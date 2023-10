Sonderkontrolle „Gefahrgut und Abfall“ auf der BAB 6

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Landespolizei BW in der Zeit von 08.00- 14.00 Uhr im Rahmen der Sicherheitskooperationsvereinbarung von Bundes- und Landespolizei insgesamt 40 Fahrzeuge bzw. Fahrzeugkombinationen auf der T+R Kraichgau Süd an der BAB 6.

Neben den Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Mannheim unterstützten Beamte der Regionalpräsidien aus Karlsruhe, Heilbronn, Pforzheim, Offenburg, Aalen und dem Polizeipräsidium Einsatz. Mit einer Beanstandungsquote von über 62% sieht sich der Einsatzleiter PHK Schult vom Verkehrsdienst Mannheim darin bestätigt, den Kontrolldruck weiter hochzuhalten. Die festgestellten Verstöße betreffen u.a. falsch bzw. mangelhaft gesicherte Ladung, Überschreitung von Lenk- und Ruhezeiten oder fehlende Ausrüstung sowie fehlerhafte Kennzeichnung der Ladung.

Fünf Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt, da ihre Ladung nicht ausreichend gesichert war. Sie erhielten vor Ort die Möglichkeit nachzubessern und nach erfolgter Abnahme durch die Polizei ihre Fahrt fortzusetzen. Bei drei weiteren waren die Sicherungsmängel derart erheblich, dass diese nicht innerhalbdes Kontrollzeitraums behoben werden konnten und eine Weiterfahrt bis zu einer

Nachkontrolle am Folgetag untersagt wurde.

Trotz der hohen Beanstandungsquote betont PHK Schult, dass zum Kontrollzeitpunkt in keinem Fall eine konkrete Gefahr für die Umwelt oder Personen bestand.

Totalschaden nach Auffahrunfall

Neckarbischofsheim (ots) – Am Donnerstag kurz nach 23:30 Uhr fuhren ein 38-jähriger VW-Fahrer und ein 24-jähriger Seat-Fahrer auf der L549 in Richtung Bernau. Im Bereich der Baustelle bremste der 38-Jährige aus bisher unbekannter Ursache sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab.

Trotz einer Gefahrenbremsung konnte der nachfolgende Seat-Fahrer einen Unfall nicht mehr verhindern und fuhr auf den VW auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei 20.000 Euro. Die Fahrzeuginsassen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Betrunkener tritt Autospiegel ab

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mit knapp über zwei Promille war ein 25-Jähriger in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 01.00 Uhr nicht mehr Herr seiner Sinne, als er den Außenspiegel eines geparkten Opels abtrat. Die Tat konnte durch den Besitzer des Opels beobachtet werden, welcher die Polizei informierte.

Die wenig später eingetroffenen Streifen konnten den 25-Jährigen in unmittelbarer Nähe des Tatorts vorläufig festnehmen. Hierbei konnte deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden, der sich bei einem durchgeführten Atemalkoholtest kurz darauf mit 2,04 Promille beziffern lies. Da der 25-Jährige in der Folge um medizinische Unterstützung bat, wurde er anschließend in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Frontalzusammenstoß auf der L 597

Schwetzingen (ots) – Eine 34-jährige Fiat-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 7.30 Uhr die L 597 in Fahrtrichtung Friedrichsfeld und wollte von dieser auf die Auffahrt der B 535 in Fahrtrichtung Heidelberg auffahren. Eine 42-Jährige befuhr mit ihrem Alfa Romeo ebenfalls die L 597 jedoch in Fahrtrichtung Schwetzingen.

Die 34-Jährige übersah bei ihrem Abbiegevorgang die entgegen kommende 42-Jährige und kollidierte mit dieser noch auf deren Fahrstreifen. Beide Autofahrerinnen wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Über die Schwere der Verletzungen ist bislang nichts bekannt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Schwetzingen kümmerte sich um die Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe und zusätzliche Verkehrssicherung. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang noch unbekannt.

Unter Drogen im Straßenverkehr unterwegs, Mitfahrer festgenommen

Eberbach (ots) – Am Mittwochabend gegen 18 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Eberbach ein BMW im Neuen Weg Nord auf, welcher kurz darauf auf einem Supermarktparkplatz kontrolliert wurde. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem 29-jährigen Fahrer Auffälligkeiten, die auf einen vorherigen Drogenkonsum hindeuteten.

Der Mann beichtete den Polizisten nach einem positiven Schnelltest schließlich, dass er in den Wochen vor der Autofahrt Marihuana und Methamphetamine zu sich genommen hatte. Bei der Überprüfung seines 30-jährigen Mitfahrers in den polizeilichen Systemen wurde zudem bekannt, dass dieser aufgrund eines Haftbefehls gesucht wurde.

Der Mann wurde festgenommen, konnte eine Inhaftierung allerdings noch durch die Zahlung eines 4-stelligen Betrages abwenden. Dem Fahrer wurde eine auf der Dienststelle eine Blutprobe genommen und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige wegen drogenbedingter Trunkenheit im Straßenverkehr und Verdacht des Drogenbesitzes.

Gebäudebrand durch abgestelltes E-Bike

Laudenbach (ots) – Entgegen der ersten Meldungen kam es bei dem Brandgeschehen in der Leipziger Straße in Laudenbach glücklicherweise nicht zu einem Gebäudebrand. Aus unbekannter Ursache war ein in Kellerräumlichkeiten abgestelltes E-Bike in Brand geraten. Zu einem Übergreifen der Flammen auf das restliche Gebäude kam es nicht.

Die hinzugerufene Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Bewohner des Anwesens wurden nicht verletzt. Sie konnten nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen wieder in ihr Haus zurück. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Brandausbruch in einem landwirtschaftlichen Betrieb

Sinsheim (ots) – Wie bereits berichtet kam es gegen 16:30 Uhr zum Brand einer Lagerhalle auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes auf dem Eulenhof in Sinsheim. In der ca. 1500 qm großen Halle waren mehrere Traktoren und landwirtschaftliche Geräte bzw. Spezialbauten untergebracht.

Trotz eines Großeinsatzes der FFW Sinsheim und der umliegenden Gemeinden konnte das Abbrennen der Lagerhalle nicht verhindert werden. Zudem wurden auch angrenzende Lagerhallen in Mitleidenschaft gezogen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig und dauerten bis ca. 21:15 Uhr an. Das Löschwasser wurde dabei auch durch Landwirte der benachbarten Dörfer angeliefert.

Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Allerdings entstand ein Sachschaden von schätzungsweise über 3 Millionen Euro. Für die Dauer der Löscharbeiten war die K4182 zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Ehrstadt für ca. 5 Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Diese werden durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt.