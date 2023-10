Landau: Die Polizei-News

Fußball spielen endet in Schlägerei

Landau (ots) – Am Montag spielten die beiden 31 Jahre und 23 Jahre alten Brüder gegen 19:00 Uhr Fußball auf dem Fußballplatz am LGS-Gelände in Landau. Während des Spielens kamen 3 weitere Männer hinzu und beobachteten die beiden Brüder. Einer der drei Männer forderte die beiden Brüder auf gegen ihn zu spielen.

Im Laufe des Spiels verhielt sich der Mann hochaggressiv, sodass eine Rangelei zwischen den 3 Personen resultierte. Im weiteren Verlauf kamen noch die beiden außenstehenden Männer hinzu und schlugen und traten auf die beiden Brüder ein.

Die beiden Brüder begaben sich im Anschluss in ein Krankenhaus, wo ihre leichten Verletzungen versorgt wurden.

Einer der Beschuldigten konnte im Anschluss ermittelt werden. Zwei weitere Täter sind noch unbekannt.

Hierbei soll es sich um Männer im Alter zwischen 25-30 Jahre gehandelt haben, die beide etwa 1,75 m groß waren.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.