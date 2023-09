Mit Gegenverkehr kollidiert

Ramberg

Am 09.09.2023 befuhr gegen 15 Uhr ein 25-jähriger Leichtkraftradfahrer die L506 von Ramberg Richtung Edenkoben. In einer Rechtskurve kam dieser aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Porsche-Fahrer. Glücklicherweise wurde der 25-Jährige lediglich leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe beträgt circa 5000 Euro. Der 25-Jährige wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro und einen Punkt in Flensburg einstellen müssen.

Mehr als jeder zweite zu schnell

Edesheim

Am heutigen Sonntagvormittag wurde in der Staatsstraße in Edesheim im Zeitraum von einer halben Stunde die Einhaltung der angeordneten Höchstgeschwindigkeit von 30km/h überwacht. Von gemessenen 19 Fahrzeugen waren 11 zu schnell. Der unrühmliche Spitzenreiter, ein 38-jähriger Fahrer aus der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim, wurde mit 56km/h gemessen. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von mindestens 115 Euro und ein 1 Punkt in der Verkehrssünderdatei.

PKW-Aufbrüche

Edenkoben

In den frühen Morgenstunden des Freitags, 08. September, wurden in Edenkoben in der Straße „In den Gainsäckern“ vermutlich gegen 01:30 Uhr zwei PKW aufgebrochen. Zum Einschlagen der Scheibe nutzte der unbekannte Täter vor Ort befindliche Kanalisations-Deckel. Aus einem der PKW wurde der auf dem Beifahrersitz offen sichtbar liegende Geldbeutel entwendet und im Nachgang mit der darin befindlichen Kreditkarte Bargeld abgehoben. Die im zweiten PKW auf der Rückbank liegende Handtasche verblieb vor Ort, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass der Täter hier bei der Tatausführung gestört wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Edenkoben zu melden. Weiterhin rät die Polizei, grundsätzlich keinerlei Wertgegenstände im Fahrzeug aufzubewahren. Das Auto ist kein Tresor. Insbesondere von außen sichtbar abgelegte Wertgegenstände bieten Beute suchenden Tätern den letzten Anreiz, das Fahrzeug aufzubrechen.