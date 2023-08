Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Mehrere Großraummülltonnen in Brand gesetzt,

Bad Homburg, 21.08.2023 bis 30.08.2023

(kd)Im Bad Homburger Stadtgebiet kam es seit Montag, dem 21.08.2023, zu mehreren Bränden von Großraummülltonnen. Vor allem zur Nachtzeit wurden von Unbekannten insgesamt zehn Brände in den Straßen „Oberste Gärten“, Gartenfeldstraße, Kaiser-Friederich-Promenade und Heuchelheimer Straße gelegt. Bei den angezündeten Mülltonnen handelte es sich immer um Papiermülltonnen, wobei das Feuer teilweise auf weitere Mülltonnen und in zwei Fällen auch auf geparkte Autos übergriff. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den Taten kann nicht ausgeschlossen werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer (06172) 120-0.

Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall,

Gemarkung Oberursel, B455, Höhe Hohemarkstraße 29.08.2023, 12:18 Uhr

(kd)Am Dienstagmittag kam es auf der B455 bei Oberusel zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden. Ein 24-Jähriger aus Darmstadt befuhr gegen 12:18 Uhr mit einem Mercedes Sprinter die Bundesstraße von Bad Homburg in Richtung Königstein. Ihm entgegen fuhr ein 41-Jähriger aus Schwalbach am Taunus mit einem LKW, welcher Heizöl geladen hatte. Der Sprinter-Fahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem LKW. Beide Fahrer wurden bei dem Frontalzusammenstoß in den Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen wurden beide jeweils mit einem Rettungshubschrauber in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Ein hinter dem LKW fahrender Ferrari und ein hinter dem Sprinter fahrender Hyundai wurden bei der Kollision der beiden Fahrzeuge ebenfalls beschädigt. Ein in dem Hyundai befindlicher 8-jähriger Junge wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sprinterfahrer schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr, sodass zur Ermittlung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen wurde. Durch die Unfallaufnahme und die anschließenden Aufräumarbeiten musste die Strecke bis in die späten Abendstunden gegen 22:20 Uhr voll gesperrt bleiben. Den Sachschaden an allen Fahrzeugen schätzt die Polizei auf über 230.000 Euro.