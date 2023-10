Unfall mit tödlich verletzter Person bei Sandbahnrennen

Herxheim (ots) – Am Dienstag 03.10.2023, kam es bei dem Sandbahnrennen in Herxheim bei Landau zu einem Unfall, bei dem der 41- Jahre alte Beifahrer eines Seitenwagengespanns schwer verletzt wurde und noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hochstadt (ots) – Am Montagbefuhr ein 15-Jähriger Rollerfahrer gegen 21:15 Uhr die Bundesstraße 272 von Schwegenheim in Richtung Landau. Bei der Hinterherfahrt konnte festgestellt werden, dass der 15-Jährige eine Geschwindigkeit von 20 km/h bis zu 40 km/h fuhr.

Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit wurde der 15-jährige Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei räumte der 15-Jährige ein, dass der Roller 35 km/h fährt, obwohl der Roller laut Betriebserlaubnis lediglich eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h fahren darf.

Da der 15-Jährige keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen konnte, muss sich der Jugendliche zudem einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

17-Jähriger mit 1,22 Promille auf Mofa kontrolliert

Oberhausen/B427 (ots) – In der Nacht vom 03.10.2023, 01:00 Uhr, wurde ein 17 Jähriger Mofa-Fahrer aufgrund eines kaputten Rücklichts einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle gab der Jugendliche an auf einem Weinfest, in einem nahe gelegenen Ort, zwei bis drei Weinschorle getrunken zu haben.

Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von 1,22 Promille. Dem Fahrer aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Es erwartet ihn nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Sachbeschädigung an einer Sitzgruppe

Burrweiler (ots) – Vermutlich in der Nacht zum Montag, den 02.10.2023, beschädigten bisher unbekannte Personen eine Sitzgruppe im Bereich Burrweiler. Die hölzerne Sitzgelegenheit befindet sich oberhalb der Straße „Am Gewannenpfad“ im Weinberg. Die Täter steckten die Bank vermutlich mittels Bremsenreiniger in Brand.

Selbst beim Eintreffen der Beamte der PI Edenkoben am nächsten Morgen, stellten diese noch eine Hitzeentwicklung und Qualm fest. Auf Grund dessen wurde die Sitzgruppe mittels Feuerlöscher endgültig gelöscht. Eine leere Dose Bremsenreiniger konnte in unmittelbarer Nähe sichergestellt werden.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der 06323 9550 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de melden.

Vorfahrt missachtet

Bornheim (ots) – Am Montagmittag befuhr eine 83-jährige Frau aus Landau gegen 12:30 Uhr die Kreisstraße 42 von Bornheim kommend und wollte an der Einmündung zur Bundesstraße 272 nach links auf diese in Richtung Autobahn einbiegen. Hierbei übersah die 83-Jährige einen 70-Jährigen Mann, der mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße 272 aus Richtung Autobahn kam.

Beide Unfallbeteiligte wurden aufgrund leichter Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden diese abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt etwa 15.000 Euro.

Einbruch in Bürocontainer

Edenkoben (ots) – In der Nacht von Montag 02.10.2023 zum 03.10.2023 ca. 05:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Bürocontainer eines Autohauses in der Staatsstraße in Edenkoben ein. Ob etwas entwendet wurde ist laut aktuellem Stand noch unklar.

Auch hier bittet die Polizei um ihre Mithilfe. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der 06323 9550 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de melden.