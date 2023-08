Main-Taunus: Die Polizei-News

Busfahrer mit Pfefferspray angegriffen, Hofheim-Diedenbergen, Ländchesweg, Mittwoch, 30.08.2023, 23:30 Uhr

(fh)Am späten Mittwochabend wurde ein Busfahrer in Diedenbergen von zwei Jugendlichen attackiert und mit Pfefferspray besprüht. Gegen 23:30 Uhr war der Geschädigte mit seinem Linienbus mit der Nummer 262 in Richtung Hofheim-Wallau unterwegs. Schon während der Fahrt soll ein jugendlicher Fahrgast durch lautes Musikhören negativ aufgefallen sein. Als der 58-Jahre alte Fahrer den Jugendlichen beim Verlassen des Busses an der Haltestelle am Ländchesweg auf sein Verhalten ansprach, entwickelte sich ein Disput, in dessen Folge der Junge gegen die Scheibe des Busses spuckte. Vor dem Bus wurde der Busfahrer dann von dem Jugendlichen sowie einem weiteren Jungen unvermittelt mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und anschließend mit Schlägen und Tritten traktiert. Im Anschluss flüchtete das Duo in Richtung Habichtweg.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich

16-18 Jahre

Ca. 1,70 m groß

Kräftige Statur

Schwarze, kurze Haare

Helles Hemd

Weiße Hose

Umhängetasche schwarz

Täter 2:

Männlich

17-19 Jahre

Ca. 1,75 m groß

Schlanke Statur

Dunkle kurze Haare

Die Polizeistation Hofheim erbittet Hinwiese zu den Tätern unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

Einbruch in Flörsheimer Gaststätte,

Flörsheim am Main, Rathausplatz, Dienstag, 29.08.2023, 22:15 Uhr bis Mittwoch, 30.08.2023, 10:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag sind Einbrecher am Rathausplatz in Flörsheim in eine Gaststätte eingedrungen und haben einen hohen Sachschaden verursacht. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Täter zur Nachtzeit die Eingangstür des Lokals auf und betraten durch diesen geschaffenen Zugang die Räumlichkeiten. Dort wurden mehrere Räume durchsucht und weitere Türen aufgebrochen. Unmittelbar im Anschluss flüchteten die Täter über das Dach der Gaststätte in Richtung Bahnhofstraße. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge gelangten die Einbrecher bei ihrer Tat nicht an Diebesgut. Am Objekt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

AdBlue-Diebe unterwegs,

Flörsheim-Weilbach, Flakweg, Dienstag, 29.08.2023, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 30.08.2023, 06:30 Uhr

(fh)Im Flörsheimer Ortsteil Weilbach haben Diebe zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen vom Gelände einer Mülldeponie Adblue gestohlen. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt fuhren Unbekannte mit einem Fahrzeug an das Eingangstor der Deponie im Flakweg heran öffneten dieses und parkten anschließend auf dem Gelände. Dort zapften die Diebe mehrere Hundert Liter des Harnstoffs aus einem Fass ab und flüchteten anschließend mit ihrer flüssigen Beute.

Hinweise zum Diebstahl werden von der Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

Unfallflucht in Flörsheim – Zeugen gesucht, Flörsheim, Dalbergstraße, Samstag, 26.08.2023, 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr

(wie) In Flörsheim wurde am Samstagmittag ein parkender Pkw von einem unbekannten Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall beschädigt, die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Ein 55-Jähriger hatte einen weißen Dacia Sandero gegen Mittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Dalbergstraße abgestellt. Als er gegen 13:30 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses von einem unbekannten Fahrzeug deutlich beschädigt worden war. Offenbar war ein anderer Pkw beim Rangieren mit einer Anhängerkupplung gegen den Dacia gestoßen und hatte dessen Frontschürze unterhalb des Kennzeichens stark eingedrückt. Anschließend entfernte sich die verantwortliche Person, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 2.000 EUR zu kümmern. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06145/ 5476-0 um Hinweise.