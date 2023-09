Main-Taunus: Die Polizei-News

Eschborn – Verkehrsunfallflucht

Am Samstagnachmittag kam es im Blütenweg in Eschborn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter grauer Hyundai I30 wurde hinten an der Heckklappe beschädigt. Der Fahrzeugführer des unfallverursachenden Fahrzeuges setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196-96950 oder jede andere Polizeidienststelle.

Bad Soden – Verkehrsunfallflucht

Am Freitagabend wurde, auf einem Parkplatz im Wiesenweg in Bad Soden, ein dort geparkter weißer Volvo XC90 auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Fahrzeugführer des unfallverursachenden Fahrzeuges setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196-96950 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sulzbach – Verkehrsunfallflucht

Am Samstagabend wurde ein schwarzer BMW X3, im Parkhaus im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Geschädigte konnte bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug an der Fahrerseite Kratzer und Lackabrieb feststellen. Der Fahrzeugführer des unfallverursachenden Fahrzeuges setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196-96950 oder jede andere Polizeidienststelle.