Tödlicher Verkehrsunfall in der Suderstraße – Zeugen gesucht

Mainz (ots) – Nach dem tödlichen Verkehrsunfall in der Suderstraße in Mainz-Mombach werden Zeugen des Unfallgeschehens gesucht. Gegen 09 Uhr erreichte am Mittwochvormittag ein Notruf die Feuerwehr Mainz, wonach eine Frau bei einem Unfall mit einem Abschleppfahrzeug schwer verletzt worden sei.

Ersten Ermittlungen zufolge rangierte der 52-jährige Fahrer des LKW auf der Suderstraße und befuhr hierzu auch eine Zufahrt zu den Anwesen 91-125. Wie die 42-jährige Frau zu Fall kam und offensichtlich unter das Abschleppfahrzeug geriet, ist derzeit noch nicht geklärt und nun Gegenstand der Ermittlungen.

Die Einsatzkräfte der Rettungsdienste und der Polizei konnten an der Unfallstelle nur noch den Tod der 42-jährigen Mombacherin feststellen.

Angehörige wurden noch während der Unfallaufnahme durch besonders geschulte Polizisten mit Unterstützung von Notfallseelsorgern aufgesucht und die Nachricht des tödlichen Verkehrsunfalls überbracht. Auch für die Einsatzkräfte stand eine Betreuung nach der Unfallaufnahme zur Verfügung.

Die Ermittlungen werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz durch Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Mainz 2 geführt. Diese bitten Zeugen, die Details und Beobachtungen zu dem Unfallgeschehen mitteilen können, sich mit der PI Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Altstadt Diebe bunkern Beute in Tiefgarage

Mainz-Altstadt (ots) – Am 14.09.23, gegen 01:53 Uhr kam es in der Mitternachtsgasse in Mainz zu einem Polizeieinsatz, nachdem Zeugen mitgeteilt hatten, dass sich möglicherweise gerade Einbrecher Zugang zur Tiefgarage und den Kellerbereich verschaffen würden.

Anwohner des Wohnhauses hatten geistesgegenwärtig den polizeilichen Notruf gewählt, da es bereits vor kurzem zu einem Einbruch in die Kellerräume des Mietshauses gekommen war.

Als die beiden 18- und 36-jährigen Diebe aus Wiesbaden wenig später das Grundstück mit einem Motorroller verlassen wollten, wurden sie von Einsatzkräften des Altstadtreviers aufgehalten. Es stellte sich heraus, dass der Motorroller samt Kennzeichen als gestohlenen gemeldet war und die beiden Täter

Diebesgut zur Abholung in der Tiefgarage bereitgestellt hatten.

Aufgrund der Tatbegehung wurden die Täter im Anschluss erkennungsdienstlich behandelt und mussten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch Durchsuchungsmaßnahmen über sich ergehen lassen. Die beiden Täter haben nun mit einem Strafverfahren wegen KFZ-Diebstahl zu rechnen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Ladendetektiv verfolgt Dieb

Mainz-Altstadt (ots) – Am Mittwoch gegen 19:14 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv eines Mainzer Kaufhauses in der Schusterstraße, wie zwei Diebe Parfüm stahlen. Beim Versuch die Diebe zu stoppen, flüchtete einer der beiden und wurde dabei von einem weiteren Ladendetektiv verfolgt und zur Rede gestellt.

Die 2 verdächtigen Männer, im Alter von 22-28 Jahren, hatte der Ladendetektive zuvor gesehen, wie sie mehrere Parfümpackungen in eine Papiertüte steckten und daraufhin einen Kollegen hinzugezogen. Die Ladendetektive hielten die Diebe im Ausgangsbereich des Kaufhauses auf, woraufhin einer der Diebe wegrannte. Ein Detektiv nahm die Verfolgung auf und holte den Dieb in der Bauerngasse ein. Er konnte die gestohlene Ware letztlich an sich nehmen.

Der Dieb, welcher ca. 1,85 m groß, schlank, ca 25-28 Jahre alt war und dunkles, gelocktes Haar hatte, trug ein Fußballtrikot. Er flüchtete in Richtung Rheinufer. Zuvor hatte er den unerschrockenen Ladendetektiv noch bedroht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter Tel: 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Wohnungsdurchsuchung nach Kellereinbrüchen

Mainz-Innenstadt (ots) – Wie bereits mehrfach berichtet, kam es im Frühjahr 2023 zu einer Häufung von Einbrüchen in Kellerabteile in der Mainzer Innenstadt. Durch die Ermittlungen der Polizeiinspektion Mainz 1 verdichteten sich die Hinweise auf einen 28-jährigen Mainzer.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz ordnete ein Richter des Amtsgerichts Mainz die Wohnungsdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen an. Hierbei konnte eine Vielzahl von mutmaßlichem Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Hierunter befanden sich auch Gegenstände, welche bislang keinem Einbruch zugeordnet werden können.

Geschädigte die einen Einbruch noch nicht bei der Polizei beanzeigt haben, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 zu wenden. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Täterfestnahme nach Einbruch in Restaurant

Mainz-Altstadt (ots) – Zwischen dem 13.08.-18.08.23 kam es zu einem Einbruch in ein Mainzer Restaurant in der Rheinstraße. Durch Zeugenhinweise und weitergehende Ermittlungen des Kommissariats 5 der Mainzer Kriminalpolizei konnten 2 mutmaßliche Täter zwischenzeitlich festgenommen werden.

Die beiden 24 und 23 Jahre alten Mainzer wurden bereits am 29.08.2023 in einem Hotel durch Kräfte der rheinlandpfälzischen Polizei kontrolliert und durchsucht.

Im Rahmen dieser Maßnahmen konnte ein Teil der Beute aufgefunden und sichergestellt werden. Ob und gegebenenfalls welche weiteren Taten den beiden Tatverdächtigen noch zugeordnet werden können, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz Haftbefehle gegen die beiden Täter. Sie wurden am 30.08.2023 in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten verbracht.