sie gewaltsam

und entwendeten eine unbekannte Menge an tiefgekühlten Lebensmitteln mit

unbekanntem Wert. Das Restaurant hatte erst kurz zuvor eine Anlieferung neuer

Lebensmittel erhalten. Der entstandene Sachschaden sowie der Diebstahlsschaden

sind bislang noch unbekannt.

Zeugen, die Hinwiese geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt zu melden, unter: 0621-33010.

Mannheim: E-Scooter Fahrer unter Alkohol und Drogen erwischt

Mannheim (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 00.45 Uhr stellten zwei Polizeibeamte in

der Langen Rötterstraße einen 24-Jährigen auf einem E-Scooter fest, der

verbotswidrig noch einen Freund auf dem Roller mitnahm. Die beiden Freunde

wurden einer Verkehrskontrolle unterzogen und auf ihr Fehlverhalten aufmerksam

gemacht. Während der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen für den Konsum von

Alkohol und Drogen bei dem 24-jährigen Fahrer fest. Ein freiwilliger

Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von 0,26 mg/l. Auf der Dienststelle wurde

noch ein freiwilliger Urintest durchgeführt, welcher ebenfalls positiv verlief.

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen erledigt waren, durfte der 24-Jährige den

Heimweg antreten und ihm wurde die Teilnahme am Straßenverkehr bis zur Erlangung

der Nüchternheit untersagt.

Er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr und wegen des Verstoßes gegen

das Betäubungsmittelgesetz verantworten.