Streithähne unter sich

Böhl-Iggelheim (ots) – Zu einem Streit zwischen einem 66-jährigen Fußgänger und einem 72-jährigen Pkw-Fahrer kam es am Mittwochmorgen in der Römerstraße. Nach Ansicht des Pkw-Fahrers lief der Fußgänger nicht auf dem richtigen Straßenteil und bat ihn zunächst, auf dem Gehweg weiterzulaufen. Davon animiert drohte der Fußgänger dem Pkw-Fahrer und stellte sich demonstrativ vor dessen Fahrzeug, so dass dieser nicht weiterfahren konnte.

Nach dem Austausch diverser Beleidigungen sei der Fußgänger noch von seinem Kontrahenten angefahren worden, was aber von einem zufällig vorbeikommenden Zeugen nicht bestätigt werden konnte.

Nachdem sich die Gemüter nach dem Eintreffen der Polizei etwas beruhigt hatten, konnten beide Streithähne, die den Sachverhalt selbst als „Kindergarten“ bezeichneten, ihren Weg fortführen.

Verletzt wurde niemand.

Unfall mit Notarztfahrzeug

Waldsee (ots) – Auf dem Weg zu einem Einsatz kam es am Mittwoch gegen 21:00 Uhr in der Ludwigshafener Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kindernotarzt-Fahrzeuges.

Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn übersah eine 49-jährige Pkw-Fahrerin beim Abbiegen von der Ludwigshafener Straße in den Schlittweg das in diesem Moment an ihr vorbeifahrende Einsatzfahrzeug und kollidierte mit diesem.

Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.