Weilerbach – Gleich nach den Schulferien setzte Landrat Leßmeister seine Besuchsreihe in den Schulen des Landkreises fort, begleitet von Kreisjugendpflegerin Petra Brenk.

Am 13. September 2023 erwarteten gleich zwei 4. Klassen der Grundschule Weilerbach den Kreischef. Nach der Begrüßung durch Schulleiterin Heike Hemmer durften die Schulkinder den Landrat mit Fragen löchern. Sie hatten sich auf den Besuch gut vorbereitet und überraschten mit erstaunlichem Vorwissen und klugen Fragen. Auf die Frage: „Wisst ihr denn schon, was ein Landrat so macht?“ kamen sofort Antworten wie: „Der sorgt dafür, dass die scharfen Kurven auf den Straßen wegkommen und dass Schulen und Kindergärten gebaut werden und er kümmert sich um die Umwelt“.

Anhand einer kleinen Präsentation erarbeitete der Landrat zusammen mit den Kindern die Aufgaben und Zuständigkeiten der Kommunen und des Kreises. Der Landrat musste sich fragen lassen, was er denn schon umgesetzt habe, was bislang seine schwierigste Aufgabe gewesen sei, was ihm Spaß mache und ob er seinen Job schwer findet. Auch auf persönliche Fragen nach seiner Familie und seinen Kindern und seiner Biografie antwortete Landrat Leßmeister bereitwillig. Dass er ganz zu Anfang des Gesprächs erwähnt hatte, er sei in seiner Jugend begeisterter Turner gewesen, hatten sich natürlich alle gut gemerkt und nach einer Stunde, die wie im Flug vergangen war, durfte der Landrat erst wieder gehen, nachdem er den versprochenen Handstand vorgeführt hatte.