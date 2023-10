Rheinstetten: Feuerwehren sind gemeinsam auf der offerta

Landkreis Karlsruhe (ots) – Vom 28. Oktober bis zum 05. November 2023 findet in der Messe Karlsruhe in Rheinstetten die Verbrauchermesse offerta statt. Nach dem gelungenen Neustart im vergangenen Jahr, werden die beiden Feuerwehrverbände des Stadt- und Landkreises Karlsruhe auch in diesem Jahr mit einem gemeinsamen Messestand auf der Verbrauchermesse „offerta 2023“ vertreten sein.

Sie finden uns täglich von 10-18.00 Uhr in der Halle 2 (Bauen), Stand L.20, als Teil der Blaulicht-Area.. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Auf Grund der extremen Wetterereignisse der vergangenen Monate haben sich die Feuerwehrverbände entschieden, interessierte Besucher zu den Schwerpunktthemen „Vorsorge für verschiedene Ereignisse“, konkret Stromausfall über längere Zeit, Starkregen u. ä. zu informieren und zu beraten. Daneben werden unsere klassischen Themen wie Sicherheit im Haushalt, das richtige Verhalten im Brandfall, Rauchwarnmelder, Rettungskarten, nicht zu kurz kommen.

Besonderes Augenmerk werden wir auch auf die verschiedenen Warnmittel (Sirene, Warn-Apps wie NINA und KATWARN) richten. Experimente werden unsere Präsentation abrunden.

Am Mittwoch 01. November um 14.00 Uhr, erwartet Sie auf der Hauptbühne in der Aktionshalle der Messe eine Sondervorstellung. Anhand eines Verkehrsunfalles werden die Polizei, die Feuerwehr, der Rettungsdienst, das Technische Hilfswerk und die DLRG ihre Zuständigkeiten und Aufgaben vorstellen.

Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Karlsdorf (ots) – Schwerste Verletzungen erlitt am Dienstagnachmittag ein 35-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz auf der Ostendstraße in Karlsdorf-Neuthard. Offenbar infolge eines Fahrfehlers verlor ein Motorradfahrer gegen 16.00 Uhr in

einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Der 35-Jährige, der abgesehen von einem Motorradhelm keine Schutzbekleidung trug, zog sich bei dem Sturz erhebliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Weitere Verkehrsteilnehmer waren in das Unfallgeschehen nicht verwickelt.