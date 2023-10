Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Heidelberg (ots) – Ein 29-jähriger Radfahrer befuhr am Dienstag gegen 07.15 Uhr die linke Fahrspur der beiden Fahrstreifen der Karlsruher Straße von Rohrbach-Markt kommend in Fahrtrichtung Leimen und wollte an der Kreuzung Karlsruher Straße/ Parkstraße linksseitig in die Parkstraße einbiegen.

Aufgrund des Gegenverkehrs musste der Radfahrer verkehrsbedingt abbremsen und warten.

Eine 62-jährige Renault-Fahrerin befuhr ebenfalls die linke Fahrspur der beiden Fahrstreifen und übersah den verkehrsbedingt wartenden Radfahrer.

Dieser wurde durch die Kollision auf den Boden geschleudert und schwer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte den Radfahrer und brachte diesen anschließend in ein nahe liegendes Krankenhaus.

Das Fahrzeug der 62-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Fahrrad des 29-Jährigen hatte einen Totalschaden.

Betrugsversuch – Angeblich neue Bankverbindung der Baugenossenschaft

Heidelberg (ots) – In dem Zeitraum von Mittwoch 18.10. bis Dienstag 24.10.2023, erhielten mehrere Mieter der Baugenossenschaft Neu Heidelberg ein Schreiben mit einer angeblichen neuen Bankverbindung der Genossenschaft. In dem Schreiben werden die Mieter aufgefordert, ihre Miete auf ein neues Konto zu überweisen.

Eine Mieterin schöpfte sofort Verdacht und rückversicherte sich glücklicherweise bei der Genossenschaft, weshalb sie auf den Betrugsversuch aufmerksam gemacht wurde. Anschließend brachte sie den Fall bei der Polizei zur Anzeige.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei auch vor dieser Betrugsmasche und rät, Aufforderungen, Geld auf eine unbekannte Bankverbindung zu überweisen, zu hinterfragen. Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Überprüfen Sie die Angaben des Absenders und lassen sie sich diese verifizieren. Ziehen Sie auch eine Vertrauensperson hinzu und besprechen Sie sich mit dieser.

Schönbrunn: Unfallflucht durch unbekannten Autofahrer – Zeugenaufruf

Schönbrunn (ots) – Am Dienstag gegen 8.15 Uhr bog ein bislang unbekannter Fahrzeugführer aus unbekannter Fahrtrichtung, von der Schönbrunner Straße, in die Alte Schönbrunner Straße ab. Beim Überfahren des dortigen Durchlasses der Enzbach, streifte er den Geländerpfosten aus Sandstein, welcher rechts neben der Fahrbahn aufgestellt war und drückte diesen mit der Verbindungsmauer der Pfosten nach hinten weg. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Eberbach unter Tel: 06271-92100 zu melden.