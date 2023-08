Öffentlichkeitswirksamer Polizeieinsatz am Limburger Krankenhaus

Am Mittwochnachmittag kam es am Limburger Krankenhaus zu einem öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatz.

Um 15.50 Uhr ging heute bei der Polizeistation Limburg die Meldung zu einer verdächtigen Person im nahen Umfeld des St. Vincenz-Krankenhauses in Limburg ein. Gemeldet wurde eine männliche Person, welche möglicherweise eine Schusswaffe in der Jackentasche mitführte und in Richtung des Krankenhauses ging.

Es wurden umgehend starke Kräfte der Polizei Limburg und des Polizeipräsidium Westhessen zum Krankenhaus entsandt, um weitere Erkenntnisse zu erlangen und den Sachverhalt aufzuhellen. Wie bei derartigen Einsatzanlässen üblich, wurden entsprechend bewaffnete und ausgerüstete Einsatzkräfte unmittelbar vor Ort bereitgestellt.

Im weiteren Verlauf wurden alle Bereiche des Krankenhauses von der Polizei überprüft, um eine mögliche Gefahr ausschließen zu können. Die Absuche wurde gegen 18.40 Uhr beendet. Es konnte keine verdächtige Person festgestellt werden.

Die polizeilichen Maßnahmen führten zu Änderungen im Besuchsbetrieb und den täglichen Abläufen im Krankenhaus, die Aufnahme und Versorgung von Notfällen war jedoch jederzeit gewährleistet.

Mit gefälschtem Führerschein erwischt, Limburg, Schiede, Mittwoch, 30.08.2023, 20:20 Uhr

(wie) Am Mittwochabend hat die Polizei in Limburg einen Autofahrer kontrolliert, der sich mit einem gefälschten Führerschein legitimieren wollte. Während einer Verkehrskontrolle des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Limburg-Weilburg im Schiedetunnel wurde der Fahrer eines Pizza-Lieferfahrzeuges angehalten und kontrolliert. Der 29-Jährige händigte den Beamten einen angeblich tschechischen Führerschein aus. Nach eingehender Überprüfung des Dokuments konnte dieses als eindeutige Fälschung identifiziert werden. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und er musste die Polizisten mit zur Dienststelle begleiten. Den Pkw holte der Koch der betroffenen Pizzeria an der Kontrollstelle ab. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Amtssiegel von Kennzeichen entwendet, Bad Camberg, bis Mittwoch, 30.08.2023, 11:00 Uhr

(wie) In Bad Camberg haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Amtssiegel von Kennzeichen mehrerer Fahrzeuge entwendet. Die Polizei wurde gegen 10:20 Uhr in die Paul-Ehrlich-Straße gerufen, da dort das Amtssiegel am vorderen Kennzeichen eines Pkw fehlte. Dieses war offensichtlich mit Absicht entfernt und entwendet worden. Gleiches stellten die Beamten an weiteren Fahrzeugen im Nahbereich fest und nahmen daher vier Strafanzeigen auf. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Radfahrer schwer verletzt,

Elz, Limburger Straße, Mittwoch, 30.08.2023, 10:55 Uhr

(wie) Am Mittwochvormittag ist ein Radfahrer in Elz von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein 53-Jähriger war mit einem Mountainbike in Elz unterwegs und bog dabei von der Freiherr-vom-Stein-Straße in die Limburger Straße ab. Hierbei wurde er von dem Peugeot eines 59-Jährigen frontal angefahren, der aus bisher ungeklärter Ursache plötzlich in den Gegenverkehr gefahren war. Der 53-Jährige wurde hierdurch vom Fahrrad geschleudert und kam einige Meter weiter mittig auf der Fahrbahn der Limburger Straße zum Liegen. Der schwerverletzte Radfahrer ist nach einer ersten Behandlung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden.

Spielothek kontrolliert,

Limburg, Dr.-Wolff-Straße, Donnerstag, 31.08.2023, 01:35 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat die Polizei in Limburg eine Spielothek in den City-Arkaden kontrolliert. Während der regelmäßig stattfinden Bestreifung der City-Arkaden in der Dr.-Wolff-Straße kontrollierte eine Streife gegen 01:35 Uhr am Donnerstag ein Café mit Spielautomaten, da es dort in der Vergangenheit wiederholt zu Verstößen gegen Vorschriften gekommen war. Beim Betreten der Räumlichkeit durch die offenstehende Tür erklärten die Polizisten den Anwesenden die Kontrolle und ließen sich Ausweisdokumente aushändigen. Ein Verantwortlicher des Cafés befand sich nicht vor Ort, wodurch der Zugang zur Spielothek und die Benutzung der Spielautomaten unkontrolliert möglich und somit der Jugendschutz nicht gewährleistet war. Während der Kontrolle erschien dann doch ein Verantwortlicher, der von den Beamten über den Missstand aufgeklärt wurde. Der Sachverhalt wurde zur weiteren Bearbeitung an die Stadt Limburg übergeben.