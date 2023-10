Frankenthal: Die Polizei-News

Lautstarke Streitigkeiten führen zu mehreren Strafanzeigen

Frankenthal (ots) – Die Frankenthaler Polizei wurde am 02.10.2023, gegen 14:00 Uhr, zu lautstarken Streitigkeiten vor einem Supermarkt in der Eisenbahnstraße gerufen. Vor Ort konnten die Beamten den 41-jährigen Beschuldigten und den 22-jährigen Geschädigten antreffen. Wie sich herausstellte, beleidigte der 41-Jährige den 22-Jährigen zuvor an der Kasse des Supermarkts.

Durch die Filialleitung wurden die beiden Personen aus dem Laden gebeten, wo die Streitigkeiten fortgesetzt wurden. Bei der anschließenden Durchsuchung durch die Polizei wurden in dem Rucksack des 41-Jährigen mehrere Bierflaschen aufgefunden, die dieser zuvor nicht bezahlt hatte. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Beleidigung und Ladendiebstahls aufgenommen.

Unter Drogeneinfluss und mit nicht versichertem E-Scooter unterwegs

Frankenthal (ots) – Am Montagmorgen gegen 09:40 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Frankenthaler mit einem E-Scooter die Eisenbahnstraße in Frankenthal. Hier wurde von einer Streife festgestellt, dass an dem E-Scooter nicht, wie rechtlich vorgesehen, ein Versicherungskennzeichen angebracht war.

In der darauffolgenden Verkehrskontrolle konnten bei dem 21-Jährigen drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden, ein erster Test verlief positiv auf Cannabis. Der Frankenthaler wurde daher mit zur Dienststelle genommen, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein E-Scooter wurde vorerst sichergestellt.

Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe, kommt gemäß dem Bußgeldkatalog auf den 21-Jährigen nun eine Strafe in Höhe 500EUR sowie ein Fahrverbot zu. Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren mehrfach die sogenannte medizinisch psychologische Untersuchung ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

Mobiltelefon geraubt

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 01.10.2023 gegen 21:00 Uhr, wurde ein 35-jähriger Frankenthaler Opfer eines Raubes. Der Geschädigte war im Begriff Essen auszuliefern, und parkte einen schwarzen VW Golf, im Bereich des Anwesens Europaring 32. Als er seine Tasche vom Rücksitz holen wollte, wurde er von zwei unbekannten Männern angegriffen.

Im weiteren Verlauf wurde der Geschädigte mit Reizgas besprüht und ins Gesicht geschlagen. Er stürzte zu Boden und sein Mobiltelefon wurde ihm aus der Hosentasche gestohlen. Danach flüchteten die beiden Täter unerkannt in Richtung Mahlastraße.

Die eingeleitete Fahndung nach den beiden Flüchtigen verlief ohne Erfolg.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben:

männlich, 16-23 Jahre alt, dunkel bekleidet, ca. 180 cm groß, schlanke Statur.

Der Geschädigte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Das entwendete Mobiltelefon hat eine Wert von ca. 750 Euro. Eine Strafanzeige gegen die derzeit unbekannten Täter wurde erstellt und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen wenden sich bitte an die PI Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht im Bereich Anschlussstelle Frankenthal-Mörsch/Kläranlage – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Am Montag 02.10.2023 kurz nach 06 Uhr, befuhr ein PKW die K3, von der Kläranlage kommend in Richtung Frankenthal-Mörsch. Bei der Auffahrt auf die B9 in Richtung Ludwigshafen kollidierte der PKW mit der Verkehrsinsel. Hierbei wurden mehrere Verkehrszeichen beschädigt.

Durch vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer wurde der Unfall der Polizei gemeldet, da eine Person im Bereich der Unfallstelle orientierungslos umherlaufen würde. Bei Eintreffen der Beamten hatte sich der oder die Unfallverursacher/-in bereits von der Örtlichkeit entfernt. Aktuell besteht die Möglichkeit, dass dieser durch einen vorbeifahrenden LKW-Fahrer mitgenommen wurde.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden unter Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.