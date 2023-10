Tragischer Unglücksfall im Bereich der Bahnhofsanlage

Schwetzingen (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich im Bereich der Bahnhofsanlage Schwetzingen ein tragischer Unglücksfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand, geriet ein Jugendlicher im Bereich abgestellter Güterwagons mit der stromführenden Oberleitung in Kontakt, in deren Folge er leider verstarb.

Ein zweiter Jugendlicher erlitt keine körperlichen Verletzungen. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.

Pkw überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Hockenheim (ots) – Am 08.10.2023 gegen 18.45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Hockenheim/Schwetzinger Straße in Fahrtrichtung des dortigen Baggersees. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kam ein 48jähriger Fahrzeugführer mit seinem SUV-Mercedes von der Fahrbahn ab, fuhr eine ca. 5 Meter hohe Böschung hinab und überschlug sich mit dem Pkw.

Nachdem der Pkw auf dem Dach liegend zum Stillstand kam, konnten sich der Fahrzeugführer sowie ein 12jähriges Kind selbständig aus dem verunfallten Pkw befreien. Der Fahrer sowie das Kind erlitten leichte Verletzungen in Form von Prellungen, welche in einem angrenzenden Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten.

Zudem wurde dem Fahrzeugführer im Krankenhaus eine durch die Polizei angeordnete Blutprobe entnommen, da der 48-jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von 0,74 Promille. Der Mercedes wurde durch eine Fachfirma abgeschleppt, der Sachschaden an dem Pkw beläuft sich auf ca. 65.000 Euro.

Der Führerschein des Unfallverursachers wurde zur Vorbereitung der Entziehung der Fahrerlaubnis einbehalten. Ein Ermittlungsverfahren aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der fahrlässigen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Wildunfall – Mazda-Fahrer erfasst Reh

Walldorf (ots) – Am frühen Freitag gegen 04.00 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Mazda-Fahrer die L 723, von Reilingen kommend in Richtung Walldorf.

Unvermittelt querte ein Reh die Fahrbahn, so dass der 47-Jährige eine Kollision nicht mehr vermeiden konnte und das Tier erfasste. Während das Reh am Unfallort verendete blieb der Fahrzeuglenker unverletzt. Jedoch entstand an seinem Pkw ein Sachschaden, von ca. 5.000 Euro.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Sinsheim (ots) – Am 07.10.2023, im Zeitraum von 12:40-13:45 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, beim vorbei fahren oder ausparken, einen auf dem Kaufland Parkplatz geparkten Pkw und beschädigte diesen.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Am geschädigten Pkw, ein VW Golf, entstand linksseitig ein Sachschaden in Höhe von 3.000 EUR.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem Fahrzeug und dessen Fahrer

geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim (07261-6900) zu melden.

Verkehrunfall auf B36

Schwetzingen (ots) – Nach dem Verkehrsunfall auf der B36 ist die Unfallstelle mittlerweile geräumt, die Verkehrssperrungen wurden aufgehoben. Unfallursache war vermutlich ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel. Hierbei übersah der Fahrer eines sprinterähnlichen Fahrzeuges einen Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Der Motorrad-Fahrer wurde mittels Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Er erlitt vermutlich eine Fraktur am Arm. Während dieser Unfallaufnahme kam es zu einem Folgeunfall, in dessen Verlauf ein weiterer Motorrad-Fahrer mit einem absichernden Funkwagen der Polizei zusammenstieß. Glücklicherweise wurde dieser Motorradfahrer nur leicht verletzt.

Sein Motorrad musste durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Betrunkener Fahrzeugführer verursacht Unfall

Oftersheim (ots) – In den frühen Morgenstunden des 08.10.2023 verursachte ein 39-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Mitsubishi in der Oftersheimer Augustastraße einen Verkehrsunfall. Die hinzugerufenen Beamten konnten im Rahmen der Unfallaufnahme bei dem Verursacher deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,72 Promille. Noch dazu konnte im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort in Erfahrung gebracht werden, dass der 39-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war bzw. ist.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Dem Beschuldigten wurde im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.