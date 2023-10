Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Friedberg: Diebstähle aus Autos

In den vergangenen Tagen erstatteten mehrere Personen Anzeige, weil Diebe sich an ihren Fahrzeugen zu schaffen gemacht hatten. Dabei handelte es sich sowohl um vermutlich nicht abgeschlossene sowie um wohl verschlossene Autos. Schäden entstanden beim Vorgehen der Kriminellen bisherigen Erkenntnissen zufolge keine. Zwischen Montag, 2. Oktober, und Dienstag, schlugen die Diebe in der Birkenstraße, Taunusstraße, Heinz-Herbert-Karry-Straße, Heinrich-Busold-Straße, in den Straßen Am Tauben Rain und Burgsiedlung, in der Lutheranlage und im Limesweg zu. Sie durchsuchten dabei Autos verschiedenster Hersteller und machten sich mit unterschiedlichstem Diebesgut aus dem Staub. Teilweise handelte es sich um wenige Euro, aber auch ein Smartphone, ein Laptop, Schmuck, Ausweise und ein hochwertiger Füller von Mont Blanc kamen dabei abhanden. Die Polizei in Friedberg bittet Zeugen, denen verdächtige Personen in diesem Zusammenhang aufgefallen sind, sich zu melden (Telefonnummer 06031/6010).

Um Dieben zumindest keine offensichtliche Gelegenheit zu bietet, bittet die Polizei um Beachtung folgender Tipps:

Schließen Sie Ihr Auto ab.

Lassen Sie keine Wertsachen im Auto liegen- auch nicht

„versteckt“.

Bedenken Sie, dass sichtbare Münzen in der Mittelkonsole schon

Sollten Sie einen Diebstahl bemerken, informieren Sie die

Polizei und veranlassen Sie umgehend die Sperrung ihrer EC- und

Kreditkarten, falls diese entwendet wurden.

Karben- Klein-Karben: Ford zerkratzt

Im Ulmenweg zerkratzten Unbekannte einen dort geparkten weißen Ford Transit und verursachten damit am Montag, 2. Oktober, zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr, einen etwa 1.500 Euro hohen Schaden. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Kefenrod- Hitzkirchen: Wohnwagen beschädigt

Schäden in Höhe von etwa 500 Euro an einem Wohnwagen lassen vermuten, dass sich Diebe zwischen Sonntag, 1. Oktober, 13 Uhr, und Montag, 19 Uhr, an ihm zu schaffen gemacht haben. Offensichtlich gelangten sie jedoch nicht in das Innere und flüchteten ohne Beute. Die Polizei in Büdingen sucht Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges in der Oberdorfstraße aufgefallen ist (Telefonnummer 06042/96480).