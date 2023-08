Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Räuber mit Pfefferspray vertrieben,

Steinbach, Bahnhof,

30.08.2023, 15:25 Uhr

(kd)Am Steinbacher Bahnhof versuchten gestern zwei junge Männer einen 14-Jährigen auszurauben. Der 14-Jährige aus Offenbach wurde gegen 15:25 Uhr von den Tätern in ein Gespräch verwickelt und in eine nahegelegene Baustelle gelockt. Dort bedrohten die Räuber ihn mit einem Pfefferspray und forderten ihn auf, seine Taschen zu leeren. Der Junge setzte sich daraufhin mit einem eigenen Pfefferspray zur Wehr und flüchtete vor den Tätern. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein mutmaßlicher Täter, ein 17-Jähriger aus Bad Homburg, konnte im Nachgang mit Hilfe von Zeugenangaben festgenommen werden. Der Komplize wurde als circa 15 Jahre alt, schwarz gekleidet und mit Zahnspange und Brille beschrieben. Wer Hinweise zur Tat oder dem zweiten Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

In Bürgerhaus eingebrochen,

Steinbach, Bürgerhaus,

28.08.2023, 18:00 bis 30.08.2023, 08:30 Uhr

(kd)Im Zeitraum von Montagabend bis Mittwochmorgen drangen Unbekannte in den Keller des Bürgerhauses in Steinbach ein. Der oder die Täter verschafften sich auf unbekanntem Wege Zugang zu dem Gebäude. Dort brachen sie einen Kellerverschlag auf, welcher einem örtlichen Verein als Abstellmöglichkeit dient und durchsuchten diesen nach Wertsachen. Ob etwas entwendet wurde, ließ sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genau feststellen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten sich bei der Polizei in Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 zu melden.

Wahlplakat beschädigt,

Königstein, Le-Cannet-Rocheville-Straße, 30.08.2023, 16:45 Uhr

(kd)In Königstein hat am Mittwochnachmittag eine Unbekannte ein Wahlplakat abgerissen. Die Täterin konnte von einer Zeugin gegen 16:45 Uhr dabei beobachtet werden, wie sie in der Le-Cannet-Rocheville-Straße das mit Kabelbindern befestigte Plakat von einer Straßenlaterne abgerissen und es dadurch beschädigt hat. Anschließend ergriff die Frau die Flucht. Sie habe dunkelblonde/braune lange Haare gehabt, eine blaue Jacke getragen und einen Rucksack mitgeführt. Hinweise nimmt die Polizei in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.