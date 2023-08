Fahrrad gestohlen,

Limburg, Dippelstraße, Montag, 28.08.2023, 19:00 Uhr bis Dienstag, 29.08.2023, 10:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in Limburg ein Fahrrad gestohlen worden. Ein 47-Jähriger hatte sein Fahrrad am Montagabend an dem Fahrradständer eines Wohnhauses in der Dippelstraße abgestellt. Mit einem Zahlenschloss sicherte er sein Zweirad an dem Ständer. Im Schutze der Dunkelheit knackte ein Dieb das Schloss und entwendete das Fahrrad im Wert von circa 1.900 EUR. Der Diebstahl wurde am Dienstagvormittag bemerkt. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Hochwertiger E-Scooter entwendet,

Limburg, Bahnhofsplatz, Dienstag, 29.08.2023, 19:00 Uhr bis 23:40 Uhr

(wie) In Limburg hat ein Unbekannter am Dienstagabend einen hochwertigen E-Scooter entwendet. Ein 23-Jähriger hatten den grauen Elektroroller der Marke „Concept GmbH“ am Fahrradparkplatz im Bahnhof abgestellt und mit einem Kabelschloss gesichert. Als er gegen 23:40 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, war das Schloss zerstört und der E-Scooter verschwunden. Ein unbekannter Dieb hatte das Schloss mit einem Schneidewerkzeug geöffnet und war anschließend unerkannt mit seiner Beute im Wert von circa 800 EUR geflohen. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Mit gefälschtem Führerschein aufgeflogen, Limburg, Westerwaldstraße, Mittwoch, 02.08.2023

(wie) Anfang August hat ein Mann versucht mit einem gefälschten Führerschein die Kreisverwaltung zu täuschen. Der 44-Jährige war am 02.08.2023 mit einem angeblich ägyptischen Führerschein bei der Führerscheinstelle vorstellig geworden, um diesen in eine deutsche Fahrerlaubnis umschreiben zu lassen. Da den Mitarbeitern dort der Verdacht einer Fälschung aufkam, informierten sie die Polizei. Nach eingehender Prüfung des Dokuments stellten die Beamten fest, dass es sich um ein Falsifikat handelt und leiteten ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und dem Gebrauch von gefälschten Urkunden ein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen Ämter im Landkreis sind für das Erkennen gefälschter Dokumente geschult und verfügen über spezielle Testgeräte. Jedwedes Vorlegen gefälschter Dokumente wird strafrechtlich verfolgt, die Polizei arbeitet hier eng mit den Behörden zusammen.

Autobahnpolizei

Ohne Führerschein Unfall verursacht und geflohen, Hünfelden, Bundesautobahn 3, Dienstag, 29.08.2023, 15:15 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag hat ein führerscheinloser Mann auf der A 3 bei Hünfelden einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Der 18-Jährige war gegen 15:15 Uhr mit einem Mercedes auf der A 3 von Limburg in Richtung Frankfurt unterwegs. Zwischen Limburg-Süd und Bad Camberg kam er hierbei nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei sein Fahrzeug so schwer, dass es nicht mehr fahrbereit war. Nachdem er dieses auf dem Standstreifen abgestellt hatte, entfernte er sich einfach, was aber von einer Zeugin beobachtet wurde. Die Autobahnpolizei konnte den 18-Jährigen schließlich auf der Raststätte Bad Camberg aufspüren und kontrollieren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann keinen Führerschein besitzt. Er muss sich nun wegen Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.