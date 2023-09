Bergstrasse

Heppenheim: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Zwischen Mittwochabend (13.9.), 23 Uhr und Donnerstagmorgen

(14.9.) hat ein noch unbekannter Vandale sein Unwesen in der Schunkengasse

getrieben. Ersten Erkenntnissen zufolge warf der noch unbekannte Täter mit der

Glaseinfassung eines Teelichts, die Scheibe eines parkenden Autos ein. Zuvor

hatte er auf seinem Weg, im Bereich des Marktplatzes, einen Sonnenschirm und

eine Sitzbank umgeworfen. Der Schaden an dem Auto wird derzeit auf mehrere

Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 41 in Heppenheim ermittelt wegen des

Verdachts der Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer 06252/706-0

sachdienliche Hinweise entgegen.

Heppenheim: 44-Jähriger nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Ein 44-Jähriger muss sich nach einer Verfolgungsfahrt und seiner vorläufigen Festnahme am Mittwochabend (13.9.) in einem Verfahren wegen gleich mehrerer Vorwürfe strafrechtlich verantworten. Einer Streife der Polizeistation Heppenheim war das Fahrzeug des Mannes gegen 22.30 Uhr aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit aufgefallen. Als ihn die Polizeikräfte stoppen wollten und dazu auch die Anhaltesignale nutzten, beschleunigte der Fahrer das Auto und wollte flüchten. Im Bereich der Kreuzung mit der Straße „In den Halben Morgen“ stoppte das Fahrzeug und der Fahrer rannte zu Fuß davon. Er konnte jedoch eingeholt, vorläufig festgenommen und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte das Streifenteam schnell die mutmaßlichen Gründe für das Verhalten des Heppenheimers fest. Der 44 Jahre alte Fahrer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem deuteten körperliche Anzeichen sowie weitere Hinweise darauf hin, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Bei einer Durchsuchung wurden zudem Kleinstmengen Amphetamin bei ihm sichergestellt. Der Mann kam zur Blutentnahme mit auf die Wache. Ob er unter Drogeneinfluss stand, muss die Blutuntersuchung jetzt zeigen. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet.

Bürstadt / Bundesstraße 44 und 47: Geschwindigkeitsmessungen führen zu Fahrverboten

Bürstadt (ots) – Zivilfahnder haben am Mittwoch (13.9.)

Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Bürstadt durchgeführt und einen Autofahrer

sowie eine Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Beide müssen mit einem

Fahrverbot rechnen.

Gegen 11.50 Uhr wurden die Beamten auf der Bundesstraße 47 auf das Auto einer 61

Jahre alten Frau aufmerksam. Eine Messung ergab eine Geschwindigkeit von 141

km/h. Erlaubt sind in diesem Streckenabschnitt ein Tempo von 100 km/h. Sie wurde

angehalten und ein Verfahren eingeleitet. Ihr drohen ein Bußgeld von 320 Euro,

zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg sowie ein Monat ohne

Führerschein.

Drei Monate ohne Führerschein muss hingegen ein 38-Jähriger künftig auskommen.

Ihn hatten die Fahnder gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 44 gestoppt, wo

ebenfalls eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h gilt. Der Mann aus Lampertheim

hatte 181 km/h auf dem Tacho, was ebenfalls ein Bußgeld von 700 Euro und zwei

Punkte nach sich zieht.

Darmstadt

Darmstadt: Bargeld aus Auto entwendet

Am Mittwochnachmittag (13.9.) hatten es Kriminelle auf Geld, zurückgelassen in einem geparkten schwarzen Auto im Heimstättenweg, abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise überwanden die Täter gegen 15.40 Uhr die Sicherung des Fahrzeuges und schnappten sich die Beute. Das Kommissariat 21/22 ermittelt wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt: Bargeld aus Auto entwendet

Darmstadt (ots) – Am Mittwochnachmittag (13.9.) hatten es Kriminelle auf Geld,

zurückgelassen in einem geparkten schwarzen Auto im Heimstättenweg, abgesehen.

Auf noch nicht bekannte Weise überwanden die Täter gegen 15.40 Uhr die Sicherung

des Fahrzeuges und schnappten sich die Beute. Das Kommissariat 21/22 ermittelt

wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer

06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Darmstadt/Dieburg: Festnahme und Untersuchungshaft nach Sexualdelikten

Darmstadt/Dieburg (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft

Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Ermittlungserfolg für das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei und

die Staatsanwaltschaft Darmstadt: Ein Mann aus Rödermark ist am Dienstag

(12.09.) der Haftrichterin in Darmstadt vorgeführt worden, die auf Antrag der

Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft

anordnete.

Er steht im Verdacht, mindestens zwei Übergriffe mit möglichem sexuellen Motiv

in Darmstadt und Dieburg begangen zu haben. Zivilfahnder hatten den 45 Jahre

alten Mann aus Rödermark am Montag festgenommen. Am vergangenen Sonntagmorgen

(10.9.) gegen 3 Uhr, soll der Beschuldigte in der Darmstädter Rheinstraße eine

36-jährige Frau von hinten angegriffen und versucht haben, sie wegzuziehen.

Infolge ihrer Gegenwehr und Hilferufe wurden Zeugen auf das Geschehen aufmerksam

und griffen ein. Der Täter soll dann in einem Auto die Flucht ergriffen haben.

Aus einem wichtigen Zeugenhinweis ergaben sich konkrete Ermittlungsansätze, die

zu einem dringenden Tatverdacht gegen den Beschuldigten führten. Nach seiner

Festnahme erfolgte noch am Montag die Durchsuchung seiner Wohnung aufgrund einer

richterlichen Anordnung. Dabei stellten die Ermittler umfangreiches

Beweismaterial, unter anderem sein Auto, sicher.

Aus den aufgefundenen Beweisstücken sowie weiteren kriminalpolizeilichen

Ermittlungen ließ sich außerdem der Verdacht gegen den festgenommenen

45-Jährigen erhärten, dass am 06. August eine 17 Jahre alte Frau Opfer eines

Sexualdelikts wurde. Ob der bisher nicht vorbestrafte Beschuldigte als

Tatverdächtiger für weitere Straftaten in Betracht kommt, ist Gegenstand der

andauernden Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Groß-Umstadt: Einsatz in der Bäckerei / Unbekannte Flüssigkeit sorgt für vorzeitigen Ladenschluss / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots) – Die geringe Menge einer noch nicht bekannten Flüssigkeit,

die von noch unbekannten Tätern im Bereich der Toiletten einer Bäckerei in der

Georg-August-Zinn -Straße am Mittwochnachmittag (13.9.) offenbar freigesetzt

wurde, hat bei zwei Mitarbeiter des Geschäfts kurzfristig zu Reizungen der

Atemwege geführt und den Einsatz der Feuerwehr, der Polizei sowie eines

Rettungswagens ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt,

jedoch musste die Auslage entsorgt und damit das Geschäft an diesem Tag

vorzeitig geschlossen werden. Die Feuerwehr entfernte die Flüssigkeit und

lüftete die Räume. Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt hat die weiteren

Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Unter der Rufnummer 06071/96560 nehmen die Ermittler sachdienliche Hinweise, die

der Aufklärung der Tat dienlich sind, entgegen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht am „Bölle“ gesucht

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch, 13.09. zwischen 08:30 Uhr und 17:00 Uhr,

beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen VW Polo, der in

der Nieder-Ramstädter Straße 251 auf dem Parkplatz des Restaurants „Bölle“

geparkt war. Beschädigt wurde der graue VW Polo (Baujahr 2019) an dem hinteren

Stoßfänger (rechts). Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.500EUR.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem 2. Polizeirevier in Darmstadt,

unter der Telefonnummer 06151-969-41210, in Verbindung zu setzen.

Münster-Altheim: Zwei Räder aus Gartenhütte entwendet / Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Münster (ots) – Kriminelle haben in der Zeit zwischen Dienstag (12.9.), 20.30

Uhr und Mittwoch (13.9.), 17.40 Uhr, zwei Räder aus einer Gartenhütte in der

Kirschstraße entwendet. Möglicherweise konnten die Täter bei ihrem Vorgehen

beobachtet werden? Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen

ist oder die Hinweise zum Verbleib der Beute geben können, werden gebeten, sich

beim Kommissariat 41 in Dieburg zu melden (Rufnummer 06071/96560).

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Reinheim (ots) – Reinheim – Am Mittwoch (13.09.) gegen 19 Uhr ereignete sich auf

der Straße Teichweg in Reinheim ein Verkehrsunfall. Ein 33- jähriger

Fahrzeugführer aus Reinheim befuhr mit seinem PKW den Teichweg in Fahrtrichtung

Bahnhofstraße. Zwischen rechtsseitig geparkten Fahrzeugen lief plötzlich und

unvermittelt ein Kind auf die Fahrbahn. Trotz Gefahrenbremsung konnte der PKW

Fahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Nach dem Zusammenstoß mit dem PKW entfernte sich das Kind in bislang unbekannte

Richtung. Ob das Kind durch den Unfall verletzt wurde, konnte nicht festgestellt

werden. Am beteiligten PKW entstand Sachschaden.

Bei dem Kind soll es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen ca. 12-

jährigen Jungen gehandelt haben.

Die Polizeistation Ober-Ramstadt bittet daher unter 06154 63300 um Hinweise von

Zeugen oder um Mitteilung durch die Eltern des beteiligten Kindes um den genauen

Unfallherganges klären zu können.

Ebenfalls in den Einsatz eingebunden waren der Rettungsdienst sowie ein

alarmierter Notarzt.

Reinheim – Raubüberfall / Zeugen gesucht

Reinheim (ots) – Am Mittwoch (13.09) gegen 21:15 Uhr betrat ein Mann den

Verkaufsraum der Jet-Tankstelle in der Darmstädtern Straße. Unter Vorhalt einer

schwarzen Schusswaffe forderte der maskierte Mann die anwesende 25-jährige

Kassiererin auf, sich zur Kasse zu begeben und diese zu öffnen. Auch von einer

37-jährigen Kundin und einem 29-jährigen Kunden ließ er sich nicht von seinem

Vorhaben abhalten. Der unbekannte Täter entnahm die Kasseneinnahmen im niedrigen

drittstelligen Bereich und flüchtete zu Fuß in Richtung Bahnhof Reinheim. Es

wurde niemand verletzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges

beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 der Polizeidirektion

Darmstadt-Dieburg unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

Der Täter kann wiefolgt beschrieben werden: männlich, ca. 180 cm groß, etwa 30

Jahre alt, schmale Statur, südländisches Erscheinungsbild, schwarzer Pullover

mit weißem Brustaufdruck und weißen Ärmelstreifen, schwarze Joggingschuhe, weiße

Sneaker, trug bei Tatausführung Handschuhe und ein Tuch vor dem Mund

Gross-Gerau

Nauheim: Alkoholisiert auf dem E-Scooter unterwegs

Eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau hat in der Nacht zum Donnerstag (14.9.) einen 30-Jährigen vorläufig festgenommen. Den Beamten war der Mann aus Nauheim gegen 0.30 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße auf seinem E-Scooter aufgefallen. Es folgte eine Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Zur Blutentnahme kam er mit auf die Wache, wo Strafanzeige erstattet wurde. Die Blutuntersuchung muss auch zeigen, ob der 30 Jahre alte Mann auch unter Drogeneinfluss stand. Im drohen Punkte in Flensburg, ein Bußgeld sowie mehrere Wochen ohne Führerschein.

Rüsselsheim: 23-Jähriger nach Bedrohung festgenommen

Eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim hat am späten Mittwochabend (13.9.) einen 23-Jährigen nach einer Bedrohung festgenommen. Der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, kam über Nacht in eine Gewahrsamszelle.

Gegen 22.15 Uhr hatten Zeugen über Notruf die Polizei alarmiert und einen Mann gemeldet, der am Bahnhof in Bischofsheim in die S-Bahn gestiegen war. Hier soll er dann mit einem Messer hantiert haben und auf Passanten zugegangen sein sowie das Messer auf sie gerichtet haben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeistreifen den 23 Jahre alten Tatverdächtigen am Löwenplatz antreffen. Er wurde vorläufig festgenommen und musste die Nacht in einer Zelle in Polizeigewahrsam verbringen. Das Kommissariat 41 der Rüsselsheimer Kripo hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Es wird geprüft, ob der Festgenommene im Laufe des Tages einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt wird, der über die Untersuchungshaft entscheiden soll.

Ginsheim-Gustavsburg: Zeugen nach Einbruch in Keller gesucht

Nach einem Einbruch in einen Keller im Laufe des Mittwochs (13.9.) hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 12 Uhr und 18 Uhr drangen die bislang noch unbekannten Täter in mehrere Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Hertz-Straße ein und durchwühlten die Verschläge nach Wertgegenständen. Was die Kriminellen erbeuteten steht noch nicht abschließend fest. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Reichelsheim: Nach Unfall geflüchtet/ Polizei sucht Zeugen

Reichelsheim (ots) – Am Donnerstag, den 14.09.2023 gegen 06:45 Uhr ereignete

sich in der Laudenauer Straße in Reichelsheim ein Verkehrsunfall mit einem

beteiligten Kleinbus eines Fahrdienstunternehmens. Nach aktuellem Kenntnisstand

kam es an der Unfallörtlichkeit im Bereich einer Engstelle zu einer Begegnung

mit einem dunklen Pkw, aufgrund dessen der Fahrer des Kleinbusses nach rechts

ausweichen musste und mit einem geparkten Pkw zusammenstieß. Der entstandene

Sachschaden wird auf circa 8500EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise

zu dem Unfallgeschehen, insbesondere zu dem unbekannten dunklen Pkw geben

können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Erbach unter der Rufnummer

06062-9530 in Verbindung setzten.

Erbach: Nach Unfall geflüchtet – Polizei bittet um Hinweise

Am Mittwoch (13.09.2023), gegen 18:35 Uhr, ereignete sich in der Dreiseetalstraße ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein PKW an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Eine 43-Jährige aus dem Odenwaldkreis befand sich mit ihrem grünen Skoda im Kreuzungsbereich Dreissetalstraße / Stockheimer Ring, als ihr plötzlich der nachfolgende Pkw auffuhr. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach davon.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062/953-0 an die genannte Polizeidienststelle in Erbach.