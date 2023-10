Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – Mit erheblicher Gewalt brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag, 14.10.2023, einen in der Niederfeldstraße/Übergang Karlsbader Straße aufgestellten Zigarettenautomaten auf und entwendeten sowohl das darin befindliche Bargeld, als auch sämtliche Zigarettenpackungen. Der Gesamtschaden dürfte im Bereich von ca. 3.000 bis 5.000 Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Tel: 0621 963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht vom 15.10.2023 wurde gegen 2:10 Uhr ein Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug gemeldet. Im Bereich der B9 konnte das Fahrzeug, welches zuvor in der Industriestraße beinahe mit einem Taxi kollidierte, festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer wirkte deutlich alkoholisiert.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,46 Promille. Der Fahrer wurde im Anschluss zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Rückfragen bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag gegen 06:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Industriestraße/Kopernikusstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Motorroller. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich.

Sowohl der 17-jährige Motorradfahrer als auch der 61-jährige Fahrer des Motorrollers wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mussten in nahegelegene Krankenhäuser verbracht werden.

Der genaue Unfallhergang ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Sofern Sie Zeuge des Vorfalls waren, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 telefonisch (0621 963-2222) oder per E-Mail (piludwigshafen2@polizei.rlp.de).