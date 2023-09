Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person

Tatort: 65594 Runkel-Schadeck, Steedener Straße / L 3063

Tatzeit: Sonntag, 24.09.23, 00:55 Uhr

Sachverhalt: Der 23-jährige Geschädigte fuhr mit seinem E-Bike auf dem Radweg von Runkel in Richtung Steeden. In einer leichten Rechtskurve kommt ein, in gleicher Richtung fahrender, silberner Kombi, nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fährt auf den Radweg und kollidiert mit dem E-Bike. Der Fahrer kommt daraufhin zu Fall und verletzt sich leicht. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernt sich umgehend von der Unfallstelle. Ein bisher unbekannter Zeuge des Vorfall hielt an der Unfallstelle an, sprach kurz mit dem Geschädigten und setzte dann seine Fahrt fort. Der unbekannte Zeuge oder weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Tatort: 65549 Limburg, Roßmarkt 17,

Tatzeit: Samstag, 23.09.23, 22:30 Uhr

Sachverhalt: Der 54-jährige Geschädigte befand sich in seiner Wohnung, als eine Personengruppe von mehreren Männern in seine Wohnung eindrang. Hier wurde der Geschädigte geschlagen. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. An der Wohnungseingangstür wurde ein Glaseinsatz beschädigt. Bei den Beschuldigten soll es sich um Männer, vermutlich arabischer Herkunft handeln. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung – mit Bezug zu Nr. 2

Tatort: 65549 Limburg, Bischofsplatz

Tatzeit: Samstag, 23.09.23, 22:45 Uhr

Sachverhalt: Der 39-jährige Geschädigte hatte sich zuvor bei dem Geschädigten unter Nr. 2 aufgehalten und war nun auf dem Heimweg, als er auf eine Personengruppe von zwei oder drei Männern traf. Aus dieser Gruppe wurde der Geschädigte zunächst mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Weiter wurde ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde an der Stirn und wurde im Krankenhaus medizinisch versorgt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.