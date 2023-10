Autofahrerin prallt auf Linienbus

Walldorf (ots) – Am Dienstag missachtete um kurz nach 10:30 Uhr die 30-jährige Fahrerin eines Hyundai das Stopp-Schild an der Kreuzung Bürgermeister-Willinger-Straße/ Walzrute und kollidierte deshalb mit einem von rechts aus der Walzrute einfahrenden Linienbus. Durch die Wucht des Zusammenpralls lösten am Hyundai die Airbags aus. Er musste auf Grund seiner Beschädigungen abgeschleppt werden.

Die Fahrerin sowie ihr 11 Monate altes Baby kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Busfahrer und die beiden Fahrgäste blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Auto überschlägt sich auf der L 596 – mehrere Verletzte

Großsachsen (ots) – Am Dienstag fuhr um kurz nach 15:30 Uhr ein 23-Jähriger mit einem BMW von Heiligkreuz auf der L 596 in Richtung Großsachsen. Auf Grund einer nicht den Straßenverhältnissen angepassten Geschwindigkeit verlor der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches von der Fahrbahn abkam, gegen einen Felsen prallte und sich in der Folge überschlug.

Der BMW kam auf dem Dach liegend mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer sowie seine 21-Jährige Beifahrerin kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Auf Grund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn aufwändig gereinigt werden, weshalb die L 596 zwischen Großsachsen und der Abfahrt Heiligkreuz bis kurz nach 18 Uhr gesperrt war.

Reh rennt vor Auto – 4.000 Euro Sachschaden

Epfenbach (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es gegen 06:10 Uhr auf der K4279. Eine 62-Jährige befuhr mit ihrem Peugeot die Eschelbronner Straße von Eschelbronn kommend in Richtung Epfenbach, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte.

Die Frau konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Tier. Dieses rannte anschließend davon. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt, der Sachschaden beträgt ca 4.000 €.

Radfahrer stürzt mit knapp 2,3 Promille

Schriesheim (ots) – Durch Zeugen wurden Rettungskräfte am Mittwoch gegen 00.10 Uhr zu einem Radfahrer in die Schriesheimer Landstraße alarmiert, der alleinbeteiligt gestürzt war. Der 64-Jährige zog sich bei seinem Sturz leichte Verletzungen zu, die vor Ort versorgt wurden.

Im weiteren Verlauf erhärtete sich der Verdacht einer möglichen Trunkenheitsfahrt, da ein deutlicher Alkoholgeruch vom 64-jährigen Radfahrer ausging. Dieser zeigte starke Stimmungsschwankungen und eine leicht verwaschene Aussprache. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,3 Promille.

Zur weiteren Versorgung, wurde er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Aufgrund des zum Teils aufbrausenden Verhaltens musste der Transport durch die eingesetzten Beamten begleitet werden. Die Weiterfahrt wurde dem Radfahrer bis zum Erlangen seiner Nüchternheit vorerst untersagt.

Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen

Walldorf (ots) – Nach dem Unfall am Freitagmorgen gegen 06:20 Uhr auf der A5 zwischen dem Kreuz Walldorf und der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch ist die Unfallursache nun klar. Eine 38-jährige Subaru-Fahrerin verlor auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelleitplanke.

Hier wird die Autofahrerin abgewiesen und geriet auf den rechten der beiden Fahrstreifen. Einem nachfolgenden LKW-Fahrer gelang es nicht mehr, dem Subaru auszuweichen, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Hierdurch drehte sich der Subaru um die eigene Achse und kam quer zur Fahrbahn auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Die Frau blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt, wurde jedoch vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Aufgrund austretender Betriebsstoffe musste eine Fachfirma die Fahrbahn reinigen. Die Autobahn konnte gegen 09 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Aufgrund der Sperrung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem Rückstau von mehreren Kilometern.