Frau in Schlangenlinien unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg/Eppelheim (ots) – Am Dienstag meldete um 10:30 Uhr ein Autofahrer über den Notruf einen hinter ihm auf dem Grenzhöfer Weg von Eppelheim in Richtung Heidelberg fahrenden VW, der mit starken Schlangenlinien unterwegs war. Das Auto geriet immer wieder über die Mittellinie in den Gegenverkehr.

Mehrere entgegenkommende Autos mussten abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Als Gegenreaktion kam der VW immer wieder nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf dem Randstreifen. Dieses Fahrverhalten zeigte sich immer wieder auf dem weiteren Weg auf der L 637 in Richtung Edingen.

An der Einmündung der Mannheimer Straße in die L 637 in Wieblingen hielten der Anrufer und die VW-Fahrerin. Der Mann stieg aus und sprach die Fahrerin an. Diese machte einen desorientierten, verwirrten Eindruck. Warum sich die 39-Jährige in einem solchen Zustand befand, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen bestand nicht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Personen, die durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-3418-0, zu melden.

Kelleraufbrüche in der Bahnstadt – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch meldete ein Anwohner um kurz nach 02 Uhr bei der Polizei, dass er verdächtige Geräusche aus dem Keller eines Mehrparteienhauses im „Langer Anger“ gehört hätte. Kurz nachdem die Polizei zur Überprüfung eintraf, traten 2 Männer aus dem Eingang eines nahe gelegenen Hauses hervor und rannten sofort davon. Die Beiden flüchteten in Richtung der Felder und konnte nicht mehr eingeholt werden.

Es stellte sich heraus, dass die Täter versucht hatten, mindestens 6 Keller in verschiedenen Wohnobjekten, welche über eine Tiefgarage miteinander verbunden sind, aufzubrechen. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte wegen des versuchten, besonders schweren Falls des Diebstahls.

Die mutmaßlichen Täter werden als dunkel gekleidet beschrieben. Sie trugen Wanderrucksäcke auf ihrem Rücken.

Einer der Männer war knapp 175 cm groß und trug einen auffälligen schwarzen Bart sowie eine Wollmütze auf dem Kopf.

Der andere Mann wird als etwas größer beschrieben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221-1857-0, zu melden.

Unfall zwischen E-Scooter und LKW mit einer verletzten Person

Heidelberg (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 07:20 Uhr an der Kreuzung Mittermaierstraße/Vangerowstraße. Ein 56-Jähriger Sprinter-Fahrer stand verkehrsbedingt an der Kreuzung an einer roten Ampel. Als diese auf Grün schaltete, wollte der Mann von der Ernst-Walz-Brücke kommend nach rechts in die Vangerowstraße abbiegen.

Während des Abbiegevorgangs kollidierte der Sprinter mit einem 34-Jährigen E-Scooter-Fahrer, der die für ihn geltende rote Fußgängerampel ignorierte und die Straße queren wollte. Der E-Scooter Fahrer stürzte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen übernahm die Versorgung vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.