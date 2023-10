Kontrolle „Am Hirschgraben“

Lingenfeld (ots) – Bei einer Kontrolle des Durchfahrtverbots in der Straße „Am Hirschgraben“ in Lingenfeld ergaben sich am Dienstag 24.10.2023 innerhalb des einstündigen Kontrollzeitraums insgesamt sieben Verstöße. Die Autofahrer wurden gebührenpflichtig verwarnt.

Trunkenheitsfahrt

Wörth (ots) – Dienstagnacht machte ein PKW-Fahrer auf der BAB 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe durch unsichere Fahrmanöver auf sich aufmerksam. Polizeikräfte stellten Auffälligkeiten bei der Nachfahrt fest und konnten das Fahrzeug in Wörth stoppen.

Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle wurde beim 45-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein beschlagnahmt. Dem Beschuldigten wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Schwegenheim (ots) – Am Dienstag 24.10.2023 befuhr ein 33-jähriger Autofahrer die Landstraße 537 in Schwegenheim. Kurz vor dem Tankhof kam er von der Fahrbahn ab und prallte an ein Verkehrsschild.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass PKW Fahrer deutlich alkoholisiert war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.