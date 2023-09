Falschfahrer

A65/LD-Nord/B272 (ots) – Kurz nach 21 Uhr fuhr am Mittwochabend 13.09.2023, ein bislang unbekannter Fahrer eines Pritschenwagens mit blauer Plane an der Anschlussstelle B272/A65 falsch auf die Autobahn in Richtung Ludwigshafen auf und gefährdete dabei mehrere Verkehrsteilnehmer. Einzelne Notrufe gingen bei der Polizei Landau und Edenkoben ein.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Fahrer des Pritschenwagens nicht mehr ausfindig werden. Autofahrer, die gefährdet wurden oder die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Radfahrer uneinsichtig

Bad Bergzabern (ots) – Am Donnerstag, 14.09.23, zwischen 10:30 und 12:00 Uhr, wurden in der Königstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei legten die Beamten das Hauptaugenmerk auf den Fahrradverkehr. Von den teilweise uneinsichtigen Radfahrern, welche die Königstraße entgegen der Einbahnstraßenregelung befuhren, wurden sieben gebührenpflichtig verwarnt.