Betrunkener Pkw-Fahrer begeht Unfallflucht und endet in Polizeikontrolle

Rödersheim-Gronau

Am Samstag, den 09.09.2023, gegen 19:47 Uhr, beschädigt ein 37-jähriger Pkw-Fahrer, in der Schloßstraße, in Rödersheim-Gronau, mit seinem silbernen BMW, im Zuge eines Rangiermanövers, die Gartenmauer eines Anwesens und flüchtet im Anschluss in Richtung Ellerstadt. An der Unfallörtlichkeit konnten Fahrzeugteile aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen 22:30 Uhr konnte besagter Pkw durch Beamte, in Bad-Dürkheim, unweit vom Wurstmarkt-Gelände entfernt, einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen eines durchgeführten Atemalkoholtests konnte bei dem Fahrzeugführer ein Wert von 3,33 Promille festgestellt werden. Im Anschluss wurde dem Beschuldigten, der keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Gefährdung im Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Partielle Stromausfälle infolge eines beschädigten Strommastes

Limburgerhof

Am Samstag, den 09.09.2023, kam es zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr, im Ortsgebiet Limburgerhof zeitweise zu Stromausfällen. Ursächlich hierfür sind nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen Beschädigungen an einem Starkstrommast infolge von Bauarbeiten in der Mainzer Straße. Mitarbeiter der Pfalzwerke konnten den Schaden zügig beheben. Infolge des Stromausfalles kam es zu keinen Beeinträchtigungen.

Fund eines Wandtresors

Mutterstadt

Am Samstag, den 09.09.2023, meldet ein ortsansässiger Jagdpächter den Fund eines Tresors neben einem Feldweg, der parallel zur K 11, in Fahrtrichtung Ludwigshafen, Ortsteil Oggersheim, verläuft. Die eingesetzten Beamten können im Nahbereich des Scheller Weihers einen leeren weißen Wandeinbautresor, Maße ca. 45/33/39 cm, sicherstellen. Anhand der ausgeprägten Korrosion des Gehäuses ist davon auszugehen, dass der Tresor bereits längere Zeit unterschiedlichsten Witterungen ausgesetzt war. Hinweise auf den Eigentümer konnten bis dato keine erlangt werden. Zeugen, die Hinweise zu besagtem Tresor geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti

Neuhofen / Altrip

Im Tatzeitraum von Donnerstag, dem 31.08.2023, bis Montag, dem 04.09.2023, beschädigte bis dato unbekannte Täterschaft mehrfach die Fassade einer Garage in der Moltkestraße, in Altrip, sowie die Mauer eines Mehrfamilienhauses in der Ringstraße, in Neuhofen, durch das Besprühen von Graffiti. Es wurden sowohl ein Tiersymbol als auch Schriftzüge in unterschiedlichen Farben angebracht. Zeugen, die Hinweise zu den vorgenannten Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Brand eines Wohngebäudes

Böhl-Iggelheim

Am Samstag, den 09.09.2023, gegen 14:40 Uhr ereignete sich ein Gebäudebrand in der Kirchenstraße in Böhl-Iggelheim. Durch das Feuer entstand Sachschaden am Wohngebäude; die Schadenshöhe wurde vorerst auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Es wurden zwei Personen leicht verletzt; diese waren medizinisch nicht behandlungsbedürftig. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat zwecks Klärung der bis dato unbekannten Brandursache die Ermittlungen aufgenommen. Es wird nachberichtet, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Verkehrsunfall mit drei leichtverletzen Personen

Maxdorf

Am Freitag den 08.09.2023, gegen 14:55 Uhr kam es auf der L527 zwischen Maxdorf und Oggersheim, zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Hierbei hatten die Insassen eines VW-Buses viel Glück im Unglück. Der 21-Jährige Fahrer eines Traktors, mit hinten montiertem Arbeitsgerät, musste auf der L527 verkehrsbedingt bremsen. Dies sah der, hinter dem Traktor fahrende, 41-Jährige Fahrer eines VW Busses noch rechtzeitig und konnte hinter dem Traktor bremsen. Eine hinter dem VW-Bus fahrende 24-Jährige PKW-Fahrerin hatte, nach eigenen Angaben, den Sicherheitsabstand unterschritten und schob mit ihrem PKW den VW-Bus in das Arbeitsgerät des Traktors. Alle drei Insassen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 18.000 EUR geschätzt.

Mit Ursächlich für den Unfall war der Fahrer eines kleinen schwarzen BMW mit RP-Kennzeichen. Dieser kam aus Richtung Oggersheim und bog, verboten nach links in einen Feldweg ein. Hierdurch musste der Traktor stark bremsen. Der Fahrer des BMW konnte bislang nicht ermittelt werden. Ob er den Unfall gesehen hat ist unklar.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.