Darmstadt-Arheilgen: Mann und 10-jähriges Kind tot aufgefunden / Ermittlungen gegen Ehefrau eingeleitet

Am frühen Mittwochmorgen (04.10.2023) hat die Polizei in einer Wohnung in einem

Mehrfamilienhaus in Darmstadt-Arheilgen zwei leblose Personen gefunden. Bei

diesen handelt es sich um einen 41-jährigen Mann und ein 10-jähriges Kind. Ein

weiteres Kind im Alter von neun Jahren wurde mit Verletzungen aufgefunden.

Des Weiteren fanden die Beamten in einer Gartenhütte auf dem Grundstück eine

42-jährige Frau, die ebenfalls verletzt war. Die Polizei war zuvor über die

Rettungsleitstelle informiert worden, nachdem dort gegen 6.30 Uhr ein Notruf

eingegangen war.

Nach den ersten Ermittlungen steht die 42-Jährige in Verdacht, ihren Ehemann und

eines der beiden Kinder getötet zu haben. Der neunjährige Junge hatte diverse

Verletzungen. Akute Lebensgefahr besteht nicht. Er und auch seine Mutter kamen

zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft in Darmstadt und die Kriminalpolizei haben die

Ermittlungen übernommen. Anhaltspunkte für die Beteiligung dritter Personen

liegen derzeit nicht vor.

Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren

Angaben gemacht werden. Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft

Darmstadt.