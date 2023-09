Wiesbaden: Die Polizei-News

Hochwertige Armbanduhr geraubt,

Wiesbaden, Rheinbahnstraße, Freitag, 22.09.2023, 16:45 Uhr

(js) Am Freitagnachmittag hat ein bislang unbekannter Täter in der

Rheinbahnstraße einem 91-jährigen Wiesbadener dessen hochwertige Armbanduhr

geraubt.

Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 16:45 Uhr an seiner Wohnung

angekommen, als er von einer männlichen Person angegangen wurde und diese seine

Armbanduhr entwendet habe. Der Täter habe mit Gewalt den Verschluss der Uhr

geöffnet und sie dann vom Handgelenk abgezogen. Anschließend flüchtete er in

unbekannte Richtung. Der Mann konnte als etwa 20 Jahre, ca. 1,95 m groß, von

hagerer Gestalt beschrieben werden. Er soll ein südländisches Erscheinungsbild

gehabt haben. Personen, die im Umfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben,

werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter 0611/345-0 in

Verbindung zu setzen.

Alkoholisiert und zu schnell – Mehrere Verkehrsunfälle verursacht, Wiesbaden,

Gustav – Stresemann – Ring / Berliner Straße, Freitag, 22.09.2023, 23:45 Uhr

(cwe) Am späten Freitagabend kam auf dem Gustav – Stresemann – Ring zu einem

Alleinunfall, bei dem der Fahrzeugführer schwer verletzt wurde.

Kurz vor Mitternacht befuhr ein 20-jähriger Wiesbadener die Berliner Straße in

Richtung Stadtmitte. In Höhe eines dortigen Hotels verlor der Fahrer die

Kontrolle über sein hoch motorisiertes Kraftfahrzeug und kollidierte mit einem

Straßenschild. Als Zeugen dem verunglückten Fahrzeugführer zu Hilfe eilen

wollten, setzte dieser seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung

Bahnhof fort. Im Bereich des Gustav – Stresemann – Rings verlor der

Fahrzeugführer erneut die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem

Lichtmast. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine

Alkoholisierung des Fahrers, daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Auf

Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallstelle

hinzugezogen und der Führerschein, das Mobiltelefon und das Fahrzeug selbst

wurden beschlagnahmt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25000 Euro.

Zeugen, welche Angaben zum Verkehrsunfall oder zum Fahrverhalten machen können,

werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 – 2140 auf dem 1.

Polizeirevier Wiesbaden zu melden.

Drogenkauf missglückt – Polizei hinzugezogen, Wiesbaden, Hellmundstraße,

Freitag, 22.09.2023, 18:30 Uhr,

(js) Am Freitagabend kam es in der Hellmundstraße zu Streitigkeit im Rahmen

eines Drogenkaufs, weswegen die Polizei hinzugezogen wurde. Nicht schlecht

staunten die eingesetzten Beamten, als sie gegen halb Sieben zu Streitigkeiten

in die Hellmundstraße gerufen wurden. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme

stellte sich heraus, dass ein 16-jähriger nach einem Drogenkauf kein Rückgeld

erhalten hatte. Um diesem Missstand Abhilfe zu schaffen, entschloss er sich, die

Polizei zwecks Klärung hinzuzuziehen. Die Rückerstattung hätte sich auf 5 Euro

belaufen. Gegen den 16-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Erwerbs von

Betäubungsmitteln eingeleitet.

Trickdiebe erfolgreich,

Wiesbaden, Taunusstraße, Freitag, 22.09.2023, 13:15 Uhr,

(js) Am Freitagmittag verschafften sich Trickdiebe unter einem Vorwand Zugang zu

einer Wohnung und entwendeten dort diverse Wertgegenstände und Bargeld.

Wie der 65-jährige Geschädigte der Polizei mitteilte, hätten gegen 13:15 Uhr

zwei angebliche Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens bei ihm

geklingelt, da sie diverse Anschlüsse überprüfen bzw. erneuern müssten. Nachdem

er die Beiden in die Wohnung ließ und diese augenscheinlich Arbeiten

verrichteten, stellte er im Nachgang fest, dass mehrere Münzen sowie Bargeld

entwendet wurden. Bei den beiden Personen handelte es sich um eine Frau und

einen Mann. Die Frau wurde als etwa 30 – 40 Jahre, ca. 1,55 m – 1,60 m groß, von

normaler Statur und mit schwarzen, langen Haaren zum Zopf gebunden, beschrieben.

Der Mann soll etwa 1,80 m groß gewesen sein, trug dunkle, lockige Haare und

hatte eine normale Statur. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Nummer 0611/345-0 entgegen.

Grundlos geschlagen,

Wiesbaden, Goerdelerstraße, Samstag, 23.09.2023, 20:50 Uhr,

(js) Am Samstagabend wurde ein älterer Herr scheinbar grundlos angegriffen und

geschlagen, als er gerade aus seinem Auto ausstieg. Der 84-jährige Geschädigte

gab an, dass er seinen Pkw gegen kurz vor neun Uhr in der Goerdelerstraße

abgestellt habe, er ausgestiegen sei und dann unvermittelt von einem Pärchen

angegriffen und auch geschlagen wurde. Hierbei wurde er verletzt und musste in

einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt werden. Bei den Tätern soll es sich um

einen etwa 1,80 m großen Mann mit grauer Oberbekleidung gehandelt haben. Die

dazugehörige Frau konnte nicht näher beschrieben werden. Das 3. Polizeirevier

hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise auf die Täter unter der

Nummer 0611/345-2340 entgegen.

Versuchter Einbruch in Gaststätte,

Wiesbaden, Waldstraße, Samstag, 23.09.2023, 04:30 Uhr,

(js) Am frühen Samstagmorgen versuchten bislang unbekannte Täter in eine

Gaststätte in der Waldstraße einzudringen.

Gegen halb Fünf wurde der Polizei mitgeteilt, dass man ein Scheibenklirren

wahrgenommen habe und zwei Personen von der Gaststätte wegrannten. Die Polizei

konnte dann feststellen, dass versucht wurde, ein Fenster des Lokals gewaltsam

zu öffnen, die Lokalität aber wohl nicht betreten wurde. Es handelte sich

vermutlich um zwei männliche Personen mit dunkler Bekleidung. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich

unter der 0611/345-0 zu melden.

Tatverdächtige nach Einbruch in Kiosk festgenommen, Wiesbaden, Herderstraße,

Sonntag, 24.09.2023, 07:15 Uhr,

(am) Am Sonntagmorgen kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk in der

Herderstraße. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Tatverdächtige festgenommen

werden.

Durch Anwohner wurde gegen 07:15 Uhr mitgeteilt, dass man das Klirren von Glas

wahrgenommen habe und zwei dunkel bekleidete Personen von einem Kiosk in der

Herderstraße geflüchtet wären. Durch die alarmierte Polizeikräfte konnte

festgestellt werden, dass die Täter die Glasscheibe des Kiosks mit einem

Gegenstand eingeworfen hatten. Durch das entstandene Loch hatten es die Täter

auf die dahinter aufgestellten alkoholischen Getränke abgesehen. Dort fehlten

mehrere Flaschen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten in der

Nähe des Tatortes zwei Personen angetroffen werden, die sich kurz zuvor von

mehreren Flaschen unterschiedlichen Alkohols entledigt hatten. Die Flaschen

konnte man dem Kiosk zuordnen. Die beiden Männer (20 Jahre aus Wiesbaden und 40

Jahre aus Norddeutschland) wurden daraufhin festgenommen und zwecks Durchführung

der erforderlichen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Ein entsprechendes

Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Nach den Maßnahmen wurden die Personen

wieder entlassen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (0611)

345-0 zu melden.

Kontrollen „Sicheres Wiesbaden“,

Wiesbaden, Stadtgebiet, 22./23.09.2023, 19:00 bis 03:00 Uhr

(am)Am vergangenen Freitag führte die Wiesbadener Polizei wieder gemeinsam mit

Kräften der Stadtpolizei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes „Sicheres Wiesbaden“

durch. Weiterhin wurde die Veranstaltung des Wiesbadener Stadtfestes überwacht.

Diese Veranstaltung verlief friedlich und störungsfrei. Die Einsatzkräfte waren

am Freitagabend ab 19.00 Uhr bis in die Nacht hinein in der Wiesbadener

Innenstadt unterwegs. Insgesamt wurden in der Nacht bei mehreren Kontrollen 19

Personen überprüft. Die Kontrollen verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Stadt

und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng

kooperieren und regelmäßig im Wiesbadener Stadtgebiet präsent sowie für die

Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Schlägerei am Brodelbrunnenplatz

TO: 65307 Bad Schwalbach, Brodelbrunnenplatz TZ: Freitag, 22.09.23, 16.45 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es in Bad Schwalbach, am Brodelbrunnenplatz zu einer

körperlichen Auseinandersetzung an der vier Männer beteiligt waren. Zwei Männer

wurden leicht verletzt. Aufgrund der unterschiedlichen Aussagen konnte der

genaue Tathergang nicht festgestellt werden. Zeugen der Auseinandersetzung

werden gebeten sich mit der Ermittlungsgruppe der Bad Schwalbacher Polizei unter

der Tel.-Nr.06124-70780 in Verbindung zu setzen.

Schlägerei in Eltville

TO: Eltville am Rhein, Schwalbacher Straße, Freitag, 22.09.2022, 23:15 Uhr

Am späten Freitagabend kam es in der Schwalbacher Straße in Eltville zu einer

körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen. Hierbei

schlugen zwei bislang unbekannte männliche Täter auf einen 28-jährigen Mann aus

Eltville ein. Der 28-jährige erlitt hierbei Verletzungen im Gesicht.

Anschließend flüchteten die beiden Täter. Der Verletzte wurde nach medizinischer

Versorgung durch Rettungskräfte auf eigenen Wunsch vor Ort entlassen.

Täterhinweise nimmt die Polizeistation Eltville am Rhein unter der Rufnummer

06123 / 9090-0 entgegen.

Wohnhausbrand mit verletzten Personen

TO: 65366 Geisenheim, Kirchstraße

TZ: Sonntag 24.09.23, 05.39 Uhr

(sw) Zu einem Wohnhausbrand mit hohem Sachschaden und insgesamt vier Verletzten

kam es in den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags in Geisenheim. Gegen

05:35 Uhr wurde der Polizei Rüdesheim und den Rettungskräften ein Wohnhausbrand

in der Kirchstraße gemeldet. Das Feuer breitete sich im gesamten Haus aus und

drohte auch, auf anliegende Gebäude überzugreifen. Zu einem direkt angrenzenden

Haus kam es nur zu leichten Feuerschäden. Für die Dauer der Löscharbeiten

mussten mehrere Gebäude evakuiert werden. Ein 33jähriger Bewohner des

Brandobjekts erlitt, als er den Familienhund rettete, Brandverletzungen der

unteren Extremitäten. Er wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Zwei

weitere Bewohner des Hauses wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in

das Rüdesheimer Krankenhaus verbracht, sie blieben ersten Angaben nach ansonsten

unverletzt. Eine Anwohnerin zeigte ebenfalls Anzeichen erhöhter Rauchgaswerte,

lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Die genaue Brandursache ist derzeit

unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen der Wiesbadener Kriminalpolizei.

Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 400.000,- Euro geschätzt. Das betroffene

Wohngebäude ist nicht mehr bewohnbar.

Polizisten mit Seife beworfen

TO: 65232 Taunusstein-Hahn, ZOB TZ: Samstag 23.09.23, 21.45 Uhr

Eine 58-jährige Frau sollte am Samstagabend am ZOB Taunusstein einer Kontrolle

unterzogen werden. Die Polizei wurde gerufen, da die Frau sich sehr auffällig

verhielt. Um der Kontrolle zu entgehen warf die Frau mit einem Buch und einem

Seifenstück nach dem kontrollierenden Beamten und traf auch. Der Polizeibeamte

wurde nicht verletzt. Die Dame wurde nun zur Wache der Polizeistation Bad

Schwalbach sistiert. Nach Personalienfeststellung wurde die Dame entlassen, auf

sie wartet nun ein Strafverfahren.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch umgeschmissene

Verkehrsbeschilderung

TO: 65510 Idstein, Heftricher Straße

TZ: Samstag 23.09.23 auf Sonntag, 24.09.23

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden haben unbekannte Täter mehrere

Verkehrsschilder entlang der Heftricher Straße in Idstein zum Teil aus der

Bodenverankerung gerissen. Ein Verkehrsschild lag hierbei komplett auf der

Fahrbahn, ein weiteres ragte auf die Fahrbahn. Durch einen aufmerksamen

Mitbürger wurden die Verkehrsbehinderungen rechtzeitig gemeldet, sodass es zu

keinem Verkehrsunfall kam. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation

Idstein unter der Telefonnummer 06126-93940 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

TO: 65232 Taunusstein-Neuhof, B 275 TZ: Samstag 23.09.23, 23.17 Uhr

Am späten Samstagabend kam es auf der Bundesstraße 275 zw. Idstein-Eschenhahn

und Taunusstein Neuhof zu einem Verkehrsunfall. Der 43-jährige Unfallverursacher

fuhr mit seinem VW Golf auf den vor ihm fahrenden Audi auf. Durch den Aufprall

wurden der 26-jährige Fahrer und seine beiden 27-jähriger Mitfahrer verletzt.

Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Unfall und fuhr von der

Unfallstelle weg. Ermittlungen noch an der Unfallstelle führten zu dem

43-jährigen Taunussteiner, der an seiner Wohnanschrift angetroffen werden

konnte. Aufgrund des Alkoholisierungsgrades musste sich der Taunussteiner einer

Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten und ein

Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf ca. 12.000,–EUR geschätzt.

Motorradfahrer schwer verletzt

TO: 65391 Lorch, L3033 zwischen Lorch und Geroldstein TZ: Samstag, 23.09.23,

16.15 Uhr

(sw) Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kradfahrer kam es

vergangenen Samstag um 16:15 Uhr auf der L3033 zwischen Lorch und und

Geroldstein. Ein 21-Jähriger aus Kiedrich fuhr mit seiner Honda von Lorch

kommend in Richtung Geroldstein und verlor in einer Kurve die Kontrolle über das

Motorrad. In Folge kollidierte er mit der Leitplanke und stürzte auf die

Fahrbahn. Hierbei verletzte er sich lebensgefährlich, sodass er mit einem

Hubschrauber in eine Frankfurter Klinik verbracht werden musste. Die

Polizeistation Rüdesheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Auf

Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Krad sichergestellt. Für die Zeit der

Unfallaufnahme kam es zeitweise zur Vollsperrung der L3033. Zu größeren

Verkehrsbeeinträchtigungen kam es aber nicht. Der Sachschaden wird auf etwa

5.000,- Euro geschätzt.

Vandalismus an Heimschule,

TO: 65385 Rüdesheim – Aulhausen, Vincenzstraße, TZ: Freitag, 22.09.2023, 16:00

Uhr bis 21:00 Uhr

(sw) Ein Sachschaden von geschätzt 500,- Euro durch Vandalismus wurde

vergangenen Samstag der Polizeistation Rüdesheim gemeldet. Die aufnehmenden

Beamten vor Ort konnten eine eingeschlagene Scheibe an einem Gebäude der

Heimschule im Rüdesheimer Stadtteil Aulhausen feststellen. Der Täter betrat

hierdurch offenkundig das Gebäude. Ersten Ermittlungen zufolge wurde nichts aus

dem Gebäude, in dem etliche Werkzeuge gelagert waren, entwendet. Sachdienliche

Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim telefonisch unter 06722 9112 0

entgegen.