Altstadtfestsamstag

Insgesamt verlief der Altstadtfestsamstag bis auf wenige Ausnahmen

friedlich.

In der frühen Sonntagnacht kam es auf der Domplatte zu einer

körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Rahmen

dieses Einsatzes musste eine 27-Jähriger in den polizeilichen

Gewahrsam verbracht werden. Dieser beleidigte mit einer 24-Jährigen

Begleiterin während der Ingewahrsamnahme die eingesetzten

Polizeibeamten.

Weiterhin erhielten ein 23-Jähriger und ein 21-Jähriger einen

Platzverweis für den Domplatz nachdem sie Warnleuchten entwendeten.

Alleinunfall eines Motorradfahrers

Am Samstagnachmittag befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Motorrad die

Industriestraße von der B39 kommend in Richtung Stockholmer Straße.

Der Motorradfahrer kam auf Höhe des Flugplatzes aufgrund nicht

angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und landete im

Grünstreifen.

Der 57-Jährige zog sich Verletzungen im Gesicht und am Unterarm zu.

Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die

Grünfläche und Verkehrseinrichtungen wurden durch den Unfall nicht

beschädigt. Die Feuerwehr Speyer war ebenfalls aufgrund auslaufender

Betriebsstoffe im Einsatz. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in

Höhe von ca. 1200EUR.

Diebstahl von Gasflaschen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden von unbekannten Tätern

mehrere Gasflaschen von einem Baumarkt in der Auestraße entwendet. Es

liegen bislang keine Hinweise zu den Tätern vor.

Die Polizei bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter

der 06232 137 – 0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu

setzen.

Fußgönheim – Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer verursacht Unfall

Gegen einen geparkten PKW gefahren ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 56-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Dieser befuhr mit seinem E-Scooter gegen 00:20 Uhr die Speyerer Straße in Fußgönheim, als er die Kontrolle über den E-Scooter verlor und gegen den geparkten Audi A6 eines Anwohners fuhr. Während der Unfallaufnahme gab der Unfallverursacher selbst an, vier Weinschorlen konsumiert zu haben. Gegen den PKW sei er jedoch gefahren, weil ihm ein anderer PKW entgegenkam, und er nur so die Kollision mit diesem verhindern konnte. Infolge des Unfalls wurde der 56-Jährige leicht verletzt. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Betrunken in Flugplatzzaun gefahren

Am 09.09.2023 gegen 02:00 Uhr befuhr ein 34- jähriger lettischer Pkw-

Fahrer die Joachim-Becher Straße in Speyer. Hierbei kam er von der

Fahrbahn ab und durchbrach den Zaun des Flugplatzes. Nachdem er dort

mehrere Schleifen auf der Wiese des Flugplatzes drehte, stellte er

seinen Pkw ab und legte sich anschließend in seinen in der Nähe

geparkten LKW schlafen. Dort konnte der Fahrer nach einem

Zeugenhinweise durch die Polizei festgestellt werden. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille.

Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und sein

Führerschein wurde sichergestellt.

An dem Zaun des Flughafengeländes entstand nach bisheriger

Einschätzung ein Schaden von 5000EUR.

Räuberischer Diebstahl mit anschließendem Widerstand

Am 08.09.2023 gegen 20:20 Uhr kam es zu einem räuberischen Diebstahl

in einer Tankstelle in der Bahnhofstraße. Ein 23-jähriger und ein 25-

jähriger Mann verstauten Ware in ihren Rucksäcken und wollten

anschließend die Tankstelle verlassen ohne die Ware zu bezahlen.

Nachdem die Polizei verständigt wurde, bespuckte und beleidigte einer

der Beiden zunächst den Tankstellenmitarbeiter. Anschließend

versuchten beide Täter zu flüchten, konnten durch die eintreffenden

Polizeibeamten im Nahbereich jedoch festgenommen werden.

Auch gegenüber den Polizeibeamten zeigten sich der 25-jährige Täter

aggressiv und beleidigte die Beamten. Aufgrund diesen Verhaltens

sollte der Täter gefesselt werden, woraufhin er Widerstand leistete

und weiterhin um sich spuckte.

Letztlich konnten beide Täter in Gewahrsam genommen werden, auf

Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden jeweils Blutproben entnommen.

Die Beiden erwartet nun ein Strafverfahren wegen Räuberischen

Diebstahls, dem zweiten Täter zusätzlich ein Strafverfahren wegen

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Einbruch in Grundschule

In den frühen Morgenstunden des 08.09.2023 verschafften sich

unbekannte Täter im Zeitraum von 05:00 Uhr – 06:40 Uhr unerlaubt

Zugang in die Woogbachschule, indem sie eine Scheibe einschlugen.

Nach aktuellem Stand wurden keine Wertgegenstände entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter

der 06232 137 – 0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu

setzen.