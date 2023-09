Überfall auf dem Heimweg – Zeugen gesucht

Leimen (ots) – Am Dienstag 26.09.2023 gegen 22:20 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass im Kurpfalz-Centrum eine Person um Hilfe rufe. Vor Ort wurden eine Zeugin und ein 23-jähriger Geschädigter angetroffen. Dieser wies Verletzungen auf. Der zeitgleich alarmierte Rettungsdienst behandelte ihn noch vor Ort.

Der 23-Jährige gab an, dass er sich in der Bürgermeister-Weidemaier-Straße auf dem Heimweg befand, als er zwischen Penny Markt und Volksbank von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Fremde fragte nach einem Handy zum telefonieren, da sein Akku leer war.

Der 23-Jährige lehnte ab, woraufhin der Unbekannte ihm mit der Faust ins Gesicht schlug und 2 weitere Männer hinzu rief. Die beiden hingekommenen Männer schlugen dem 23-Jährigen ebenfalls mehrfach ins Gesicht. Der Geschädigte konnte zu Fuß flüchtete in eine Bar am Kurpfalz-Centrum.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Männlich, ca. 180 cm, schmale Statur, kurze Haare. Lange Hose.

Täter 2: Männlich, ca. 180 cm, kräftig.

Täter 3: Männlich, ca. 180 cm, normale Statur.

Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Wiesloch, unter Tel: 06222-57090.

Exhibitionist festgenommen

Neckarbischofsheim (ots) – Ein Zeuge alarmierte am Dienstag gegen 15.45 Uhr die Polizei und teilte mit, dass ein Mann in der Schulgasse/Ecke Allee La Chapelle St. Luc stehe und vor einer Frau mit einem kleinen Kind onanierte. Anschließend entfernte sich der Mann zu Fuß in Richtung Ortsmitte Neckarbischofsheim. Am Kreisverkehr Waibstadter Straße/Hauptstraße konnte der Mann durch Polizisten festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Mehrere Zeugen berichteten, dass zum Tatzeitpunkt eine ca. 30-jährige blonde Frau mit ihrem Kind, welches auf einem Fahrrad mit Stützrädern saß, auf dem Gehweg in der Schulgasse stand. Der 23-Jährige urinierte zunächst auf den Gehweg und soll anschließend mit dem Genital in der Hand Bewegungen in Richtung der unbekannten Frau durchgeführt haben.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität der bislang unbekannten Frau haben bzw. die Frau selbst, werden gebeten sich bei dem Polizeiposten Waibstadt zu melden, unter: 07263-910674.

Opel-Fahrerin übersieht Radfahrerin

Wiesloch (ots) – Eine 84-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 11 Uhr die Schwetzinger Straße. Im weiteren Verlauf bog sie von der Schwetzinger Straße nach rechts in die Dr.-Martin-Luther-Straße ein. Hierbei fuhr sie zu weit nach links und kollidierte mit einer 77-jährigen Radfahrerin.

Diese fiel von ihrem Fahrrad auf die Motorhaube der Opel-Fahrerin und anschließend auf die Straße. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu, die vor Ort jedoch nicht medizinisch versorgt werden mussten. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Medizinischer Notfall verursacht Verkehrsunfall

Walldorf (ots) – Am Dienstag befuhr ein 79-jähriger Skoda-Fahrer die Wieslocher Straße in östliche Richtung. Kurz vor dem Mühltalkreisel erlitt der 79-Jährige einen medizinischen Notfall, sodass er auf die vor dem Kreisverkehr befindliche Verkehrsinsel fuhr und dort zum Stehen kam.

Bei dem Unfall wurde der Skoda-Fahrer leicht verletzt und noch vor Ort durch einen Rettungswagen versorgt bevor er anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Auf der Verkehrsinsel beschädigte er zunächst ein Verkehrsschild und anschließend eine Straßenlaterne.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen höheren 4-stelligen Betrag

Unfall mit rund 2.000 Euro Sachschaden

Weinheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 12:50 Uhr an der Kreuzung B38/ Mannheimer Straße. Ein 57-Jähriger VW-Fahrer befuhr die B38 in Fahrtrichtung Viernheimer Straße. An der Einmündung zur Mannheimer Straße musste er verkehrsbedingt an der dortigen Baustellen-Ampel anhalten.

Als die Ampel auf Grün schaltete fuhr der 57-Jährige los als plötzlich ein 38-Jähriger, welcher ebenfalls in einem VW unterwegs war, von rechts gefahren kam, woraufhin beide Fahrzeuge miteinander kollidierten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der entstandene Sachschaden beträgt rund 2.500 Euro.

Da der genaue Unfallhergang bisher nicht eindeutig verifiziert werden konnte, da auch der 38-Jährige angab, dass seine Ampel „Grün“ anzeigte, bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen, welche Hinweise zu oben genannten Unfall geben können, beim Polizeirevier Weinheim, unter der Tel: 06201-10030, melden.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Brühl (ots) – Am Donnerstag kam es zwischen 15:50-16:20 Uhr in der Mannheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang nicht näher bekannter Fahrzeugführer beschädigte den Außenspiegel eines auf Höhe der Hausnummer 27 geparkten Volkswagen und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 500€.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

Unbekannte brechen in Vereinsheim ein

Leimen (ots) – Bislang unbekannte Täter schnitten zwischen Montagabend und

Dienstagfrüh ein Loch in den Zaun eines Vereinsheims „Am Fischwasser“. Im Gebäude wurden mehrere Türen aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Auch in die Hütten der angrenzenden Parzellen wurde eingebrochen. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei leitete Ermittlungen hinsichtlich des besonders schweren Falls des

Diebstahls ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter Tel: 06222-5709-0, zu melden.