Neustadt: Verkaufsstart Adventskalender 2023 Rotary Club Neustadt am 21. Oktober 2023

Neustadt an der Weinstraße – Auch in diesem Jahr gibt es wieder den beliebten Rotary Adventskalender. Er erscheint zum sechzehnten Mal und wurde diesmal gestaltet von der Neustadter Künstlerin Alena Steinlechner. Der Netto-Erlös aus dem Verkauf der Kalender geht diesmal an die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick in Neustadt.

Auch in diesem Jahr gibt es ihn wieder: den Adventskalender 2023 des Rotary Club Neustadt an der Weinstraße. Der Kalender wird herausgegeben vom Rotary-Hilfe e.V. Neustadt an der Weinstraße in Zusammenarbeit mit der Willkomm Gemeinschaft e. V. Neustadt an der Weinstraße und erscheint in limitierter Auflage.

Jeder Kalender trägt auf der Rückseite eine Nummer, die gleichzeitig die Losnummer ist. Für die Auslosung stellen Neustadter Einzelhändler und Gewerbetreibende kostenlos Preise zur Verfügung. Die künstlerische Gestaltung des Kalenders erfolgt ebenfalls ohne Honorar. Ein Kalender kostet 5,- €. Die Preise werden direkt bei den Preisgebern abgeholt.

Der Verkauf startet in diesem Jahr in der Neustadter Fußgängerzone am Samstag, 21.10.2023, von 10 bis 14 Uhr auf der Hauptstraße in Höhe des Kriegerdenkmals.

Die grafische Gestaltung von Titelbild und sämtlichen Motiven dieser 16. Auflage des Adventskalen­ders kommen in diesem Jahr von der Künstlerin Alena Steinlechner. Sie wird zu diesem Termin anwesend sein und signiert gerne persönlich den oder die erworbenen Kalender. Alena Steinlechner lebt und arbeitet in Neustadt. Charakteristisch für ihre Arbeit sind atmosphärische Stadtansichten und expressive Straßenszenen. Für das Titelbild des Adventskalenders hat sie die Stimmung auf dem Neustadter Weihnachtsmarkt wunderbar eingefangen.

Jeder Kalender hilft

Der Netto-Erlös aus dem Verkauf der Kalender geht in diesem Jahr an die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick in Neustadt. Die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick ist eine Einrichtung für Menschen in besonderen Lebens­lagen aus Neustadt und Umgebung. Bereits in den 90er Jahren gründete sich eine Initiative gegen Wohnungsnot und Obdachlosigkeit in Neustadt. Der Hintergrund: Mehrere obdachlose Menschen waren in den Wintermonaten erfroren. Gründungsmitglieder waren die beiden Kirchen, Vereine, Sozialamt und Gesundheitsamt der Stadt Neustadt sowie engagierte Einzelpersonen. Aus diesem Kreis entstand 1996 die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick. 1999 übernahm der Kirchenbezirk Neu­stadt, vertreten durch das Prot. Dekanat, die Trägerschaft für die Einrichtung. Früher ging es im Lichtblick um Hilfe für obdachlose Menschen in schlimmster Not: Warmes Essen und eine Wärme­stube verhinderten weitere Kältetode. Im Laufe der Jahre wurden Zielgruppen und Angebote erweitert und eine Begegnungsstätte für bedürftige Menschen etabliert. Heute ist die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick der Lebensmittelpunkt vieler Menschen – auch als Stätte für ehrenamtliches und soziales Engagement. Mehr als 70 Personen beteiligen sich hier aktiv. Die Angebote entwickeln sich stetig weiter. Die Hilfe durch den Rotary Club Neustadt soll dies unterstützen.

Der Neustadter Adventskalender erscheint 2023 bereits zum sechzehnten Mal. Seit 2008 konnten durch den Verkauf der Kalender bereits nahezu 200.000 Euro an bedürftige Menschen der Region weitergegeben werden.