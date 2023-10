Kennzeichen entwendet

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am 24.10.2023 zwischen 17:30-17:45 Uhr wurde das hintere amtliche Kennzeichen eines Pkw entwendet, der auf einem Parkplatz in der Weinbietstraße abgestellt wurde.

Zeugen, die verdächtige Personen in diesem Bereich gesehen haben werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Schifferstadt (ots) – In ein Einfamilienhaus in der Hans-Purrmann-Straße, wurde am Dienstag 24.10.2023 zwischen 18-22:15 Uhr, eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter durchsuchten mehrere Räume und flüchteten schließlich mit mehreren Schmuckstücken. Der Gesamtschaden durch Aufbruchsschaden und Diebesgut wird aktuell auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat zur fraglichen Zeit etwas beobachtet oder gehört? Wer kann Angaben zu den Tätern oder einem möglichen Fluchtfahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots) – Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am Dienstagmorgen zwischen 08:30 Uhr und 09:00 Uhr auf der K30 zwischen Schifferstadt und Waldsee eine Geschwindigkeitskontrolle durch.

Es passierten etwa 50 Fahrzeuge die Kontrollstelle, wobei es zu zwei Geschwindigkeitsverstößen kam. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag in der dortigen 70er Zone bei 93 km/h.

Entsprechende Ordungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt.