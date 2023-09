Ehepaar von Trickdieb bestohlen,

Wiesbaden, Schumannstraße, 13.09.2023, 11.00 Uhr,

(pl)Ein Trickdieb hat am Mittwochvormittag in der Schumannstraße ein älteres

Ehepaar in deren Wohnung bestohlen. Der Mann erschien gegen 11.00 Uhr bei den

Geschädigten zu Hause. Unter dem Vorwand vom Pflegedienst zu sein, erschlich er

sich dann Zutritt zu deren Wohnung und lenkte seine Opfer dort geschickt ab, so

dass er unbemerkt Schmuckstücke entwenden konnte. Der Trickdieb soll etwa 25

Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß sowie kräftig gewesen sein und eine Glatze gehabt

haben. Gesprochen habe er akzentfreies Deutsch. Die Wiesbadener Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Betrügern auf den Leim gegangen,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 13.09.2023, 18.15 Uhr,Wiesbaden: Die Polizei-News

(pl)Am Mittwochabend ist ein 31-jähriger Wiesbadener Betrügern auf den Leim

gegangen. Zwei Männer täuschten dem Geschädigten gegen 18.15 Uhr in der

Dotzheimer Straße vor, diverse elektronische Geräte verkaufen zu wollen. Der

Geschädigte ließ sich auf den Kauf ein und übergab dem Duo mehrere Hundert Euro

Bargeld. Im Gegenzug überreichten die Täter dem 31-Jährigen eine Laptoptasche

mit den vermeintlichen Gerätschaften und fuhren anschließend umgehend mit einem

Auto davon. Als der Geschädigte dann in die Tasche blickte, musste er

feststellen, dass diese lediglich mit Zeitungspapier gefüllt war. Einer der

Betrüger wurde als ca. 45 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß mit einer normalen

Statur, schwarzen kurzen Haaren und einer Brille beschrieben. Getragen habe er

ein graues Langarmshirt, eine kurze Hose und eine helle Kappe. Der Komplize soll

ca. 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß sowie dünn gewesen sein und schwarze

kurze Haare sowie einen kurzen Bart gehabt haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Kontrollmaßnahmen und Fahrradcodierungen in Wiesbaden, Wiesbaden, 13.09.2023,

(pl)Am Mittwochabend hat die Wiesbadener Polizei mehrere Verkehrskontrollen

durchgeführt. Darüber hinaus fand in den Nachmittagsstunden auf dem Gelände des

2. Polizeireviers eine Fahrradcodieraktion statt. Ab 19.45 Uhr wurde im Bereich

der Straße „Rheinufer“ in Mainz-Kastel eine stationäre Kontrollstelle

eingerichtet. Insgesamt kontrollierten die Beamtinnen und Beamten dort 37

Fahrzeuge sowie 51 Personen und führten über zwei Dutzend Gespräche mit

interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Im Ergebnis wurden zwei Drogenfahrten,

eine Fahrt ohne Fahrerlaubnis sowie neun Ordnungswidrigkeiten festgestellt und

entsprechende Anzeigen gefertigt. Im weiteren Verlauf der Nacht wurde gegen

03.00 Uhr bei einer Kontrolle in der Mainzer Straße eine Autofahrerin mit über

2,3 Promille aus dem Verkehr gezogen. Bereits am Mittwochnachmittag hatten

Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich auf dem Gelände des 2.

Polizeireviers ihre Fahrräder codieren zu lassen. Zu der Codieraktion hatten

sich viele Interessierte angemeldet und es wurden insgesamt 32 Fahrräder

codiert. Bei der Codierung wird eine individuelle Buchstaben-/Zahlenkombination

in den Rahmen des Rades graviert, welche verschlüsselte Informationen zum

Besitzer des Fahrrades enthält. Dies schließt leider Fahrräder mit Carbon-Rahmen

aus. Neben dem positiven Effekt, potenzielle Diebe abzuschrecken, bietet die

Codierung die erhöhte Chance, ein gestohlenes Fahrrad seinem ursprünglichen

Besitzer wieder zurückzubringen. Die Termine und das Anmeldeverfahren entnehmen

Sie bitte der Homepage www.polizei.hessen.de.

Fahrradfahrer schwer verletzt,

Wiesbaden, Otto-Wels-Straße, 13.09.2023, 11.40 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall in der Otto-Wels-Straße wurde am Mittwochvormittag

ein 31-jähriger Rennradfahrer schwer verletzt. Ein 57-jähriger Autofahrer war

gegen 11.40 Uhr auf der Otto-Wels-Straße in Richtung Graf-von-Galen-Straße

unterwegs und wollte dann nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrradfahrer. Der

31-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht

werden.

Kind bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt, Wiesbaden, Waldstraße,

13.09.2023, 15.20 Uhr,

(pl)Ein 10-jähriges Mädchen wurde am Mittwochnachmittag in der Waldstraße beim

Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Gegen 15.20 Uhr fuhr eine 47-jährige

Autofahrerin mit einem Mercedes die Waldstraße entlang, als die 10-Jährige

plötzlich vor ihr auf die Fahrbahn lief. Das Kind wurde von dem Pkw erfasst und

leicht verletzt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mann schlägt zu und droht mit Messer – Festnahme! Bad

Schwalbach, Am Kurpark, Mittwoch, 13.09.2023, 21:50 Uhr

(fh)Am Mittwochabend hat ein Mann in Bad Schwalbach zwei Männer mit einem Messer

bedroht, einen von ihnen geschlagen und anschließend Widerstand geleistet. Gegen

21:50 Uhr wurde die Polizei per Notruf zu einer Körperverletzung samt Bedrohung

im Bereich „Am Kurpark“ gerufen. Daraufhin wurden umgehend Polizeistreifen zur

genannten Örtlichkeit entsandt, wo sie einen 19-jährigen Bad Schwalbacher und

zwei Begleiter antreffen konnten. Diese gaben an, dass ihnen soeben ein Mann

begegnet sei, der dem 19-Jährigen nach einem Streit ins Gesicht geschlagen habe.

Anschließend sei der Mann davongelaufen, um nach kurzer Zeit mit einem Messer in

der Hand zurückzukehren und den zuvor Geschlagenen mit diesem zu bedrohen. Noch

vor dem Eintreffen der Streifen war der Unbekannte bereits geflüchtet. Den

eingesetzten Beamten gelang es nach kurzer Ermittlung den beschriebenen Mann zu

identifizieren und zu lokalisieren. Er hielt sich zu diesem Zeitpunkt bei einem

Bekannten in Bad Schwalbach auf, wo ihn die Beamten festnahmen und zur

Dienststelle brachten. Der augenscheinlich unter Drogen stehende Mann musste

sich einer Blutentnahme unterziehen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er

aufgrund seines auffälligen Verhaltens in eine Fachklinik gebracht. Da sich der

Mann im Laufe der Maßnahmen zunehmend aggressiver zeigte, die eingesetzten

Beamten beleidigte und bedrohte und während der Maßnahmen Widerstand leistete,

muss er sich nun in weiteren Ermittlungsverfahren verantworten.

Diebe suchen Baustelle auf Schulgelände auf, Niedernhausen, Lenzhahner Weg,

Mittwoch, 13.09.2023, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 14.09.2023, 07:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag haben Diebe eine Baustelle in Niedernhausen ins

Visier genommen. Im Schutze der Dunkelheit suchten der oder die Täter ein in

Teilen im Rohbau befindliches Schulgebäude im Lenzhahner Weg auf und entwendeten

aus diesem diverse Arbeitsgeräte. Mit ihrem Diebesgut im Wert von mehrere

Tausend Euro gelang den Unbekannten anschließend die Flucht.

Zeugenhinweise in der Sache werden von der Polizeistation Idstein unter der

Rufnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.