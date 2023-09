Radfahrerin bei Kollision mit Straßenbahn schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Karlsruhe-Daxlanden verletzte sich eine Fahrradfahrerin am Mittwochmittag schwer. Die 24-jährige Radfahrerin fuhr gegen 12 Uhr auf dem Radweg entlang der Thomas-Mann-Straße parallel zur ebenfalls dort Stadtauswärts fahrenden Straßenbahn.

An der Kreuzung Lindenallee/Thomas-Mann-Straße wollte sie offenbar noch vor der Tram den Kreuzungsbereich queren. Hierbei kollidierte sie mit der Bahn und stürzte in das Gleisbett. Über das Ausmaß der Verletzungen kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. Die junge Frau war nach dem Unfall ansprechbar und wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gefahren.

Kontrollen und Präventionsstand am Bundesweiten Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit

Karlsruhe (ots) – Im Rahmen des Bundesweiten Aktionstages „sicher.mobil.leben“, der einen Beitrag zur nachhaltigen Bekämpfung der schwersten Verkehrsunfälle unter Beteiligung von schwächeren Verkehrsteilnehmern leisten soll, führte auch das Polizeipräsidium Karlsruhe am Dienstag zahlreiche Kontrollmaßnahmen durch.

Zum diesjährigen Schwerpunktthema „Rücksicht im Blick“ fanden im Zeitraum zwischen 06-24 Uhr im Stadt-und Landkreis Karlsruhe 30 Kontrollaktionen statt, bei denen 86 Polizeibeamte eingesetzt waren. Am Aktionstag kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 552 Verkehrsteilnehmer, darunter 320 Pkw-Fahrer, 142 Radfahrer, 44 Lkw-Fahrer, 238 E-Scooter-Fahrer und 7 Fußgänger und stellten dabei 324 Verstöße fest.

In 76 Fällen nutzten Kraftfahrzeugführer, Radfahrer und E-Scooter-Fahrer verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt. 36 Kontrollierte gingen oder fuhren bei Rotlicht über eine Ampel oder missachteten die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer.

Bei 62 Fahrradfahrern, 12 E-Scooter-Fahrern und 3 Kraftfahrzeugführern war die verbotswidrige Nutzung von Verkehrsflächen, die nicht für die jeweilige Verkehrsart vorgesehen sind, Grund der Kontrolle. 91 Fahrer und Mitfahrer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt und bei 6 Fahrzeugen

wurde der technische Zustand bemängelt. Darüber hinaus müssen 4 Personen mit einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Flankiert wurden die Kontrollmaßnahmen durch einen Informationsstand des Referats Prävention des Polizeipräsidiums Karlsruhe auf dem Karlsruhe Marktplatz, an dem sich Bürger zwischen 11-16:30 Uhr über die Themen gegenseitige Rücksichtnahme und Regel konformes Verhalten im Verkehr zur Reduzierung von Verkehrsunfällen informieren konnten.

Kreis Karlsruhe

Mehrere Garagen aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) – Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag versucht mehrere Garagen in Eggenstein aufzubrechen. Ersten Feststellungen zufolge versuchten die Täter sich, in der Zeit von Montagabend um 21:30 Uhr bis Dienstagmorgen um 08:20 Uhr, in der Straße Neue Krautgärten zu insgesamt 5 Garagen gewaltsam Zutritt zu verschaffen.

In 2 Fällen gelang es den Tätern offenbar ins Innere zu gelangen und dort Reifen, Fahrradzubehör sowie ein Rennrad zu entwenden. Die Höhe des an den Garagentoren entstandenen Sachschadens sowie des Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel: 0721 96718-0 beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt zu melden.

Zu schnell im Kreisverkehr – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Offenbar viel zu schnell fuhr ein Pkw am frühen Dienstagmorgen in einen Kreisverkehr bei Waghäusel ein und überschlug sich. Anschließend verschwand der Autofahrer vom Unfallort und ließ sein Fahrzeug zurück. Mit einem VW Golf überfuhr ein noch unbekannter Fahrer gegen 03.20 Uhr den

Kreisverkehr der Höber-und-Mandelbaum-Straße.

Das Fahrzeug geriet hierbei ins Schleudern, überschlug sich und rutschte dann mehrere Meter einer Böschung herunter. Daraufhin entfernte sich der oder die noch unbekannte Person zu Fuß vom Unfallort. Ein Passant wurde auf das Trümmerfeld aufmerksam und verständigte die Polizei.

Da nicht bekannt war, ob der Autofahrer verletzt und sich infolge dessen möglicherweise in einer hilflosen Lage befand, fahndete die Polizei mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber. Dies führte bis zum Morgen jedoch nicht zur Identifizierung. Auch die Freiwillige Feuerwehr Waghäusel war mit mehreren Einsatzkräften am Unfallort eingesetzt.

An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden und wurde von der Polizei sicher gestellt. Auch an der Leitplanke entstand ein Schaden. Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721-944840 bei der Polizei zu melden.

Unfall nach Fahrstreifenwechsel auf der A5 – Verkehrspolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Montagabend verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Bundesautobahn 5 bei Weingarten bei einem Fahrstreifenwechsel einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Ersten Feststellungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr der unbekannte Pkw-Fahrer gegen 20:10 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der A5 in Richtung Süden.

Zwischen den Anschlussstellen Bruchsal und Karlsruhe-Nord wechselte er auf den mittleren der drei Fahrstreifen, wobei er wohl unmittelbar vor einem bereits auf der mittleren Fahrspur fahrenden Mercedes einscherte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 32-jährige Fahrer des Mercedes ab und wich gleichzeitig nach links aus.

Dabei verlor der 32-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er sich drehte, auf einen Parkplatz schleuderte und dort mit der Schutzplanke kollidierte. Der vermeintliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt indessen fort. An dem verunfallten Pkw entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 32-jährige Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Bei dem Pkw des Unfallverursachers soll es sich um einen silbernen Mercedes-Benz Kombi handeln. Wer zu dem geflüchteten Fahrer oder dessen Fahrzeug nähere Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 bei der Verkehrspolizei Karlsruhe zu melden.