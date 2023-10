„Hilfe für die Retter in Not“ – Polizeimusikkorps spielt für die Feuerwehren

Karlsruhe (ots) – Das Polizeimusikkorps Karlsruhe unter Leitung von Mario Ströhm gibt am Donnerstag, 12. Oktober 2023 um 19 Uhr im Lichthof des BGV/Badische Versicherungen in der Durlacher Allee 56 in Karlsruhe ein Benefizkonzert. Anlass ist das 100-jährige Bestehen des BGV und dessen historischer Bezug zur Feuerwehr.

Der Eintrittserlös und die Spenden kommen in voller Höhe den Feuerwehren im Stadt- und Landkreis Karlsruhe für soziale Zwecke zugute. Die Besucher erwartet ein buntes Musikprogramm, wobei neben Instrumentalsolisten auch die beiden Sängerinnen, Polizeihauptmeisterin Nina Hirschler und Susanne Kunzweiler, sowie der Sänger Toni Bergsch für Höhepunkte sorgen werden.

Der Eintritt kostet 10 Euro, Karten im Vorverkauf gibt es beim BGV.

Zeugen nach Brandstiftungen an u.a. Wohnanhänger und Wohnmobil gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein Wohnmobil, ein Wohnwagen sowie ein Boot auf einem Anhänger wurden am Donnerstagabend im Bereich von Karlsruhe-Daxlanden offenbar infolge einer Brandstiftung beschädigt.

Nach den derzeitigen Ermittlungen brach zwischen 21.30 Uhr und 22.00 Uhr an mehreren geparkten Fahrzeugen im Bereich der Rheinhafenstraße, August-Dosenbach sowie der Hermann-Hesse-Straße ein Feuer aus. Personen befanden sich nicht in den Fahrzeugen. Nach dem aktuellen Sachstand muss von einer Brandstiftung ausgegangen werden.

In der Nähe eines Brandortes kontrollierten Polizeibeamte einen 16-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob der Jugendliche für die Brände verantwortlich ist.

Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 14 Einsatzkräften an den Brandorten und hatte die Flammen schnell unter Kontrolle.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Zeugen nach Unfall an Kreuzung gesucht – Wer hatte grün

Ettlingen (ots) – Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw auf der Bundesstraße 3 am Donnerstagabend ist der genaue Unfallhergang bislang unklar, weshalb die Polizei nach möglichen Zeugen sucht.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 44-jährige Fahrer des Lkw gegen 18:30 Uhr von der Landesstraße 605 kommend die B3 in Fahrtrichtung Ettlingen. Der 74-jährige Pkw-Führer hingegen verließ offenbar die Bundesautobahn 5 an der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd und hielt an der Kreuzung mit der B3.

Laut eigenen Angaben wartete der Pkw-Führer an der Kreuzung mit der B3 bei Rotlicht als zweites Fahrzeug. Als das Fahrzeug vor ihm losfuhr, fuhr er offenbar ebenfalls an und bog nach rechts in Richtung Ettlingen ab. Im Kreuzungsbereich kam es im Folgenden zu einer Kollision zwischen der Front desPkws und dem Heck des Lkws. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten

Erkenntnissen auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Vor Ort konnte nicht geklärt werden, wer den Verkehrsunfall verursacht hat, sodass die Verkehrspolizei nun Zeugen sucht, die insbesondere zu der Frage der Ampelschaltung zu diesem Zeitpunkt Auskunft geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Autofahrerin missachtet Vorfahrt – Motorradfahrer schwer verletzt

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) – Schwere Verletzungen erlitt am Donnerstagnachmittag ein 61-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 73-jährige Autofahrerin gegen 16:50 Uhr auf der Bundesstraße 36 in Fahrtrichtung Mannheim und verließ diese bei der Abfahrt Eggenstein.

An der Einmündung zur Landesstraße 604 wollte die Seniorin links abbiegen und übersah offenbar ein aus Fahrtrichtung Waldstadt kommendes Motorrad. Bei der Kollision erlitt der 61-Jährige Motorradfahrer schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Abfahrt Eggenstein der B36 und die L604 zwischen der Theodor-Heuss-Allee und Eggenstein-Leopoldshafen voll gesperrt.