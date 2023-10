Raub auf 11-Jährigen

Ludwigshafen-Maudach (ots) – Ein 11-Jähriger war am Dienstag 24.10.2023, 20 Uhr, mit seinem Fahrrad in der Mittelstraße unterwegs, als er von einer Gruppe von Jugendlichen, bestehend aus 7-8 Personen, angesprochen wurde. Unter Vorhalt von Pfefferspray forderte ein Jugendlicher das Fahrrad des Jungen.

Aus Angst händigte der 11-Jährige sein Rad aus. Die Gruppe flüchtete anschießend. Das Fahrrad hatte noch einen Wert von 50 Euro. Der 11-Jährige wurde nicht verletzt. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte ein 15-Jähriger als Tatverdächtiger ermittelt weden.

Körperverletzung mit Pfefferspray – Tatverdächtiger ermittelt

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Nach der gefährlichen Körperverletzung am 23.10.2023 gegen einen 56-Jährigen in der Philipp-Scheidemann-Straße, konnte die Polizei einen Tatverdächtigen ermitteln.

Es handelt sich um einen 65-Jährigen aus Ludwigshafen. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die polizeilichen Ermittlungen insbesondere zur Motivlage dauern an.

Polizei der Ringe

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) Verzweifelte meldete sich am Dienstag 24.10.2023 eine 50-Jährige aus Ludwigshafen. Ihr Mann habe beim Spielen mit der gemeinsamen Enkelin auf einer Wiese hinter dem Wohnhaus im Ortsteil Pfingstweide seinen Ehering verloren. Die gesamte Familie habe bereits vergeblich nach dem Schmuckstück gesucht.

Nun blieb ihre einzige Hoffnung, ob die Polizei vielleicht ein spezielles Suchgerät haben könnte, mit dem der Ring aufgespürt werden kann.

Zwei Polizeikräfte fuhren zur Wiese, um dem verzweifelten Ehepaar zu helfen. Und tatsächlich. Nach kurzer Suche mit Hilfe einer Metallsonde konnten sie den Ring finden. Die 50-Jährige sowie ihr Angetrauter waren hierüber überglücklich.

Wegen Streit auf Parkplatz – 69-jähriger PKW-Fahrer touchiert 63-Jährigen

Ludwigshafen (ots) – Zwischen einem 69-Jährigen und einem 63-Jährigen kam es am Dienstagvormittag (24.10.2023, 11.40 Uhr) auf einem Supermarktparkplatz in der Oderstraße zu einem Streit. Um den Streit zu beenden entfernte sich der 63-Jährige zu Fuß. Verärgert über den Ausgang des Streits stieg der 69-Jährige in sein Auto und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit an dem 63-Jährigen vorbei und erfasste ihn mit dem Außenspiegel.

Anschließend fuhr er weiter ohne sich um den leicht verletzten 63-Jährigen zu kümmern. Der 63-Jährige schaffte es noch ein Foto des Flüchtigen zu machen. Die Polizei konnte so den 69-Jährigen schnell ermitteln.

30 Euro Bargeld erbeutet

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Zwei bislang unbekannte Jugendliche erbeuteten am Dienstag 24.10.2023, 20.50 Uhr, 30 Euro Bargeld von einem 15-Jährigen. Der 15-Jährige war zum Tatzeitpunkt zu Fuß im Bereich Hoher Weg unterwegs, als er von den zwei männlichen Jugendlichen abgepasst wurde, welche mit einem Messer Geld forderten.

Einer der Täter griff daraufhin in die Umhängetasche des 15-Jährigen und entnahm 30 Euro Bargeld. Beide Jugendliche flüchteten anschließend zu Fuß. Der 15-Jährige wurde bei der Tat nicht verletzt.

Die Täter waren zwischen 16 und 18 Jahre alt, zwischen 1,80m und 1,90m groß und von schlanker Statur. Einer der Täter hatte einen Ziegenbart. Er war mit einer hellgrauen Mütze, schwarzen Jacke und einer weißen Hoße bekleidet.

Der zweite Täter hatte kurze dunkelblonde Haare und trug eine schwarze Weste und eine dunkle Hose.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Ohne Führerschein vor Polizei geflüchtet

Ludwigshafen (ots) – Eine Polizeistreife wollte am Dienstagabend 24.10.2023, 23.20 Uhr einen 16-Jährigen in der Maudacher Straße kontrollieren, weil dieser ohne Helm auf einem Roller fuhr. Beim Erblicken der Polizei versuchte der Jugendliche mit dem Roller zu flüchten. In der Hoheneckenstraße stieg er ab und flüchtete zu Fuß weiter.

Im Bereich der Mundenheimer Straße konnte der 16-Jährige schließlich festgestellt werden. Er besitzt keinen Führerschein und führte eine geringe Menge an Marihuana mit. Darüber hinaus war der Roller nicht zugelassen. Der 16-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an seine Mutter übergeben.

Seitenscheibe eingeschlagen und Zigaretten entwendet

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Unbekannte schlugen in der Nacht von Dienstag (24.10.2023) auf Mittwoch (25.10.2023) die Seitenscheibe eines PKW ein und entwendeten eine Zigarettenschachtel. Der Seat Alhambra war im Tatzeitraum in der Dammstraße geparkt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Eine 56-jährige Autofahrerin touchierte am Dienstagvormittag (24.10.2023, gegen 11:20 Uhr) das Hinterrad eines 32-jährigen E-Scooter-Fahrers. Dieser war gerade dabei die Von-der-Tann-Straße über einen Fußgängerüberweg zu überqueren. Der 32-Jährige stürzte und wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt.

Alkoholisiert gefahren

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am 25.10.2023, gegen 1:25 Uhr, in der Kreuzstraße fiel Polizeikräften bei einem 47-jährigen Autofahrer Atemalkoholgeruch auf. Ihm wurde hierauf ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, der einen Wert von 1,12 Promille ergab.

Der Mann wurde hierauf zur Dienststelle mitgenommen und eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 47-Jährigen wurde außerdem beschlagnahmt. Im Anschluss konnte der Mann gehen. Er wird sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Werkzeug und Roller gestohlen

Ludwigshafen-West (ots) – In der Gudrunstraße verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses. Es gelang ihnen, aus einem Kellerabteil Werkzeug zu stehlen. Ob auch aus anderen Abteilen etwas gestohlen wurde, wird derzeit ermittelt.

Daneben wurde aus dem Hinterhof des Hauses ein Roller gestohlen. Die Tatzeit dürfte zwischen Montagabend (23.10.2023, 18 Uhr) und Dienstagmorgen (24.10.2023, 8 Uhr) liegen. Der Gesamtschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Autoscheibe eingeschlagen

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Durch einen Zeugen wurde am 24.10.2023 gegen 11:30 Uhr festgestellt, dass eine Scheibe eines parkenden Autos eingeschlagen wurde. Er verständigte die Polizei. Aus dem aufgebrochenen Auto wurde eine Weinflasche gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Auto stand in der Wegelnburgstraße.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefon: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Falsche Wasserwerker täuschen Seniorin

Ludwigshafen (ots) – Unter dem Vorwand Mitarbeiter des Wasserwerks zu sein, verschaffte sich am 23.10.2023 ein bislang Unbekannter Zutritt zu einer Wohnung einer Seniorin aus Friesenheim. Er behauptete, er müsse verschmutztes Leitungswasser kontrollieren und ging hierzu mit der Seniorin in ihr Badezimmer.

Dies nutzte ein zweiter Täter und stahl unbemerkt Bargeld und Schmuck. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf rund 2.500 Euro geschätzt. Der Täter, der mit ihr im Badezimmer war, sei dunkelblau gekleidet gewesen und habe eine dunkle Mütze getragen.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet um Zeugenhinweise. Wer hat am Montag zwischen 12 Uhr und 13 Uhr in der Rückertstraße etwas beobachtet oder einen Mann gesehen, auf den die Beschreibung passen könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Trickdiebstahl in Wohnungen ist ein Phänomen, von dem fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt. Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Trickdiebstahl zu schützen:

-Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen. -Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein. -Rufen Sie Verwandte an, um die Echtheit des Anrufers abzuklären. -Reden Sie mit Personen Ihres Vertrauens über den Anruf. -Geben Sie kein Geld in fremde Hände. -Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn Sie in Ihrem Telefon angezeigt wird.

Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Whatsapp-Betrugsversuch – Nicht hereingefallen

Ludwigshafen (ots) – Mit den Worten: Hallo Mama, das ist meine Nummer. Schreib mir auf Whatsapp, versuchten am 24.10.2023 Betrüger einen 71-Jährigen aus Ludwigshafen zu täuschen. Dieser erkannte die böse Absicht jedoch sofort und reagierte nicht auf die Nachricht. Stattdessen erstattete er Anzeige.

Die Masche, bei der Betrüger ihre Opfer über SMS und/oder WhatsApp kontaktieren, sich als Angehörige ausgeben und um Geld bitten, reißt nicht ab. Durch geschickte Gesprächsführung erschleichen sich die Täter das Vertrauen der Angeschriebenen und appellieren ganz bewusst an die familiäre Fürsorge und Hilfsbereitschaft.

Damit auch Sie nicht hereinfallen, haben wir hilfreiche Tipps zusammengefasst:

Gehen Sie auf keinen Fall auf Geldforderungen über Messenger-Dienste ein.

Rufen Sie Ihren Angehörigen in einem solchen Fall unter der Ihnen zuvor bekannten „alten“ Rufnummer an. Gehen Sie nicht auf weitere Kontaktversuche der „neuen“ Nummer ein.

Speichern Sie keine unbekannte Rufnummer als Kontakt in Ihrem Handy.

Falls Sie bereits Opfer geworden sind:

Überweisen Sie auf keinen Fall weitere Geldbeträge.

Erstatten Sie Strafanzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache Ihres

Bundeslandes.

Bundeslandes. Sollten Sie bereits Geld überwiesen haben, nehmen Sie Kontakt mit ihrem Bankinstitut auf, um die getätigten Überweisungen möglicherweise anzuhalten oder rückgängig zu machen.

Weitere Hinweise haben die polizeiliche Kriminalprävention und WhatsApp in einer Kampagne unter folgendem Link veröffentlicht: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/betrugsmaschen-bei-whatsapp-check-deinen-kontakt/