Gartenbrand (Foto)

Lingenfeld (ots) – In der Nacht vom 14.10. auf den 15.10.2023 wurde im Garten eines unbewohnten Hauses ein Feuer gelegt. Aufgrund der umgehend eingeleiteten Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr Lingenfeld, brannten nur einige im Garten gelagerte Holzbalken.

Es entstand somit ein Schaden in Höhe von 500 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Alleinunfall mit schwer verletztem Fahrzeugführer

A65/Kandel (ots) – Am 15.10.2023, gegen 08:00 Uhr befuhr ein 59-jährige Fahrzeugführer die A65 zwischen den Anschlussstellen Kandel- Nord und Rohrbach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und fuhr die angrenzende Böschung hinunter.

Anschließend fuhr er wenige hundert Metern neben der Fahrbahn, bevor er dort mit einem Baum kollidierte. Durch den Unfall wurde er schwer verletzt und musste mittels Hubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Für die Unfallaufnahme war die A65 bis 09:30 zeitweise vollgesperrt.

Zu schnell gefahren

Schwegenheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam ein 24-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Germersheim auf der Bundesstraße 9 bei Schwegenheim vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab.

Das Auto durchquerte den angrenzenden Grünstreifen und durchbrach eine Buschreihe, bis es schließlich auf einem Feldweg neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Der Fahrer klagte über Gedächtnislücken weshalb der Rettungsdienst verständigt wurde.

Alkohol- und Drogentests zeigten keine Auffälligkeiten.

Das Auto wies einen wirtschaftlichen Totalschaden auf und musste abgeschleppt werden.

Ladendieb gefasst

Germersheim (ots) – Am Freitag beobachtete ein Ladendetektiv in einem Supermarkt in Germersheim, wie der 17-jährige Dieb eine Wodkaflasche in seiner Jacke versteckte. Der 17-jährige rannte nach passieren des Kassenbereichs in Richtung Ausgang davon und entkam dem Ladendetektiv.

Als die Polizei eintraf, gab sich der Dieb jedoch zu erkennen und übergab den Beamten das Diebesgut. Da die Flasche bei der Übergabe angebrochen war, ergab ein Atemalkoholtest bei dem 17-jährigen 0,61 Promille. Die Eltern des Jugendlichen und das Jugendamt wurden über den Vorfall informiert.

Verkehrskontrollen

Wörth (ots) – Am Freitag wurden in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Wörth in Höhe der Feuerwehr mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Auf die Thematik „Ablenkung im Straßenverkehr“ wurde hier besonders geachtet.

Es ergaben sich insgesamt 22 Verstöße (12x Handyverstöße, 2x Gurtverstöße, 1x Durchfahrtsverbot durch einen Lkw und 7x technische Mängel).