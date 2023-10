Frankfurt-Sachsenhausen: Tötungsdelikt – Festnahme eines Jugendlichen

Frankfurt (ots) – (dr) Die Polizei hat heute Morgen in Frankfurt einen

17-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird eine 28-jährige Frau getötet zu

haben.

Nach einem Zeugenhinweis suchten Polizeibeamte in der Elisabethenstraße in

Sachsenhausen eine Wohnung auf, in der sie eine leblose Frau auffanden. Im

Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei in der Folge einen

17-jährigen Tatverdächtigen in Bonames fest.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgrund des Verdachts eines

Tötungsdelikts aufgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des

Tatgeschehens und dem Tatmotiv dauern an. Der 17-Jährige soll morgen dem

Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt – Sachsenhausen Festnahme eines Langfingers nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots) – (yi) In der Nacht vom Dienstag (03.10.2023) auf Mittwoch

(04.10.2023) nahm die Polizei einen 39-jährigen Mann im Bereich Bruchstraße

fest.

Der Tatverdächtige nutzte gegen 01:30 Uhr die Metallstange eines

Verkehrsschildes, um ein Fahrradschloss aufzubrechen. Der 39-jährige Langfinger

entfernte sich sodann mit dem geklauten Rad in Richtung Schweizer Straße. Eine

Zivilstreife nahm den Tatverdächtigen kurze Zeit später fest.

Durch die Beamten erfolgte anschließend die Verbringung des Tatverdächtigen in

die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der

richterlichen Vorführung.

Frankfurt – Westend-Süd Exhibitionistische Handlungen

Frankfurt (ots) – (yi) Am Dienstag, den 03.10.2023 kam es im Bereich der

Klüberstraße gegen 07:15 Uhr zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen

Unbekannten.

Eine 31-jährige Frau bemerkte den Unbekannten erstmalig im Bereich der

Taunusanlage, als dieser durch Schreien versuchte, die Aufmerksamkeit der jungen

Frau auf sich zu ziehen. In der Klüberstraße fiel der jungen Frau sodann auf,

dass der Unbekannte den Abstand zu ihr verringerte und unmittelbar hinter ihr

anfing zu stöhnen. Als sie sich umdrehte, stand der unbekannte Mann mit

geöffneter Hose vor ihr und griff an sein erigiertes Geschlechtsteil. Die junge

Frau schrie und schlug somit den Täter in die Flucht. Der Unbekannte rannte in

Richtung Guiolettstraße. Von dort aus floh er in unbekannte Richtung.

Der unbekannte Mann wird als ca. 20-25 Jahre alt und 185 cm groß beschrieben. Er

habe schwarze kurze Haare und trage einen Dreitagebart, eine dunkelblaue dünne

Daunenjacke, eine dunkelblaue Jeans und helle Schuhe.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter

Polizei unter der Rufnummer 069-755 11300 in Verbindung zu setzen oder sich bei

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Sachbeschädigungen am Bahnhof Bad Vilbel-Dortelweil – Bundespolizei sucht Zeugen

Bad Vilbel (ots) – Unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht zum Dienstag

am Bahnhof Bad Vilbel – Dortelweil die Scheiben von zwei Wartepavillons sowie

die Bediendisplays von zwei Fahrscheinautomaten beschädigt. Mitarbeiter der

Deutschen Bahn AG hatten die Beschädigungen festgestellt und die Bundespolizei

informiert. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Die

Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet

und sucht hierzu nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise können unter der

Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

gemeldet werden.

Frankfurt-Niederursel: Falscher Polizist in Verkehrskontrolle

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern hielt die Polizei im Rahmen einer

Verkehrskontrolle auf der Rosa-Luxemburg-Straße einen jungen Mann an. Dieser

führte zahlreiche polizeitypische Ausrüstungsgegenstände mit sich.

Gegen 02:00 Uhr in der vergangenen Nacht fuhr der 19-Jährige in die

Kontrollstelle der Polizei. Schon beim Herantreten an das Auto erkannten die

Polizisten ein transportables Blaulicht sowie eine blaue Mütze auf dem

Beifahrersitz. Als die Beamten daraufhin genauer hinschauten, trauten sie ihren

Augen kaum:

Der 19-jährige war fast umfangreicher mit polizeitypischen

Ausrüstungsgegenständen ausgestattet als sie selbst. Neben Handfesseln,

Armbinden mit der Aufschrift „POLIZEI“, einem Teleskopschlagstock, mehreren

hessischen Landeswappen fanden die Beamten u. a. noch einen gefälschten

Dienstausweis und Funkgeräte. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich

heraus, dass dieser in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen ähnlicher

Sachverhalte aufgefallen war.

Die Polizei stellte alle Gegenstände sicher und leitete ein Strafverfahren u. a.

wegen des Verdachts der Amtsanmaßung und Urkundenfälschung gegen den 19-Jährigen

ein.

Frankfurt-Rödelheim: Unfallfahrer flüchtet – Zeugensuche

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern kam es auf der Heerstraße zu einem

Verkehrsunfall mit einem gestohlenen Auto. Der Unfallfahrer und seine vier

Mitfahrer flüchteten von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 20:00 Uhr setzte der Fahrer eines gestohlenen silbernen Opel Corsa auf der

Heerstraße zum Überholen des vor ihm fahrenden Linienbusses an. In dem Opel

Corsa saßen fünf Personen. Beide Fahrzeuge fuhren aus Richtung

Ludwig-Landmann-Straße kommend in Richtung Guerickestraße.

Während des Überholvorgangs kollidierte der Opel Corsa frontal mit einem

entgegenkommenden Porsche SUV und touchierte in der Folge noch den Linienbus.

Der Corsa und der Porsche waren danach nicht mehr fahrbereit. Die fünf Insassen

des Corsa flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle. Die sofort eingeleiteten

umfangreichen Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Laut Angaben eines

Zeugen soll es sich bei allen fünf um junge, dunkel gekleidete Männer im Alter

von 20-25 Jahren gehandelt haben.

Der Fahrer des Porsche blieb unverletzt, so auch die Insassen des Busses.

Bei der Überprüfung des Corsa stellte sich heraus, dass dieser in der Nacht

zuvor gestohlen worden war.

Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise, insbesondere i. Z. m.

Auffälligkeiten des Opel Corsa schon in der Zeit vor dem Unfall oder flüchtigen

(Mit-) Fahrer(n) nimmt das 11. Polizeirevier unter 069 / 755 111 00 oder jede

andere Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurt-Sachsenhausen: Körperverletzung und Widerstand

Frankfurt (ots) – (hol) Vergangene Nacht weigerte sich eine größere Gruppe von

Besuchern das Frankfurter Oktoberfest nach Festende zu verlassen. Als der

Sicherheitsdienst und die Polizei hinzukamen, griffen drei diese an.

Kurz nach Mitternacht forderten die Sicherheitsmitarbeiter des Veranstalters die

Gruppe auf, das Festzelt zu verlassen, da die Veranstaltung bereits beendet war.

Drei alkoholisierten Männern missfiel das so sehr, dass einer von ihnen einen

Sicherheitsmitarbeiter attackierte. Die anwesende Polizei unterband den Angriff

und brachte den 38-jährigen Aggressor zu Boden. Sein 39-jähriger Begleiter

versuchte daraufhin, die Beamten von hinten von seinem Begleiter wegzuziehen,

was wiederum vom Sicherheitsdienst unterbunden wurde. Dabei erlitt der

39-Jährige eine Platzwunde, die noch vor Ort versorgt wurde. Der dritte im Bunde

beleidigte die eingesetzten Beamten fortwährend, trat aggressiv auf und leistete

den polizeilichen Anweisungen keine Folge. Schlussendlich brachte die Polizei

auch ihn zu Boden und legte ihm die Handfesseln an. Dabei gelang es dem Mann,

einem Beamten ins Gesicht zu treten. Dieser wurde dabei leicht verletzt.

Die Einsatzkräfte brachten die drei in die Gewahrsamszellen des

Polizeipräsidiums, wo allen eine Blutprobe entnommen wurde. Sie blicken nun

Strafverfahren u. a. wegen Körperverletzung, Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte und Beleidigung entgegen.